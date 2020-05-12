В России зарегистрировано 232 243 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе. Таким образом, страна вышла на второе место в мире по числу заболевших COVID-19. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, США занимают первое место — более 1,3 миллиона заразившихся.

Россия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом

Хоккей Йори Лехтеря перешёл в «Спартак» Йори Лехтеря прошлый сезон провёл в рядах санкт-петербургского СКА, сыграл 51 матч в регулярном чемпионате, набрал 30 баллов (15 голов + 15 передач).

Общество Онищенко назвал заявления FT о смертности в России от COVID-19 хайпом Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал мотивированным злорадством заявления о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70 процентов выше официальной статистики. 1K

Футбол УЕФА может изменить правила отборочного турнира Лиги чемпионов УЕФА планирует из пандемии COVID-19 изменить правила проведения квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Общество В Москве пассажирам без масок и перчаток вынесут предупреждения В первый день действия указа мэра Москвы, обязавшего горожан при нахождении в общественном транспорте носить перчатки и закрывающие рот и нос маски, на станциях московского метро и в поездах начнут проводиться рейды по выявлению нарушителей. 53

Наука Биологи нашли подтверждение естественного происхождения SARS-CoV-2 Китайские и австралийские биологи, изучающие летучих мышей, недавно идентифицировали у них вирус, который, по их мнению, можно считать ближайшим родственником нового коронавируса — в некоторых областях его генома есть характерные вставки аминокислот, аналогичные SAR-CoV-2.

Общество Умер писатель Константин Крылов Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова. 41

Происшествия ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС), в городе Кимры Тверской области "задержан гражданин России 2001 года рождения, причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих". 47

Экономика Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии. 280

Экономика Минкомсвязь: рекламные доходы СМИ по итогам года могут упасть на 30% Минкомсвязь России ожидает, что падение доходов СМИ от рекламы из-за кризиса, связанного с коронавирусом, составит до 30% по итогам года, заявил замглавы ведомства Алексей Волин.

Хоккей Капризов не сможет дебютировать за «Миннесоту» в этом сезоне НХЛ По информации издания, которое ссылается на источник в лиге, НХЛ сообщила «Уайлд», что Капризов имеет нулевой шанс на то, что ему будет разрешено дебютировать в НХЛ этим летом, если прерванный из-за коронавируса сезон-2019/20 возобновится.

Общество В Краснодарском крае возобновляют работу промпредприятия Краснодар, 12 мая 2020, 13:29 — REGNUM Все предприятия сельскохозяйственного комплекса, промышленности, предприятия связи на территории Краснодарского края возобновляют работу. 44

Общество Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко. 90

Транспорт Госдума приняла во II чтении проект о реформе полиса ОСАГО Государственная Дума РФ приняла во II чтении законопроект о реформе полиса ОСАГО, предусматривающий индивидуализацию тарифов для граждан.