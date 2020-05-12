Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРоссия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом

В России зарегистрировано 232 243 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе. Таким образом, страна вышла на второе место в мире по числу заболевших COVID-19. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, США занимают первое место — более 1,3 миллиона заразившихся.
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Россия вышла на 2-е место в мире по коронавирусу

Русский Запад05:06

Россия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом

РИА Новости03:58

Россия по числу случаев Covid-19 вышла на второе место в мире после США

Интерфакс03:37

Россия вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом

РБК03:42

Россия стала второй в мире страной по числу больных с коронавирусом

Ведомости03:39

Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом

Коммерсантъ03:36

Россия вышла на второе место в мире по числу случаев коронавируса

RT на русском03:52
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Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 07:06, Ашберн

По количеству зараженных COVID-19 Россия вышла на второе место

Муниципальный вестник Армавира04:42
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Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 07:06, Ашберн
Происшествия

В Петербурге в результате пожара в больнице погибло несколько человек

Аргументы недели 01:02
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Семьям с детьми от трех лет разово выплатят 10 тыс. рублей

Коммерсантъ вчера в 09:57
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Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал мотивированным злорадством заявления о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70 процентов выше официальной статистики.
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УЕФА может изменить правила отборочного турнира Лиги чемпионов

УЕФА планирует из пандемии COVID-19 изменить правила проведения квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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В Москве пассажирам без масок и перчаток вынесут предупреждения

В первый день действия указа мэра Москвы, обязавшего горожан при нахождении в общественном транспорте носить перчатки и закрывающие рот и нос маски, на станциях московского метро и в поездах начнут проводиться рейды по выявлению нарушителей.
РБК 04:50
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Наука

Биологи нашли подтверждение естественного происхождения SARS-CoV-2

Китайские и австралийские биологи, изучающие летучих мышей, недавно идентифицировали у них вирус, который, по их мнению, можно считать ближайшим родственником нового коронавируса — в некоторых областях его генома есть характерные вставки аминокислот, аналогичные SAR-CoV-2.
РИА Новости 06:15
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В Роспотребнадзоре назвали сроки открытия детских садов и школ

В Роспотребнадзоре озвучили реальные сроки открытия детских садов и школ.
Evo-rus.com вчера в 15:14
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Общество

Умер писатель Константин Крылов

Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
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Происшествия

ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС), в городе Кимры Тверской области "задержан гражданин России 2001 года рождения, причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих".
ТАСС 06:40
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Здоровье

В Омске закрыли на карантин по коронавирусу три отделения БСМП-1

В результате на карантин закрыли три отделения больницы. Но к настоящему моменту в двух из них ограничительные меры уже сняли.
Коммерческие Вести 04:35
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Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
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Экономика

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК вчера в 12:17
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Шоу-бизнес

Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией

Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией Анастасия Решетова сравнила то, как выглядит сейчас, с фотографией пятилетней давности.
Экспресс газета вчера в 10:57
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Экономика

Минкомсвязь: рекламные доходы СМИ по итогам года могут упасть на 30%

Минкомсвязь России ожидает, что падение доходов СМИ от рекламы из-за кризиса, связанного с коронавирусом, составит до 30% по итогам года, заявил замглавы ведомства Алексей Волин.
Коммерсантъ 06:44
Хоккей

Капризов не сможет дебютировать за «Миннесоту» в этом сезоне НХЛ

По информации издания, которое ссылается на источник в лиге, НХЛ сообщила «Уайлд», что Капризов имеет нулевой шанс на то, что ему будет разрешено дебютировать в НХЛ этим летом, если прерванный из-за коронавируса сезон-2019/20 возобновится.
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Общество

В Краснодарском крае возобновляют работу промпредприятия

Краснодар, 12 мая 2020, 13:29 — REGNUM Все предприятия сельскохозяйственного комплекса, промышленности, предприятия связи на территории Краснодарского края возобновляют работу.
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Фигурное катание

Фигуристка Щербакова опровергла уход из группы Тутберидзе

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На Кубани с 1 июня начнут работать санатории

«С 1 июня начинают работать санаторно-курортного комплекса, которые имеют медицинскую лицензию, в строгом соответствии с регламентом, утверждённым Роспотребнадзором», — уточнил Кондратьев.
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Авто

Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%

Согласно прогнозу экспертов АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2020 году составят 1,72 млн единиц.
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Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
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Происшествия

В Брянской области умерших пациентов с COVID-19 выросло до 29

РИА Новости 04:38
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Политика

Ограничительные меры для россиян старше 65 лет сохранятся

Как сообщил сегодня Владимир Путин, период нерабочих дней в стране перестает действовать с 12 мая.
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Общество

Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России

Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09
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Происшествия

В Крыму умерли еще два пациента с коронавирусом

Две инфицированные коронавирусом женщины с сопутствующими заболеваниями скончались в крымских больницах, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:39
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Происшествия

В кабинете мэра Инты в Коми проводятся следственные действия

ТАСС 05:41
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Армия и оружие

Российские военные испытали новую гиперзвуковую ракету с борта Ту-22М3

Испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты прошли в России. Они проводились с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3.
ПолитРоссия вчера в 02:44
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Транспорт

Госдума приняла во II чтении проект о реформе полиса ОСАГО

Государственная Дума РФ приняла во II чтении законопроект о реформе полиса ОСАГО, предусматривающий индивидуализацию тарифов для граждан.
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Цены на недвижимость в России сопротивляются пандемии

Аналитики «Авито Недвижимости» тоже говорят о росте средней стоимости новостроек в России на 2% за месяц и 14% за год.
BFM.ru вчера в 10:35
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Организатору сгоревшего хосписа в Красногорске предъявили обвинение

Известия 05:35
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