Всего в России поставлено 232 243 диагноза «Коронавирусная инфекция». Из них 2116 человек умерли, 43 512 выздоровели. По числу подтвержденных диагнозов Россия вышла на второе место в мире и теперь уступает только США, где число заболевших коронавирусом уже больше 1,3 млн.

Россия вышла на второе место в мире по covid-19

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