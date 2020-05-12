Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъРоссия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию. На первом месте находятся США -- более 1,3 млн человек.
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с чего всё началось

Путин подписал указ о прекращении нерабочих дней в России. Публикуем его текст

Текст указа: В целях дальнейшего обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации постановляю: 1.
74.ruвчера в 10:47

Подробнее о событии

Россия вышла на второе место в мире по числу случаев коронавируса

RT на русском03:52

Россия вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом

РБК03:42

Россия по числу случаев Covid-19 вышла на второе место в мире после США

Интерфакс03:37

Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом

Коммерсантъ03:36

Ну что, вышли с самоизоляции? В России за сутки зафиксировано 10 899 новых случаев COVID-19

74.ru03:35

Россия вышла на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом

Smolnarod.ru03:41

Россия стала второй в мире страной по числу больных с коронавирусом

Ведомости03:39
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По количеству зараженных COVID-19 Россия вышла на второе место

Муниципальный вестник Армавира04:42
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Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 08:37, Ашберн
Политика

Путин примет участие в смотре марша Президентского полка

Коммерсантъ 09 мая в 04:58
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Политика

Путин объявил о завершении нерабочего периода

Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ вчера в 09:12
5,6K
Политика

Дмитрий Песков заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что заразился коронавирусом.
Интерфакс 08:26
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Экономика

Госдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов

Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.
Коммерсантъ 08:25
Экономика

Суверенный фонд Норвегии продаст активы на $37 млрд

Норвегия планирует потратить 420 млрд крон из суверенного фонда Government Pension Fund Global для возмещения ущерба от распространения коронавируса.
Ведомости 06:45
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Общество

Путин: семьи с детьми от 3 до 16 лет получат по 10 000 рублей

"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", — сказал президент.
Газета.Ru вчера в 10:03
2K
Экономика

Путин обсудил с Сечиным вопросы поддержки компании государством

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой компании «Роснефть» Игорем Сечиным обсудил вопросы поддержки компании со стороны государства.
Известия 07:00
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Происшествия

Опубликовано видео пожара в больнице Святого Георгия в Петербурге

Сильное задымление в окнах больницы в Санкт-Петербурге отражено на видео, снятом очевидцами пожара и опубликованном 12 мая телеканалом РЕН-ТВ.
ИА Красная Весна 02:19
1,1K
Общество

Умер писатель Константин Крылов

Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
103
Энергетика

В России снизились розничные цены на бензин

Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 4 по 8 мая снизились на 4 коп. по сравнению с предыдущей неделей до 42,7 руб. за литр.
Коммерсантъ 05:57
26
Политика

Россия принимает поддержку и помощь США в борьбе с коронавирусом

Россия уже принимает поддержку и помощь от США в борьбе с пандемией коронавируса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 08:05
1
Происшествия

В Калининграде скончалась врач-реаниматолог КОКБ

В Калининграде скончалась врач-реаниматолог областной клинической больницы.
Каскад 08:12
Кино

Критики разгромили «Лицо со шрамом» с Томом Харди

В интернете и профильных изданиях появились первые отзывы критиков на фильм «Лицо со шрамом» (Capone) Джоша Транка.
Культуромания 05:09
Политика

Стратегия нацбезопасности Польши определила Россию как основную угрозу

Власти Польши приняли новую стратегию национальной безопасности страны. Об этом во вторник, 12 мая, пишет «РИА Новости».
Известия 06:32
46
Шоу-бизнес

Рианна поправилась еще на 15 килограммов

Американская поп-исполнительница Рианна (Rihanna) выпустила новую коллекцию нижнего белья для своего собственного бренда Savage X Fenty.
Popcake 09 мая в 10:17
1
Общество

На Кубани с 23 мая отменят карантинные пропуска внутри муниципалитетов

С 23 мая в Краснодарском крае отменят пропускной режим внутри муниципальных образований, общественный транспорт в городах и поселках начнет работать в полном режиме.
РБК Краснодар 05:55
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Происшествия

ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
790
Общество

В ВОЗ усомнились в занижении смертности от коронавируса в России

11 мая вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что смертность от коронавируса в России в среднем в 7,4 раза ниже, чем по миру в целом.
Известия 08:07
Шоу-бизнес

Юрий Стоянов рассказал о своей большой пенсии

KM.ru 08:14
90
Общество

Вильфанд предсказал неоднородное лето в России

Газета.Ru 02:21
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Технологии

PlayStation 5 появится в октябре

Российская газета 08:31
Общество

Портал госуслуг оказался частично недоступен после обращения Путина

Россияне вечером 11 мая столкнулись с временной частичной недоступностью портала госуслуг после обращения президента России Владимира Путина, сообщали РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «РТ Лабс».
ИрСити 01:57
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Армия и оружие

Число заболевших коронавирусом военных ВС Франции превысило 1,7 тысячи

Во французской армии с начала эпидемии коронавирусной инфекцией заболели более 1,7 тыс. военнослужащих.
RT на русском 07:48
Общество

Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России

Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09
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Происшествия

С бизнесменов Манашировых сняли одно из обвинений

В окружении бизнесменов отказ следствия решить вопрос с недвижимостью расценивают как желание «раздеть обоих до трусов».
Коммерсантъ вчера в 12:24
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Хоккей

Капризов не сможет дебютировать за «Миннесоту» в этом сезоне НХЛ

По информации издания, которое ссылается на источник в лиге, НХЛ сообщила «Уайлд», что Капризов имеет нулевой шанс на то, что ему будет разрешено дебютировать в НХЛ этим летом, если прерванный из-за коронавируса сезон-2019/20 возобновится.
Нева Спорт 01:47
Происшествия

Моряк почти 25 лет обманывал флот

Моряк почти 25 лет обманывал флот Севастопольский гарнизонный военный суд признал виновным в крупном мошенничестве военнослужащего Черноморского флота Владимира Колтунова.
Коммерсантъ 08:31
Авто

Новый купе-кроссовер Volkswagen Tayron X впервые показали на фото

Компания Volkswagen готовит к выходу на рынок новый купеобразный кроссовер Tayron X. Тестовая сборка новинки уже стартовала на совместном заводе FAW-Volkswagen, а накануне портал Autohome опубликовал первые живые фотографии серийной версии Tayron X. Купеобразный кроссовер построен на базе "обычного" Tayron.
Новые автомобили вчера в 04:11
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Происшествия

В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

Полицейские в Красноярске составили материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, подозреваемом в сексуальном насилии над двумя девушками.
ТАСС 07:01
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Общество

В Красноярском крае вводят масочный режим

Александр Викторович прокомментировал продление режима самоизоляции, возможность снятия ограничений на работу парикмахерских и других организаций сферы услуг, а также рассказал, что в Красноярском крае вводится масочный режим.
Городские новости. Красноярск 04:49
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