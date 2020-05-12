Коронавирус
РИА НовостиРоссия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом
В России зарегистрировано 232 243 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе. Таким образом, страна вышла на второе место в мире по числу заболевших COVID-19. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, США занимают первое место — более 1,3 миллиона заразившихся.
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Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 07:06, Ашберн
Происшествия
В Петербурге в результате пожара в больнице погибло несколько человек
Аргументы недели 01:02
Общество
Семьям с детьми от трех лет разово выплатят 10 тыс. рублей
Коммерсантъ вчера в 09:57
Хоккей
Йори Лехтеря перешёл в «Спартак»
Йори Лехтеря прошлый сезон провёл в рядах санкт-петербургского СКА, сыграл 51 матч в регулярном чемпионате, набрал 30 баллов (15 голов + 15 передач).
ГЛАС.RU 04:34
Общество
Онищенко назвал заявления FT о смертности в России от COVID-19 хайпом
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал мотивированным злорадством заявления о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70 процентов выше официальной статистики.
РИА Новости 04:45
Футбол
УЕФА может изменить правила отборочного турнира Лиги чемпионов
УЕФА планирует из пандемии COVID-19 изменить правила проведения квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Pravda.Ru вчера в 09:11
Общество
В Москве пассажирам без масок и перчаток вынесут предупреждения
В первый день действия указа мэра Москвы, обязавшего горожан при нахождении в общественном транспорте носить перчатки и закрывающие рот и нос маски, на станциях московского метро и в поездах начнут проводиться рейды по выявлению нарушителей.
РБК 04:50
Наука
Биологи нашли подтверждение естественного происхождения SARS-CoV-2
Китайские и австралийские биологи, изучающие летучих мышей, недавно идентифицировали у них вирус, который, по их мнению, можно считать ближайшим родственником нового коронавируса — в некоторых областях его генома есть характерные вставки аминокислот, аналогичные SAR-CoV-2.
РИА Новости 06:15
Общество
В Роспотребнадзоре назвали сроки открытия детских садов и школ
В Роспотребнадзоре озвучили реальные сроки открытия детских садов и школ.
Evo-rus.com вчера в 15:14
Общество
Умер писатель Константин Крылов
Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС), в городе Кимры Тверской области "задержан гражданин России 2001 года рождения, причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих".
ТАСС 06:40
Здоровье
В Омске закрыли на карантин по коронавирусу три отделения БСМП-1
В результате на карантин закрыли три отделения больницы. Но к настоящему моменту в двух из них ограничительные меры уже сняли.
Коммерческие Вести 04:35
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК вчера в 12:17
Шоу-бизнес
Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией
Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией Анастасия Решетова сравнила то, как выглядит сейчас, с фотографией пятилетней давности.
Экспресс газета вчера в 10:57
Экономика
Минкомсвязь: рекламные доходы СМИ по итогам года могут упасть на 30%
Минкомсвязь России ожидает, что падение доходов СМИ от рекламы из-за кризиса, связанного с коронавирусом, составит до 30% по итогам года, заявил замглавы ведомства Алексей Волин.
Коммерсантъ 06:44
Хоккей
Капризов не сможет дебютировать за «Миннесоту» в этом сезоне НХЛ
По информации издания, которое ссылается на источник в лиге, НХЛ сообщила «Уайлд», что Капризов имеет нулевой шанс на то, что ему будет разрешено дебютировать в НХЛ этим летом, если прерванный из-за коронавируса сезон-2019/20 возобновится.
Нева Спорт 01:47
Общество
В Краснодарском крае возобновляют работу промпредприятия
Краснодар, 12 мая 2020, 13:29 — REGNUM Все предприятия сельскохозяйственного комплекса, промышленности, предприятия связи на территории Краснодарского края возобновляют работу.
REGNUM 06:29
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова опровергла уход из группы Тутберидзе
Российская газета 04:33
Общество
На Кубани с 1 июня начнут работать санатории
«С 1 июня начинают работать санаторно-курортного комплекса, которые имеют медицинскую лицензию, в строгом соответствии с регламентом, утверждённым Роспотребнадзором», — уточнил Кондратьев.
REGNUM 06:00
Авто
Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%
Согласно прогнозу экспертов АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2020 году составят 1,72 млн единиц.
Известия 05:42
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Политика
Ограничительные меры для россиян старше 65 лет сохранятся
Как сообщил сегодня Владимир Путин, период нерабочих дней в стране перестает действовать с 12 мая.
Орловское информбюро вчера в 09:50
Общество
Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России
Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09
Происшествия
В Крыму умерли еще два пациента с коронавирусом
Две инфицированные коронавирусом женщины с сопутствующими заболеваниями скончались в крымских больницах, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:39
Армия и оружие
Российские военные испытали новую гиперзвуковую ракету с борта Ту-22М3
Испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты прошли в России. Они проводились с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3.
ПолитРоссия вчера в 02:44
Транспорт
Госдума приняла во II чтении проект о реформе полиса ОСАГО
Государственная Дума РФ приняла во II чтении законопроект о реформе полиса ОСАГО, предусматривающий индивидуализацию тарифов для граждан.
Известия 07:01
Экономика
Цены на недвижимость в России сопротивляются пандемии
Аналитики «Авито Недвижимости» тоже говорят о росте средней стоимости новостроек в России на 2% за месяц и 14% за год.
BFM.ru вчера в 10:35