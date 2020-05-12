Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию. На первом месте находятся США -- более 1,3 млн человек.

Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом

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