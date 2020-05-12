Коронавирус
РИА НовостиРоссия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом
В России зарегистрировано 232 243 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе. Таким образом, страна вышла на второе место в мире по числу заболевших COVID-19. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, США занимают первое место — более 1,3 миллиона заразившихся.
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Музыка
12 млн просмотров за два дня набрал новый клип Little Big
Всего за два дня видеоролик набрал 12 миллионов просмотров. За три первых часа видео набрало миллион просмотров.
Pravda.Ru 10 мая в 11:02
Гаджеты
Странный смартфон LG Wing с вращающимся экраном
Новое устройство LG имеет кодовое название: WING, форм-фактор которого напоминает букву «Т». Такое устройство вывело бы форм-фактор Dual Screen на новую высоту с 4-дюймовым квадратным дисплеем, который скрывается под основным.
ITZine.ru 02:47
Общество
С 1 июня на каждого ребёнка с 3 до 15 лет выплатят 10 тысяч рублей
Каждая семья с детьми с 3 до 15 лет получит 10 тысяч рублей. Об этом в ходе обращения к нации 11 мая заявил президент России Владимир Путин.
Сиб.фм вчера в 09:40
Общество
В ЦАГИ рассказали о двигателе нового сверхзвукового авиалайнера
Стало известно, каким, вероятнее всего, будет облик двигателя, предназначенного для нового сверхзвукового авиалайнера.
РЕН ТВ вчера в 20:14
Общество
Один из основателей Lamoda перейдет на работу в «Магнит»
Вместе с Янсеном перейдут еще несколько бывших топ-менеджеров Lamoda: директором по трансформации ретейлера станет Пол Роговски, директором по аналитике и управлению данными — Фабиан Шефер, директором по информационным технологиям — Валентин Щитов и директором по инновационному развитию и партнерству — Павел Орлов.
РБК 03:10
Общество
В РФ за сутки зарегистрировано 11,6 тысяч новых случаев коронавируса
Всего в РФ зарегистрировано 221 344 случаев (+5,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Интерфакс вчера в 03:40
Политика
Путин обсудит на совещании 11 мая продление режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с распространением коронавируса, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
ФАН 10 мая в 10:31
Общество
Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом
Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
Общество
Беглов объяснил, почему в Петербурге продлили введенные ограничения
Обо всем рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Gazeta.SPb вчера в 16:01
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой спела песню к 9 мая и поразила сходством с матерью
Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина исполнила военную песню ко Дню Победы.
Народные новости 10 мая в 05:27
Общество
Открытие строек и производств в Подмосковье откладывается до 18 мая
В связи с новыми требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства ранее запланированное открытие строительства и производства откладывается до 18 мая.
Авиаград Жуковский 02:45
Общество
Ещё 77 больных коронавирусом выявлено во Владимирской области
Утром 11 мая управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает о 77 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в регионе.
Владимирские ведомости вчера в 03:18
Общество
В Москве начал действовать масочный режим
С 12 мая в Москве и Подмосковье вступил в силу масочный режим.
Российская газета 00:33
Политика
Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой
Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
Происшествия
Изнасилованных на улице россиянок оштрафуют за нарушение режима самоизоляции
В Красноярске полиция составила административные протоколы на двух местных жительниц 17 и 18 лет за нарушение режима самоизоляции, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, после того, как их на улице изнасиловал ранее судимый мужчина.
Lenta.ru 03:12
Общество
Власти Москвы предупредили о камерах, фиксирующих нарушения масочного режима
Как сообщил ТАСС начальник Главконтроля Евгений Данчиков, с помощью камер в метро будут отслеживать, как пассажиры соблюдают перчаточный и масочный режим.
Говорит Москва 03:19
Общество
Россияне получат по 10 тысяч рублей на детей
11 мая 2020 года президент РФ Владимир Путин во время телеобращения к гражданам предложил выплатить в июне по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от трёх до 15 лет включительно в качестве поддержки населения в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Саминвестор 01:34
Здоровье
В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу
Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
Общество
Регулятор ФРГ к 24 мая вынесет решение по «Северному потоку — 2»
Решение будет вынесено самое позднее к 24 мая 2020 года, — передаёт ТАСС сообщение представителя пресс-службы регулятора.
News.ru 03:39
Армия и оружие
В России испытали гиперзвуковую ракету авиационного базирования
Москва, 11 мая 2020, 21:17 — REGNUM В России испытана новая гиперзвуковая ракета авиационного базирования, сообщает 11 мая ТАСС со ссылкой на неназванный источник в военно-промышленном комплексе.
REGNUM вчера в 14:17
Здоровье
В Краснодарском крае выявили 98 новых случаев заражения коронавирусом
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае карантин по коронавирусу продлили до 23 мая.
Кубань 24 вчера в 03:46
Общество
Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции
Как отметили в Telegram-канале штаба по экономическим вопросам, ежедневно в Москве выявляют более пяти тысяч новых случаев COVID-19, однако такие цифры объясняются увеличением объемов тестирования.
РИА Новости вчера в 14:05
Политика
В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
RT на русском 02:22
Общество
На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 211 человек
Врачи нашли коронавирус ещё у 211 человек в Свердловской области. Об этом заявили в оперативном штабе региона корреспонденту ИА REGNUM.
REGNUM 03:52
Общество
Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции
Известия вчера в 17:38
Авто
Провал века: автомобильный рынок России пережил катастрофическое падение
С начала нулевых годов средние месячные продажи машин в России держались на уровне свыше 120 тысяч автомобилей и лишь в мёртвые периоды вроде январских праздников падали до отметок на уровне 50–60 тысяч автомобилей в месяц, поэтому результат нынешнего апреля можно считать антирекордом для авторынка с начала XXI века.
74.ru 02:51
Энергетика
ОАЭ объявили о новом сокращении нефтедобычи
Абу-Даби, 11 мая 2020, 19:02 — REGNUM Добыча нефти ОАЭ будет сокращена дополнительно в июне на 100 тысяч баррелей в сутки, сообщили 11 мая в минэнерго Эмиратов.
REGNUM вчера в 12:02
Единоборства
Тони Фергюсон станцевал с капельницей в больнице
LiveResult.Ru вчера в 05:56