Общество

НДН.инфоНДН.инфоРоссия вышла на второе место в мире по covid-19

Всего в России поставлено 232 243 диагноза «Коронавирусная инфекция». Из них 2116 человек умерли, 43 512 выздоровели. По числу подтвержденных диагнозов Россия вышла на второе место в мире и теперь уступает только США, где число заболевших коронавирусом уже больше 1,3 млн.
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Россия уже на втором месте в мире по заболеваемостью коронавирусом

DixiNews06:43

Россия вышла на второе место в мире по covid-19

НДН.инфо04:00

В России за сутки выявлено 10 899 зараженных коронавирусом. Данные на 12 мая

Bobsoccer03:38

Россия вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом

BFM.ru03:37
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Происшествия

Чиновники решили проверить аппараты ИВЛ в недавно горевших больницах

Росздравнадзор начал проверять качество и безопасность аппаратов ИВЛ, которые установлены в больницах, где недавно были пожары.
Интерфакс 06:32
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
3,2K
Общество

Семьям с детьми от трех лет разово выплатят 10 тыс. рублей

Коммерсантъ вчера в 09:57
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Происшествия

ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС), в городе Кимры Тверской области "задержан гражданин России 2001 года рождения, причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих".
ТАСС 06:40
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Экономика

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК вчера в 12:17
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Общество

Умер писатель Константин Крылов

Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
41
Общество

В Краснодарском крае возобновляют работу промпредприятия

Краснодар, 12 мая 2020, 13:29 — REGNUM Все предприятия сельскохозяйственного комплекса, промышленности, предприятия связи на территории Краснодарского края возобновляют работу.
REGNUM 06:29
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Армия и оружие

Российский Як-130 вызывает беспокойство у США

Российский Як-130 вызывает беспокойство у США. Об этом сообщили журналисты из "Актуальных новостей".
Piter.tv 05:01
15
Общество

В Тульской области введен обязательный масочный режим, но не для всех

Согласно указу главы региона, без масок запрещено появляться на улицах и в общественных местах жителям Тулы, Новомосковска, Щекинского, Веневского, Заокского, Тепло-Огаревского и Ясногорского районов.
ИА Красная Весна вчера в 12:47
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Армия и оружие

Российские военные испытали новую гиперзвуковую ракету с борта Ту-22М3

Испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты прошли в России. Они проводились с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3.
ПолитРоссия вчера в 02:44
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Энергетика

Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
РБК 00:00
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Политика

Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
Коммерсантъ 06:17
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Авто

Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%

Согласно прогнозу экспертов АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2020 году составят 1,72 млн единиц.
Известия 05:42
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Транспорт

Госдума приняла во II чтении проект о реформе полиса ОСАГО

Государственная Дума РФ приняла во II чтении законопроект о реформе полиса ОСАГО, предусматривающий индивидуализацию тарифов для граждан.
Известия 07:01
Общество

Путин рассказал о доплатах для сотрудников соцучреждений

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля по 15 июля.
RT на русском вчера в 09:40
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Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
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Политика

Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой

Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
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Политика

Ограничительные меры для россиян старше 65 лет сохранятся

Как сообщил сегодня Владимир Путин, период нерабочих дней в стране перестает действовать с 12 мая.
Орловское информбюро вчера в 09:50
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Общество

Решение регулятора ФРГ по «Северному потоку — 2» ожидается к 24 мая

Берлин, 12 мая 2020, 10:29 — REGNUM Окончательное решение по «Северному потоку — 2» и газовой директиве ЕС Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) вынесет до 24 мая.
REGNUM 03:29
2
Общество

Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России

Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09
90
Общество

Ирина Хмелевская ушла с поста замгубернатора Курской области

vKurske.com 03:30
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Общество

Турпоездки внутри страны предлагают разрешить с 1 июня

Внутренний туризм может начать восстанавливаться уже после 1 июня, если власти страны разрешат поездки по России, как минимум, между регионами с низким уровнем заболевания коронавирусом.
Российская газета 06:53
25
Общество

На Кубани с 1 июня начнут работать санатории

«С 1 июня начинают работать санаторно-курортного комплекса, которые имеют медицинскую лицензию, в строгом соответствии с регламентом, утверждённым Роспотребнадзором», — уточнил Кондратьев.
REGNUM 06:00
32
Армия и оружие

Последние испытания «суперохотника» Ми-28НМ пройдут до конца года

Испытания вертолета Ми-28НМ пройдут до конца года. «Суперохотник» оснастят сразу несколькими видами новых ракет.
Актуальные Новости 05:17
Здоровье

Известно, какие предприятия начнут работать в Кирове с 12 мая

Регион постепенно выходит из режима повышенной готовности Стало известно, какие предприятия начнут работать в Кировской области с завтрашнего дня, 12 мая.
Новый вариант вчера в 11:13
9
Общество

Беглов объяснил причину продления ограничительных мер в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил причину продления ограничительных мер в городе до 31 мая.
Питерские заметки 04:26
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Общество

Власти Москвы объяснили необходимость ношения масок и перчаток

Носить маски и перчатки в общественных местах необходимо, поскольку у большинства заболевание COVID-19 протекает бессимптомно.
Известия 05:03
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Игры

Космическая стратегия Stellaris стала временно бесплатной в Steam

Бесплатный пробный период и выход очередного обновления приурочены к четырёхлетию Stellaris, которое стратегия отпраздновала на прошедших выходных — 9 мая.
Игромания.ру 05:10
Шоу-бизнес

Мерьем Узерли поделилась редким кадром с братьями и сестрой

Звезды публиковали кадры с родными и близкими — в их числе была и звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли, которая показала трогательное семейное фото.
StarHit.ru вчера в 11:00
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
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