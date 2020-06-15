Политика
РИА НовостиРоссия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
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с чего всё началось
МИД России объявил двоих сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата и потребовал, чтобы до 17 июня они и члены их семей покинули Россию, говорится в сообщении министерства.Ведомости05:24
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Общество
СК возбудил дело против Навального из-за клеветы на ветерана
Следственный комитет возбудил в отношении Алексея Навального уголовное дело о клевете в адрес ветерана, сообщает в понедельник столичный главк СК РФ.
РИА Новости 10:34
Происшествия
В Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте
Инцидент произошел на Ленинском проспекте возле гостиницы "Салют". По предварительным данным, стреляли из такси.
РИА Новости 09:47
Авто
2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер
В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня 13 июня в 02:10
Здоровье
Текслер: Коронавирус не прощает легкомыслия и безответственности
«Вирус никуда не ушел, он не прощает легкомыслия и безответственности», - предупреждает Алексей Текслер.
Урал-пресс-информ 10:34
Политика
Путин освободил Песенко от должности замглавы Минюста
Заместитель министра юстиции России Валерий Песенко освобожден от должности.
iReactor 09:22
Общество
Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора
Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
Газета.Ru 08:40
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции из-за ситуации с COVID-19 продлен в Пермском крае до 23 июня, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
РИА Новости 08:56
Происшествия
В центре Волгограда убили студента-медика
Российская газета 02:32
Общество
Пекин заявил о высоком риске распространения коронавируса
Китайские власти предупредили население о высокой вероятности дальнейшего распространения коронавируса в Пекине.
РБК 08:45
Общество
Скуратов признал увольнения из «Уральских авиалиний»
В авиакомпании «Уральские авиалинии» с начала 2020 года уволено около 100 сотрудников.
Правда УрФО 10:17
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Футбол
Определились претенденты на премию Golden Boy 2020
Определились 100 претендентов на премию Golden Boy, которая вручается лучшему игроку до 21 года в Европе, сообщает издание Tuttosport.
BetOn 10:12
Политика
Путин назвал рост безработицы в России не таким драматичным
Президент РФ Владимир Путин считает, что ситуация с безработицей в России лучше, чем в других странах, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн 10:03
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости 09:17
Религия
Экс-духовник Поклонской сбежал со слушания Церковного суда
Схиигумен Сергей (Романов) сбежал из Епархиального суда Екатеринбургской епархии во время заседания, посвященного его поведению.
Телеканал 360° 10:11
Энергетика
Польская PGNiG ждет $1,5 млрд от «Газпрома»
Польская компания Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) и "Газпром" подписали приложение к договору по поставке природного газа от 25 сентября 1996 года (Ямальский контракт).
РЕН ТВ 09:27
Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
RT на русском вчера в 11:50
Шоу-бизнес
Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина
Рэпер Тимати в своем Instagram в нецензурной форме прокомментировал высказывание ведущей Ксении Собчак на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Московский Комсомолец вчера в 19:40
Общество
Ограничения по коронавирусу в Смоленской области продлили
В ближайшее время будет опубликован соответствующий Указ губернатора В Смоленской области продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с коронавирусом.
Главная Тема 10:19
Политика
Кремль сожалеет о «раздражителях» в отношениях с Чехией
Кремль сожалеет о «раздражителях» в отношениях с Прагой и заинтересован в налаживании добрых и партнерских отношений, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ФАН 06:34
Происшествия
Очередная смерть афроамериканца привела к новым протестам в США
Вести.Ru вчера в 01:05
Общество
Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии за шпионаж против России
Мосгорсуд в понедельник признал виновным бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана в шпионаже против России и приговорил его к 16 годам колонии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 04:45
Авто
Nissan представил новый Nissan X-Trail
Продажи нового Nissan X-Trail в США (там он представлен под именем Rogue) начнутся уже этой осенью.
Автоновости дня 09:27
Шоу-бизнес
О последней трагической встрече с Жанной Фриске рассказал Влад Лисовец
Незадолго до очередной годовщины смерти артистки Лисовец вспомнил о своей последней встрече с ней.
Цензуры.Нет вчера в 13:36
Происшествия
ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе
1. ФСБ предотвратила теракт в Волгограде Утром в понедельник, 15 июня, стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда, — об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Lenta.ru 07:56
Религия
Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил России в Кубинке
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил России.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 03:32
Политика
«Я бы попробовал утопить в крови войска РФ в Крыму» — Турчинов
Киев, 15 июня 2020, 11:45 — REGNUM У Киева не хватило сил в 2014 году, чтобы «утопить в крови» российские войска в Крыму, заявил бывший глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов в интервью в эфире «Пятого канала».
REGNUM 04:45