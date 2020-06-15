Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия вышлет двух чешских дипломатов

В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
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с чего всё началось
МИД России объявил двоих сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата и потребовал, чтобы до 17 июня они и члены их семей покинули Россию, говорится
 в сообщении министерства.
Ведомости05:24

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МИД Чехии заявил о решении проблемы после высылки дипломатов из России

РБК08:09

Россия выслала двух сотрудников посольства Чехии

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Как Россия отвечала на высылку своих дипломатов из разных стран

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МИД России объявил двух чешских дипломатов персонами нон грата

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Россия вышлет двух чешских дипломатов

РИА Новости07:14
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Назван заработок Михаила Ефремова

По оценке журналистов, в среднем ежемесячный заработок Ефремова составляет три миллиона рублей.
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