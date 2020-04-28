Коронавирус
BFM.ruРоссия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом
Россия вышла на восьмое место в первой десятке стран с наибольшим количеством зараженных.
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Здоровье
Минздрав сообщил о риске поражения мозга коронавирусом
Вирус SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную инфекцию COVID-19, распространяясь в организме человека, может привести к поражению головного мозга.
РБК 07:48
Здоровье
Врачи больницы №6 Курска заявили о геноциде медработников
Авторами письма стали сотрудники пульмонологического, реанимационного, приемного отделений «Курской горбольницы №6». Медработники сообщили, что согласно приказу Курского комитета здравоохранения больница превращена в «отстойник».
Kursk.com 06:34
Происшествия
К тушению пожара в Новой Москве привлекли авиацию
МЧС привлекло два вертолёта для тушения крупного пожара в поселении Рязановском в Новой Москве.
RT на русском 08:08
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Космос
Роскосмос исключил угрозу от летящего к Земле астероида
РИА Новости 07:38
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Здоровье
Минздрав России изменил рекомендации по лечению коронавируса
Министерство здравоохранения России изменило рекомендации по лечению коронавируса и расширило список возможных к назначению взрослым лекарств с 9 до 13.
Lenta.ru 07:22
Политика
Путин выступит с обращением на совещании по коронавирусу
Владимир Путин запланировал "большое выступление" на совещании с губернаторами и членами правительства, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:23
Авто
Копейка 30 лет простояла в гараже и выглядит идеально
Блогер Roma Uracco рассказал историю о Копейке, успевшей проехать лишь 5,7 тыс. км и на долгие 30 лет запертой в гараже.
Ladaonline 06:07
Общество
Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России
Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru вчера в 12:39
Экономика
Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце попросила прощения у Павла Прилучного в стихотворении
В стихотворении модель просит его простить ее. Совсем недавно Агата Муцениеце пожаловалась на агрессивное поведение мужа.
Что происходит 05:26
Политика
Кабмин Украины отозвал представление Саакашвили в вице-премьеры
Правительство Украины отозвало из Верховной рады представление о назначении экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили вице-премьером, сообщает украинское издание «Цензор.нет».
РБК 07:53
Общество
Якутия проверит соблюдение прав вахтовиков Чаяндинского месторождения
"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению трудовых прав граждан, требований санитарно-эпидемиологического законодательства, полноты принятия мер, направленных на недопущение массового заболевания работников месторождения", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
РЕН ТВ 03:57
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Политика
Медведев призывает единороссов направить зарплату на помощь медикам
Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 06:16
Общество
Врач рассказал, люди с какой группой крови уязвимы перед COVID-19
Люди со второй группой крови во время пандемии коронавируса могут быть в зоне риска, рассказал детский хирург, заслуженный врач России, член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый.
РИА Новости 03:53
Общество
В Steam бесплатно раздают Total War: Shogun 2
Sega бесплатно раздает стратегию Total War: Shogun 2 в Steam. Раздача началась 27 апреля и продлится до 1 мая.
Cyber.sports.ru вчера в 08:25
Общество
Мишустин поручил подготовить план по снятию ограничений в России
Председатель правительства Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой до 29 апреля определиться с концепцией снятия или смягчения мер, введенных из-за распространения коронавируса.
РИА Новости 04:42
Происшествия
После взрыва в Волгограде возбуждено дело о покушении на убийство
Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено в Волгограде по факту взрыва неустановленного боеприпаса в легковом автомобиле, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
Интерфакс вчера в 12:53
Армия и оружие
Военная авиация пролетит над 12 городами России в день 75-летия Победы
Несмотря на отмену праздничных мероприятий, военная авиация Западного военного округа устроит торжественный вылет над 12 городами России 9 мая, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы ЗВО.
Газета.Ru 07:32
Политика
Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42
Экономика
«Яндекс» отчитался о снижении чистой прибыли с начала 2020 года
Москва, 28 апреля 2020, 14:46 — REGNUM Скорректированная чистая прибыль «Яндекса» по итогам первого квартала текущего года упала на 5%, до 5,1 млрд рублей.
REGNUM 07:46
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи.
REGNUM 01:39
Политика
Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru вчера в 15:58
Технологии
Пользователей смартфона предупреждают о возможной слежке через камеры
Эксперт Тимофеев рассказал СМИ о слежке через камеры личных смартфонов, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:39
Происшествия
В Москве в апреле в три раза выросло число случаев кибермошенничества
Число случаев кибермошенничества в Москве увеличилось в апреле в три раза, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
RT на русском 06:46
Общество
Шойгу досрочно завершил год учебным заведениям Минобороны
По всей видимости, решение о досрочном прекращении учебного года в образовательных учреждениях Минобороны России принято на фоне распространения коронавируса.
SM News 02:43
Общество
Заместитель главврача нижегородской больницы №33 умер от коронавируса
Заместитель главврача Нижегородской городской больницы №33 Алексей Аристов ушел из жизни, сообщил заместитель главы региона Давид Мелик-Гусейнов в Instagram.
Время Н 06:45