Коронавирус
РИА НовостиРоссия вышла на третье место по числу зараженных коронавирусом
Число заболевших COVID-19 в России выросло до 221344 человек. Таким образом, страна заняла третье место в мире по числу зараженных, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
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с чего всё началось
О том, что Россия поднялась на третье в мире место по числу заболевших, также свидетельствуют данные сайта Worldometers, который аккумулирует информацию о заражениях COVID-19 во всем мире.РБК04:18
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