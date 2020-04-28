Коронавирус
РИА НовостиРоссия вышла на седьмое место по числу заразившихся коронавирусом
Россия уже обогнала Иран, где, по данным ВОЗ, заражено 91 472 человека. Всемирная организация здравоохранения в марте объявила пандемию нового коронавируса. По данным организации, в мире выявлено более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
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Общество
В Саратовской области от коронавируса умер первый пациент
СаратовБизнесКонсалтинг 05:43
Политика
Медведев призывает единороссов направить зарплату на помощь медикам
Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 06:16
Политика
Путин может продлить режим нерабочих дней до 11 мая
Предполагается, что президент продлит режим нерабочих дней, установленный в стране до 30 апреля.
Капитал страны вчера в 04:12
Здоровье
В Москве под наблюдением находятся 20 тыс. пациентов с ОРВИ
На сегодняшний день в Москве на домашнем лечении находятся около 20 тыс. пациентов с симптомами ОРВИ.
Известия 00:33
Космос
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле на этой неделе
NASA следит за «потенциально опасным» астероидом 1998 OR2, который на этой неделе пролетит мимо Земли.
UfacityNews.ru вчера в 23:30
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Общество
Вирусолог назвал критерии окончания эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, вирусолог, профессор, рассказал, когда можно будет говорить о том, что эпидемия коронавируса в России завершена.
RT на русском 02:10
Общество
Хуснуллин рассказал о сроках возобновления строек в Москве
Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что строительные компании смогут возобновить работу на объектах в Москве и Подмосковье, когда в этих регионах будет пройден пик заболеваемости коронавирусом.
Газета.Ru 05:36
Общество
Власти Москвы планируют снять ограничения на работу предприятий
План, предписывающий поэтапную отмену ограничений на работу предприятий в Москве, дорабатывается и до конца недели будет согласован.
Российская газета 05:19
Экономика
Чистая прибыль «Яндекса» снизилась на 5%
Сегмент «Такси», включающий «Яндекс.Такси» и фудтех-компании, показал рост выручки на 50% год к году — он приносит 24,3% всех доходов «Яндекса».
Коммерсантъ 06:23
Общество
В Госдуме оценили возможный перенос майских праздников
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что увеличение выходных дней за счёт компенсации майских праздников негативно скажется на восстановлении экономики, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 04:45
Общество
МЧС развернет госпиталь на территории Чаяндинского месторождения
МЧС из-за вспышки коронавируса на территории Чаяндинского месторождения в Якутии начнёт 30 апреля разворачивать там мобильный госпиталь, сообщил оперативный штаб при правительстве региона.
РИА Новости 05:45
Происшествия
После взрыва в Волгограде возбуждено дело о покушении на убийство
Интерфакс вчера в 12:53
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 25 апреля в 08:38
Происшествия
Третий пациент клиники «РЖД-Медицина» скончался от коронавируса
В Перми еще одна пациентка клиники "РЖД-Медицина" умерла от коронавируса. Диагноз ей был поставлен посмертно.
Вести.Ru 04:30
Общество
В Роспотребнадзоре назвали примерные сроки отмены режима самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая, сообщают РИА Новости.
ГТРК Владимир 04:37
Политика
Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров в России
Президент России Владимир Путин напомнил, что риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:41
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ 26 апреля в 15:53
Экономика
Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
Происшествия
На лечении в Коммунарке находятся почти 650 пациентов
644 пациента находятся на лечении в больнице в Коммунарке. Об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.
Вести.Ru вчера в 01:27
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
REGNUM 01:39
Экономика
Набиуллина выступает за расширение механизмов прямой поддержки граждан и бизнеса
Для восстановление экономики важно расширение механизмов прямой поддержки граждан и бизнеса со стороны государства, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Finam.Ru 06:31
Общество
На ВДНХ и в ТК «Москва» могут появиться временные госпитали
Как удалось узнать представителям СМИ, разместить временные госпитали планируют на ВДНХ, в торговом комплексе «Москва» в Люблино и в автоцентре «Москва» на Каширском шоссе.
Вести Подмосковья 06:24
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
Ведомости вчера в 15:13
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия 26 апреля в 10:47
Политика
Хафтар объявил о переходе к ЛНА управления Ливией
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар в видеообращении к нации заявил о выходе из политического соглашения, приведшего к формированию Правительства национального согласия, и переходе управления Ливией к ЛНА.
RT на русском вчера в 15:57
Общество
Стали известны уловки мошенников во время распространения коронавируса
Многие государственные органы одновременно с началом распространения инфекции стали изготовлять и бесплатно распространять брошюры о коронавирусе.
Крым 24 02:47