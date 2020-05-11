Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРоссия вышла на третье место по числу зараженных коронавирусом

Число заболевших COVID-19 в России выросло до 221344 человек. Таким образом, страна заняла третье место в мире по числу зараженных, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
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с чего всё началось
О том, что Россия поднялась на третье в мире место по числу заболевших, также свидетельствуют
 данные сайта Worldometers, который аккумулирует информацию о заражениях COVID-19 во всем мире.
РБК04:18

Подробнее о событии

Россия вышла на третье место по числу зараженных коронавирусом

РИА Новости05:00

Россия вышла на третье место в мире по числу заболевших коронавирусом

Коммерсантъ03:36

Россия обошла Италию и Великобританию по числу заразившихся коронавирусом

Ведомости04:01

Россия поднялась на третье место в мире по числу заразившихся коронавирусом

Lenta.ru03:59

Россия вышла на третье место в мире по количеству случаев коронавируса

Московский Комсомолец03:42

Россия поднялась на третье место в мире по числу заразившихся коронавирусом

ТАСС03:38

Россия вышла на третье место в мире по числу зараженных COVID-19

РБК04:18
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Шоу-бизнес

Дарина Эрвин опубликовала фото тещи Александра Цекало

RuNews24.ru 05:00
Происшествия

Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян

Газета.Ru вчера в 17:32
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Общество

«Проект»: во время репетиций парада Победы коронавирусом могли заразиться сотни военных

Во время репетиций парада Победы коронавирусом могли заразиться около трех сотен военных, сообщает Проект .
Znak.com 05:14
Политика

Путин обсудит возможность продления нерабочих дней 11 мая

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание с профильными ведомствами, на котором будет обсуждаться эпидемия коронавируса и возможность продления нерабочих дней.
РБК вчера в 10:39
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Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
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Общество

Умер сенатор и бывший глава Рязанской области Олег Ковалев

Бывший губернатор Рязанской области, член Совета федерации Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщил ТАСС его помощник Андрей Глазунов.
Коммерсантъ 05:01
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Происшествия

Задержан организатор сгоревшего в Красногорске хосписа

Следователи задержали организатора частного хосписа в Красногорске, в котором в результате пожара погибли девять человек и ещё девять пострадали.
RT на русском 04:26
Общество

В МВД заявили о случаях демонстративного нарушения режима самоизоляции

Большинство жителей России адекватно воспринимают ограничительные меры из-за коронавируса, однако некоторые нарушают, причём компаниями, и ещё бравируют этим, заявил РИА Новости начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев.
РИА Новости 03:03
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Экономика

Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля

Власти Российской Федерации могут пойти на девальвацию рубля. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:19
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Происшествия

Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ

Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
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Политика

Путин поручил представить национальный план восстановления экономики

Российский президент Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также возобновлению роста экономики.
RT на русском 04:39
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Общество

Китай готовится к распродаже госдолга США

Китай готовится к распродаже госдолга США. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 01:27
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Общество

В Татарстане с 12 мая отменяют пропускной режим

В Татарстане с 12 мая перестанет быть обязательным получение пропуска для выхода из дома, следует из постановления (.pdf) кабмина республики.
Коммерсантъ вчера в 17:05
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Футбол

ESPN представил рейтинг лучших трансферов сезона в АПЛ

Телеканал ESPN составил список лучших трансферов в Английской премьер-лиге (АПЛ) за нынешний сезон — первую строчку рейтинга занял переход 25-летнего португальского полузащитника Бруну Фернандеша из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед».
РБК 03:53
Общество

Эксперт объяснил, как безопасно начинать разговор по телефону

Что касается правил безопасного разговора по телефону, то придерживаться, по сути, надо лишь одного: если абонент вам не знаком – не говорить ничего.
ПРАЙМ вчера в 19:02
Политика

Климкин заявил об отсутствии у России права отмечать День Победы

9 мая российский посол в США Анатолий Антонов назвал неприемлемой информационную кампанию, развязанную против России с целью принизить роль СССР в победе над фашизмом.
Известия 01:47
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Экономика

Китайские инвестиции в экономику США сократились на $400 млн

Прямые инвестиции КНР в экономику Соединенных Штатов сократились с $5,4 млрд до $5 млрд в 2019 году, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на доклад Национального комитета по американо-китайским отношениям и компании Rhodium Group.
Газета.Ru 01:50
Происшествия

Полиция задержала виновника скопления людей на рынке в Петербурге

Сотрудники полиции задержали организатора мероприятия на Сенном рынке в Петербурге, где в нарушение мер по COVID-19 у одной продуктовой точки скопилось около 200 человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 05:17
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Наука

К концу столетия уровень моря поднимется на метр

Ведущие синоптики мира предполагают, что уровень Мирового океана уже к концу столетия может подняться более чем на метр.
Evo-rus.com 01:31
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Происшествия

Иран сообщил о гибели 19 человек во время инцидента с военным кораблем

Тегеран, 11 мая 2020, 11:52 — REGNUM В Иране во время морских военных учений погибли 19 человека, еще 15 пострадали.
REGNUM 04:52
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Общество

В Минздраве России призвали не экономить на выплатах врачам в регионах

Москва, 11 мая 2020, 02:38 — REGNUM Властям в регионах и главврачам следует соблюдать установленные правительством России требования по выплате стимулирующих надбавок медперсоналу, который работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, заявила 10 мая журналистам заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.
REGNUM вчера в 19:38
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Общество

В Саратовской области режим самоизоляции продлен до 31 мая

Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин проинформировал, что согласно рекомендациям Роспотребнадзора режим самоизоляции продлевается до 31 мая.
Репортер64 вчера в 10:38
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Политика

Режим повышенной готовности и самоизоляция в Татарстане не отменяются

По словам Президента РТ Рустама Минниханова сегодня на совещание с главами районов в режиме видео-конференц-связи, в Татарстане не отменяется режим повышенной готовности.
Республика Татарстан 04:30
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Общество

Джонсон заявил о начале ослабления карантина в Великобритании с 13 мая

Власти Великобритании начнут с 13 мая смягчать карантинные меры, введенные в стране в связи с распространением коронавируса, но время полностью отменять их еще не настало.
ТАСС вчера в 14:49
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Энергетика

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $30

В ходе торгов Интерконтинентальной бирже стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала до $29,98 за баррель.
Коммерсантъ 04:57
5
Происшествия

В Пермском крае выявили восемь новых случаев COVID-19

В Пермском крае за сутки выявлено восемь новых случаев COVID-19.
REGNUM вчера в 06:34
64
Энергетика

Белоруссия ожидает прибытия в Клайпеду первой партии саудовской нефти

Белоруссия ожидает 12 мая прибытие в порт литовской Клайпеды первого танкера нефти, закупленной у Саудовской Аравии, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
РИА Новости 04:23
Армия и оружие

Дандыкин назвал провальной акцию НАТО в Баренцевом море

Группа кораблей НАТО заходила в Баренцево море с 4 по 9 мая, но реакция Минобороны РФ была очень сдержанной.
ПолитРоссия 03:40
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Здоровье

В Ростовской области зарегистрировано 88 новых случаев коронавируса

Из 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекции в Ростове-на-Дону зарегистрировано 24.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 03:53
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Происшествия

Нижегородцы засняли, как полицейский скручивает нарушителя самоизоляции

Горожане сняли на видео, как страж порядка скручивает нарушителя и якобы отталкивает женщину-инвалида.
Нижний Новгород on-line 06:08
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