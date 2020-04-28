Россия вышла на восьмое место в первой десятке стран с наибольшим количеством зараженных.

Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом

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