В Кремле заявили, что Владимир Путин выйдет в эфир в ближайшие часы.

с чего всё началось

В России зарегистрировано 232 243 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе. Таким образом, страна вышла на второе место в мире по числу заболевших COVID-19. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, США занимают первое место — более 1,3 миллиона заразившихся.

Россия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом

Экономика Минэкономразвития готовит меры поддержки арендодателей Министерство экономического развития России работает над определением возможных мер поддержки владельцев недвижимости и арендодателей в условиях пандемии коронавируса нового типа, заявил заместитель главы министерства Алексей Херсонцев. 90

Общество Пескова госпитализировали с коронавирусом Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что заразился коронавирусом и находится в больнице. 75

Общество Минтруд: Выплаты в 10 тысяч рублей могут получить 22 миллиона детей Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от трех до 16 лет смогут получить 22 миллиона российских детей, сообщили в Минтруде РФ. 35

Общество Путин объявил о новых выплатах на детей Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты. 2K

Политика Власти Украины решили продлить карантин С 6 апреля на Украине ужесточили меры борьбы с коронавирусом. Правительство продлило карантинный режим до 22 мая. 1

Политика В Польше отреагировали на слова Владимира Путина о развитии армии России В Польше отреагировали на заявление президента России о продолжении развития и совершенствования Вооружённых сил страны.

Происшествия КРЭТ: нареканий к аппаратам ИВЛ в клиниках Москвы и Петербурга не было Аппараты искусственной вентиляции легких «Авента», установленные в больницах Москвы и Петербурга, где произошли пожары, поставляются с 2012 года, сообщили в пресс-службе «Концерна Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), который входит в Ростех.

Футбол Голкипер «Крыльев Советов» Фролов оштрафован за критику Путина Голкипер самарских "Крыльев Советов" Евгений Фролов оштрафован на 1,4 млн рублей за критику в адрес президента России Владимира Путина, передает "Чемпионат.com".

Общество Организаторы «Бессмертного полка онлайн» рассказали о хакерских атаках Организаторы акции «Бессмертный полк онлайн» передадут в Следственный комитет РФ список ip-адресов, с которых в День Победы были попытки отправить анкеты с фотографиями офицеров вермахта, сообщает ТАСС.

Общество Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет. 2,9K

Общество В Роспотребнадзоре рассказали о живучести коронавируса О живучести COVID-19 рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС во вторник, 12 мая.

Политика Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали. 699

Энергетика Сечин попросил у правительства льготы для газового проекта «Роснефти» Как пишет РБК, главой "Роснефти" Игорем Сечиным в правительство РФ было направлено письмо с просьбой о предоставлении налоговых льгот для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири. 481

Общество В Свердловской области выявили 211 новых случаев коронавируса В Свердловской области за последние сутки зафиксировано ещё 211 заболевших коронавирусом. Общее число заражённых составило 2163 человека. 142

Общество Тюменцы уже могут обратиться за выплатами на детей от трех до 16 лет Как пояснили корреспонденту «Тюменской области сегодня» в пресс-службе управления ПФР по Тюменской области, у граждан есть около пяти месяцев, чтобы обратиться за выплатой, так как заявления принимаются до 1 октября 2020 года. 2

Политика Польша считает Россию основной угрозой Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики. 113

Наука Раскрыто истинное происхождение коронавируса Результаты научной работы, раскрывающей истинное происхождение коронавируса, опубликованы в журнале Current Biology. 3