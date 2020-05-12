В России зарегистрировано 232 243 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе. Таким образом, страна вышла на второе место в мире по числу заболевших COVID-19. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, США занимают первое место — более 1,3 миллиона заразившихся.

Россия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом

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