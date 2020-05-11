с чего всё началось

Число заболевших COVID-19 в России выросло до 221344 человек. Таким образом, страна заняла третье место в мире по числу зараженных, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Россия вышла на третье место по числу зараженных коронавирусом

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