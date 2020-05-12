Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРоссия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом

В России зарегистрировано 232 243 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе. Таким образом, страна вышла на второе место в мире по числу заболевших COVID-19. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, США занимают первое место — более 1,3 миллиона заразившихся.
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с чего всё началось

Совещание у Путина: режим нерабочих дней завершен, но выходить с карантина готовы только 11 регионов

В Кремле заявили, что Владимир Путин выйдет в эфир в ближайшие часы.
74.ruвчера в 07:00

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Россия стала второй в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом

ТАСС04:48

Россия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом

РИА Новости03:58

Россия вышла на второе место в мире по числу случаев коронавируса

RT на русском03:52

Россия вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом

РБК03:42

Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом

Коммерсантъ03:36

Ну что, вышли с самоизоляции? В России за сутки зафиксировано 10 899 новых случаев COVID-19

74.ru03:35

Россия по числу случаев Covid-19 вышла на второе место в мире после США

Интерфакс03:37
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Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 10:13, Ашберн

По количеству зараженных COVID-19 Россия вышла на второе место

Муниципальный вестник Армавира04:42
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Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 10:13, Ашберн
Экономика

Минэкономразвития готовит меры поддержки арендодателей

Министерство экономического развития России работает над определением возможных мер поддержки владельцев недвижимости и арендодателей в условиях пандемии коронавируса нового типа, заявил заместитель главы министерства Алексей Херсонцев.
Газета.Ru 07:33
90
Общество

Пескова госпитализировали с коронавирусом

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что заразился коронавирусом и находится в больнице.
BFM.ru 08:43
75
Происшествия

В Челябинске за избиение дубинкой задержанного арестован полицейский

Российская газета 08:57
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Здоровье

Названы округа с худшей ситуацией по коронавирусу в Подмосковье

Как уточняется, в Одинцово 1189 больных, в Королеве 1184, в Красногорске и Подольске по 1120.
Подмосковье Сегодня 08:33
1K
Общество

Минтруд: Выплаты в 10 тысяч рублей могут получить 22 миллиона детей

Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от трех до 16 лет смогут получить 22 миллиона российских детей, сообщили в Минтруде РФ.
Daily Storm вчера в 14:17
35
Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей

Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости вчера в 16:10
2K
Общество

Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей

Ранее российское правительство утвердило дополнительные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 09:21
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Политика

Власти Украины решили продлить карантин

С 6 апреля на Украине ужесточили меры борьбы с коронавирусом. Правительство продлило карантинный режим до 22 мая.
Lenta.ru 02:33
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Политика

В Польше отреагировали на слова Владимира Путина о развитии армии России

В Польше отреагировали на заявление президента России о продолжении развития и совершенствования Вооружённых сил страны.
Военное обозрение вчера в 01:29
Происшествия

КРЭТ: нареканий к аппаратам ИВЛ в клиниках Москвы и Петербурга не было

Аппараты искусственной вентиляции легких «Авента», установленные в больницах Москвы и Петербурга, где произошли пожары, поставляются с 2012 года, сообщили в пресс-службе «Концерна Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), который входит в Ростех.
ТК Звезда 09:31
Шоу-бизнес

24-летняя Анастасия Решетова показала, как выглядела пять лет назад

Фото Анастасии Решетовой в 2015 году Напомним, Ратмир появился на свет в конце 2019 года.
Вокруг ТВ вчера в 12:26
2
Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
1,4K
Политика

Посольство России в Чехии потребовало полицейской охраны для дипломата

Российское посольство в Чехии потребовало предоставить полицейскую охрану сотруднику дипломатической миссии.
Российская газета вчера в 15:02
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Футбол

Голкипер «Крыльев Советов» Фролов оштрафован за критику Путина

Голкипер самарских "Крыльев Советов" Евгений Фролов оштрафован на 1,4 млн рублей за критику в адрес президента России Владимира Путина, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 09:06
Общество

Организаторы «Бессмертного полка онлайн» рассказали о хакерских атаках

Организаторы акции «Бессмертный полк онлайн» передадут в Следственный комитет РФ список ip-адресов, с которых в День Победы были попытки отправить анкеты с фотографиями офицеров вермахта, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 08:33
Общество

Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми

Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 03:21
2,9K
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о живучести коронавируса

О живучести COVID-19 рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС во вторник, 12 мая.
Lenta.ru 09:24
Политика

Песков госпитализирован после заражения коронавирусом

РБК 09:27
2
Политика

Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
Коммерсантъ 06:17
699
Общество

Разрешено ввести в эксплуатацию мост между Россией и Китаем

МонаВиста вчера в 22:59
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Происшествия

ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
987
Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
3,7K
Энергетика

Сечин попросил у правительства льготы для газового проекта «Роснефти»

Как пишет РБК, главой "Роснефти" Игорем Сечиным в правительство РФ было направлено письмо с просьбой о предоставлении налоговых льгот для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
Инфорос 03:48
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Происшествия

Суд в Ставропольском крае арестовал бросившего гранату в группу людей

В Ставропольском крае суд принял решение арестовать мужчину, который бросил гранату в группу шумно отмечавших праздник людей.
RT на русском 09:20
1K
Игры

В вакансиях Sony обнаружена информация о сроках релиза PlayStation 5

3DNews 09:31
2
Общество

В Свердловской области выявили 211 новых случаев коронавируса

В Свердловской области за последние сутки зафиксировано ещё 211 заболевших коронавирусом. Общее число заражённых составило 2163 человека.
Областная газета 03:35
142
Общество

Тюменцы уже могут обратиться за выплатами на детей от трех до 16 лет

Как пояснили корреспонденту «Тюменской области сегодня» в пресс-службе управления ПФР по Тюменской области, у граждан есть около пяти месяцев, чтобы обратиться за выплатой, так как заявления принимаются до 1 октября 2020 года.
Тюменская область сегодня 01:48
2
Политика

Польша считает Россию основной угрозой

Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
Коммерсантъ 07:50
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Наука

Раскрыто истинное происхождение коронавируса

Результаты научной работы, раскрывающей истинное происхождение коронавируса, опубликованы в журнале Current Biology.
Lenta.ru 09:50
3
Автоспорт

Себастьян Феттель покинет Ferrari

Команда «Формулы-1» Ferrari во вторник сообщила о том, что ее первый номер, четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель, покинет итальянскую «конюшню» по завершении сезона, когда истечет его контракт.
Коммерсантъ 08:59
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