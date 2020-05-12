Коронавирус
КоммерсантъРоссия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом
Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию. На первом месте находятся США -- более 1,3 млн человек.
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Общество
Власти назвали условия получения новых выплат семьям с детьми
На портале госуслуг появилась информация, какие семьи могут получить дополнительные выплаты на детей и что нужно для этого сделать.
РБК 03:24
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова опровергла уход из группы Тутберидзе
Российская газета 04:33
Здоровье
В Алтайском крае 84 человека выздоровели от коронавируса
За последние сутки 84 жителя Алтайского края полностью поправились от коронавируса.
Толк вчера в 23:49
Армия и оружие
В США рассказали об «избитых» МиГ-29 в Сирии
The Drive оценил видеозаписи с самолетами, которые опубликовало Минобороны Сирии. В США рассказали об "избитых" МиГ-29 в Сирии.
Piter.tv 01:55
Общество
Россия вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом
По сведениям университета Джонса Хопкинса, на утро 12 мая в Испании, которая находилась на втором месте до публикации последней российской статистики, к 12 мая было зарегистрировано 227 тысяч 436 случаев заражения.
Инфо24 04:13
Армия и оружие
За год Турция потеряла больше дронов, чем у нее осталось
В некоторых российских СМИ появилась информация о том, что вооруженные силы Турции за год в сирийском и ливийском конфликтах потеряли большую часть своих БПЛА.
Военное дело 04:33
Музыка
Новый клип Little Big набрал более 18 млн просмотров на YouTube
Новый клип петербургской группы Little Big на песню Hypnodancer продолжает набирать популярность на YouTube.
iReactor 04:05
Общество
В Новосибирске продлили режим самоизоляции
Во время брифинга в понедельник, 11 мая глава Новосибирской области Андрей Травников сообщил о продлении введенного ранее режима самоизоляции.
Kursk.com вчера в 15:01
Шоу-бизнес
Стоянов рассказал о своей большой пенсии
News.ru вчера в 00:21
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости вчера в 16:09
Общество
Правительство утвердило выплаты для семей с детьми
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
Политика
Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса
Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС 10 мая в 17:01
Происшествия
Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым
Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая.
ТАСС 03:28
Здоровье
17 новых случаев коронавируса подтвердилось в Амурской области
12 мая в Приамурье подтверждено 17 новых случаев коронавируса: девять - в Шимановске, по четыре - в Белогорске и Свободном.
Телепорт 04:51
Общество
Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады
На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва 10 мая в 02:03
Политика
В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru вчера в 09:25
Кино
Райан Мерфи снимет спин-офф «Американской истории ужасов»
Сериал «Американская история ужасов» в скором времени обзаведется спин-оффом.
NewInform 04:40
Экономика
Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года
Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
Известия вчера в 09:58
Общество
В Госдуму внесен проект о наказании чиновников за хамство
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство.
Известия 04:56
Общество
В Татарстане выявлен 71 новый случай коронавируса
По данным на 12 мая в Татарстане выявлен 71 новый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, 1 из них — в Нижнекамском районе.
НТР 24 04:01
Армия и оружие
Российский Як-130 вызывает беспокойство у США
Российский Як-130 вызывает беспокойство у США. Об этом сообщили журналисты из "Актуальных новостей".
Piter.tv 05:01
Происшествия
Жертв изнасилования обвиняют в нарушении режима самоизоляции в Красноярске
Сотрудники полиции Красноярска составили материалы о нарушении режима самоизоляции на двух девушек, обратившихся к патрульным после перенесенного сексуального насилия.
Газета.Ru 04:34
Здоровье
Губернатор Свердловской области объяснил неполные выплаты врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разместил в своем Instagram вопрос врача-рентгенолога из Артемовска о причинах неполных выплат, причитающихся медикам, борющимся с COVID-19.
Солидарность вчера в 10:46
Культура
Назначен новый руководитель оркестра «Сибирь»
Представление нового руководителя коллективу прошло в дистанционном формате.
Алтайская правда 04:23
Шоу-бизнес
Певец Влад Соколовский заразился коронавирусом
МИР 24 вчера в 17:07
Авто
В России ужесточат требования ввоза праворульных машин
Правила ввоза в Россию автомобилей с правым рулем будут ужесточены с 1 июля 2020 года согласно новому техническому регламенту Таможенного союза в части получения свидетельства о безопасности конструкции транспортных средств.
Южный автомобиль 10 мая в 08:12
Общество
После обращения Путина рухнул сайт госуслуг
После обращения президента России Владимира Путина к гражданам произошел сбой в работе портала госуслуг, сообщает РБК.
МР7.ру вчера в 13:22
Общество
Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.
REGNUM вчера в 09:53
Политика
Владимир Путин: С 12 мая единый период нерабочих дней завершается
Напомним, первоначально для борьбы с распространением коронавируса нерабочей была объявлена неделя с 28 марта до 5 апреля.
Саратов 24 вчера в 09:19