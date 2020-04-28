Коронавирус

BFM.ruBFM.ruРоссия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом

Россия вышла на восьмое место в первой десятке стран с наибольшим количеством зараженных.
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Подробнее о событии

Россия стала восьмой в мире по числу зараженных COVID-19

Газета.Ru07:34

Россия обошла Иран по числу зараженных коронавирусом

РБК04:43

Россия уже восьмая в рейтинге коронавирусных стран: за сутки еще 6411 заражений

V1.ru03:50

Число зараженных коронавирусом в России превысило 90 000 человек

Ведомости04:06

Россия вышла на восьмое место в мире по числу заразившихся коронавирусом

Радио 103:55

Россия вышла на восьмое место по числу заразившихся коронавирусом

РИА Новости04:35

В России за сутки умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом

Коммерсантъ03:54
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Здоровье

Минздрав сообщил о риске поражения мозга коронавирусом

Вирус SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную инфекцию COVID-19, распространяясь в организме человека, может привести к поражению головного мозга.
РБК 07:48
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Здоровье

Врачи больницы №6 Курска заявили о геноциде медработников

Авторами письма стали сотрудники пульмонологического, реанимационного, приемного отделений «Курской горбольницы №6». Медработники сообщили, что согласно приказу Курского комитета здравоохранения больница превращена в «отстойник».
Kursk.com 06:34
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Происшествия

К тушению пожара в Новой Москве привлекли авиацию

МЧС привлекло два вертолёта для тушения крупного пожара в поселении Рязановском в Новой Москве.
RT на русском 08:08
Энергетика

В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
1,2K
Космос

Роскосмос исключил угрозу от летящего к Земле астероида

РИА Новости 07:38
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Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
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Здоровье

Минздрав России изменил рекомендации по лечению коронавируса

Министерство здравоохранения России изменило рекомендации по лечению коронавируса и расширило список возможных к назначению взрослым лекарств с 9 до 13.
Lenta.ru 07:22
62
Политика

Путин выступит с обращением на совещании по коронавирусу

Владимир Путин запланировал "большое выступление" на совещании с губернаторами и членами правительства, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:23
2,1K
Авто

Копейка 30 лет простояла в гараже и выглядит идеально

Блогер Roma Uracco рассказал историю о Копейке, успевшей проехать лишь 5,7 тыс. км и на долгие 30 лет запертой в гараже.
Ladaonline 06:07
Общество

Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России

Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru вчера в 12:39
2K
Экономика

Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире

Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
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Шоу-бизнес

Агата Муцениеце попросила прощения у Павла Прилучного в стихотворении

В стихотворении модель просит его простить ее. Совсем недавно Агата Муцениеце пожаловалась на агрессивное поведение мужа.
Что происходит 05:26
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Политика

Кабмин Украины отозвал представление Саакашвили в вице-премьеры

Правительство Украины отозвало из Верховной рады представление о назначении экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили вице-премьером, сообщает украинское издание «Цензор.нет».
РБК 07:53
Общество

Якутия проверит соблюдение прав вахтовиков Чаяндинского месторождения

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению трудовых прав граждан, требований санитарно-эпидемиологического законодательства, полноты принятия мер, направленных на недопущение массового заболевания работников месторождения", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
РЕН ТВ 03:57
Армия и оружие

Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном

Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
2K
Политика

Медведев призывает единороссов направить зарплату на помощь медикам

Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 06:16
406
Общество

Врач рассказал, люди с какой группой крови уязвимы перед COVID-19

Люди со второй группой крови во время пандемии коронавируса могут быть в зоне риска, рассказал детский хирург, заслуженный врач России, член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый.
РИА Новости 03:53
191
Общество

В Steam бесплатно раздают Total War: Shogun 2

Sega бесплатно раздает стратегию Total War: Shogun 2 в Steam. Раздача началась 27 апреля и продлится до 1 мая.
Cyber.sports.ru вчера в 08:25
33
Общество

Мишустин поручил подготовить план по снятию ограничений в России

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой до 29 апреля определиться с концепцией снятия или смягчения мер, введенных из-за распространения коронавируса.
РИА Новости 04:42
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Происшествия

После взрыва в Волгограде возбуждено дело о покушении на убийство

Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено в Волгограде по факту взрыва неустановленного боеприпаса в легковом автомобиле, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
Интерфакс вчера в 12:53
26
Армия и оружие

Военная авиация пролетит над 12 городами России в день 75-летия Победы

Несмотря на отмену праздничных мероприятий, военная авиация Западного военного округа устроит торжественный вылет над 12 городами России 9 мая, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы ЗВО.
Газета.Ru 07:32
32
Политика

Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям

Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42
466
Экономика

«Яндекс» отчитался о снижении чистой прибыли с начала 2020 года

Москва, 28 апреля 2020, 14:46 — REGNUM Скорректированная чистая прибыль «Яндекса» по итогам первого квартала текущего года упала на 5%, до 5,1 млрд рублей.
REGNUM 07:46
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Транспорт

Стало известно о первом штрафе с камеры за езду без пропуска в Москве

РИА Новости 07:31
359
Религия

Православные христиане отмечают Радоницу

Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи.
REGNUM 01:39
196
Политика

Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru вчера в 15:58
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Технологии

Пользователей смартфона предупреждают о возможной слежке через камеры

Эксперт Тимофеев рассказал СМИ о слежке через камеры личных смартфонов, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:39
56
Происшествия

В Москве в апреле в три раза выросло число случаев кибермошенничества

Число случаев кибермошенничества в Москве увеличилось в апреле в три раза, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
RT на русском 06:46
2
Общество

Шойгу досрочно завершил год учебным заведениям Минобороны

По всей видимости, решение о досрочном прекращении учебного года в образовательных учреждениях Минобороны России принято на фоне распространения коронавируса.
SM News 02:43
33
Общество

Заместитель главврача нижегородской больницы №33 умер от коронавируса

Заместитель главврача Нижегородской городской больницы №33 Алексей Аристов ушел из жизни, сообщил заместитель главы региона Давид Мелик-Гусейнов в Instagram.
Время Н 06:45
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