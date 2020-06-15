с чего всё началось

В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.

Общество СК возбудил дело против Навального из-за клеветы на ветерана Следственный комитет возбудил в отношении Алексея Навального уголовное дело о клевете в адрес ветерана, сообщает в понедельник столичный главк СК РФ. 391

Авто 2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах. 147

Политика Путин освободил Песенко от должности замглавы Минюста Заместитель министра юстиции России Валерий Песенко освобожден от должности.

Общество В Пермском крае продлили режим самоизоляции Режим самоизоляции из-за ситуации с COVID-19 продлен в Пермском крае до 23 июня, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства. 62

Общество Скуратов признал увольнения из «Уральских авиалиний» В авиакомпании «Уральские авиалинии» с начала 2020 года уволено около 100 сотрудников.

Футбол Определились претенденты на премию Golden Boy 2020 Определились 100 претендентов на премию Golden Boy, которая вручается лучшему игроку до 21 года в Европе, сообщает издание Tuttosport.

Происшествия Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщается на сайте СК России. 52

Энергетика Польская PGNiG ждет $1,5 млрд от «Газпрома» Польская компания Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) и "Газпром" подписали приложение к договору по поставке природного газа от 25 сентября 1996 года (Ямальский контракт). 445

Шоу-бизнес Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина Рэпер Тимати в своем Instagram в нецензурной форме прокомментировал высказывание ведущей Ксении Собчак на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом. 28

Общество Ограничения по коронавирусу в Смоленской области продлили В ближайшее время будет опубликован соответствующий Указ губернатора В Смоленской области продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с коронавирусом. 8

Политика Кремль сожалеет о «раздражителях» в отношениях с Чехией Кремль сожалеет о «раздражителях» в отношениях с Прагой и заинтересован в налаживании добрых и партнерских отношений, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 3

Общество Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии за шпионаж против России Мосгорсуд в понедельник признал виновным бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана в шпионаже против России и приговорил его к 16 годам колонии, передает корреспондент ТАСС из зала суда. 358

Авто Nissan представил новый Nissan X-Trail Продажи нового Nissan X-Trail в США (там он представлен под именем Rogue) начнутся уже этой осенью. 28

Происшествия ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе 1. ФСБ предотвратила теракт в Волгограде Утром в понедельник, 15 июня, стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда, — об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы. 1,5K