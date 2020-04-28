Россия уже обогнала Иран, где, по данным ВОЗ, заражено 91 472 человека. Всемирная организация здравоохранения в марте объявила пандемию нового коронавируса. По данным организации, в мире выявлено более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.

Россия вышла на седьмое место по числу заразившихся коронавирусом

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