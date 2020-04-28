Коронавирус

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Россия уже обогнала Иран, где, по данным ВОЗ, заражено 91 472 человека. Всемирная организация здравоохранения в марте объявила пандемию нового коронавируса. По данным организации, в мире выявлено более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
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Число зараженных коронавирусом в России превысило 90 000 человек

Ведомости04:06

Россия вышла на седьмое место по числу заразившихся коронавирусом

РИА Новости04:35

Россия поднялась на восьмое место в мире по числу зараженных коронавирусом

Lenta.ru04:15

Россия обошла Иран по числу зараженных коронавирусом

РБК04:43

Россия вышла на восьмое место в мире по числу заразившихся коронавирусом

ТАСС03:50

Россия уже восьмая в рейтинге коронавирусных стран: за сутки еще 6411 заражений

V1.ru03:50

В России за сутки умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом

Коммерсантъ03:54
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Общество

В Саратовской области от коронавируса умер первый пациент

СаратовБизнесКонсалтинг 05:43
5
Политика

Медведев призывает единороссов направить зарплату на помощь медикам

Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 06:16
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Политика

Путин может продлить режим нерабочих дней до 11 мая

Предполагается, что президент продлит режим нерабочих дней, установленный в стране до 30 апреля.
Капитал страны вчера в 04:12
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Здоровье

В Москве под наблюдением находятся 20 тыс. пациентов с ОРВИ

На сегодняшний день в Москве на домашнем лечении находятся около 20 тыс. пациентов с симптомами ОРВИ.
Известия 00:33
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Космос

Потенциально опасный астероид приблизится к Земле на этой неделе

NASA следит за «потенциально опасным» астероидом 1998 OR2, который на этой неделе пролетит мимо Земли.
UfacityNews.ru вчера в 23:30
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Энергетика

В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
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Общество

Вирусолог назвал критерии окончания эпидемии коронавируса в России

Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, вирусолог, профессор, рассказал, когда можно будет говорить о том, что эпидемия коронавируса в России завершена.
RT на русском 02:10
71
Общество

Хуснуллин рассказал о сроках возобновления строек в Москве

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что строительные компании смогут возобновить работу на объектах в Москве и Подмосковье, когда в этих регионах будет пройден пик заболеваемости коронавирусом.
Газета.Ru 05:36
3
Общество

Власти Москвы планируют снять ограничения на работу предприятий

План, предписывающий поэтапную отмену ограничений на работу предприятий в Москве, дорабатывается и до конца недели будет согласован.
Российская газета 05:19
71
Экономика

Чистая прибыль «Яндекса» снизилась на 5%

Сегмент «Такси», включающий «Яндекс.Такси» и фудтех-компании, показал рост выручки на 50% год к году — он приносит 24,3% всех доходов «Яндекса».
Коммерсантъ 06:23
Общество

В Госдуме оценили возможный перенос майских праздников

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что увеличение выходных дней за счёт компенсации майских праздников негативно скажется на восстановлении экономики, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 04:45
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Общество

МЧС развернет госпиталь на территории Чаяндинского месторождения

МЧС из-за вспышки коронавируса на территории Чаяндинского месторождения в Якутии начнёт 30 апреля разворачивать там мобильный госпиталь, сообщил оперативный штаб при правительстве региона.
РИА Новости 05:45
4
Происшествия

После взрыва в Волгограде возбуждено дело о покушении на убийство

Интерфакс вчера в 12:53
25
Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
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Наука

Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски

Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 25 апреля в 08:38
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Происшествия

Третий пациент клиники «РЖД-Медицина» скончался от коронавируса

В Перми еще одна пациентка клиники "РЖД-Медицина" умерла от коронавируса. Диагноз ей был поставлен посмертно.
Вести.Ru 04:30
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Общество

В Роспотребнадзоре назвали примерные сроки отмены режима самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая, сообщают РИА Новости.
ГТРК Владимир 04:37
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Политика

Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров в России

Президент России Владимир Путин напомнил, что риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:41
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Армия и оружие

Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном

Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
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Культура

Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ

Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ 26 апреля в 15:53
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Экономика

Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире

Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
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Происшествия

На лечении в Коммунарке находятся почти 650 пациентов

644 пациента находятся на лечении в больнице в Коммунарке. Об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.
Вести.Ru вчера в 01:27
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Религия

Православные христиане отмечают Радоницу

REGNUM 01:39
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Экономика

Набиуллина выступает за расширение механизмов прямой поддержки граждан и бизнеса

Для восстановление экономики важно расширение механизмов прямой поддержки граждан и бизнеса со стороны государства, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Finam.Ru 06:31
Общество

На ВДНХ и в ТК «Москва» могут появиться временные госпитали

Как удалось узнать представителям СМИ, разместить временные госпитали планируют на ВДНХ, в торговом комплексе «Москва» в Люблино и в автоцентре «Москва» на Каширском шоссе.
Вести Подмосковья 06:24
Общество

Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих

Ведомости вчера в 15:13
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Политика

Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС

Известия 26 апреля в 10:47
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Политика

Хафтар объявил о переходе к ЛНА управления Ливией

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар в видеообращении к нации заявил о выходе из политического соглашения, приведшего к формированию Правительства национального согласия, и переходе управления Ливией к ЛНА.
RT на русском вчера в 15:57
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Общество

Стали известны уловки мошенников во время распространения коронавируса

Многие государственные органы одновременно с началом распространения инфекции стали изготовлять и бесплатно распространять брошюры о коронавирусе.
Крым 24 02:47
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Культура

Ведущие мировые кинофестивали проведут общий онлайн-смотр на YouTube

RuNews24.ru 05:27
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