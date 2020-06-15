Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия вышлет двух чешских дипломатов

В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
Читать в источнике
Комментировать963
с чего всё началось
МИД России объявил двоих сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата и потребовал, чтобы до 17 июня они и члены их семей покинули Россию, говорится
 в сообщении министерства.
Ведомости05:24

Подробнее о событии

Как Россия отвечала на высылку своих дипломатов из разных стран

ТАСС08:45

МИД Чехии заявил о решении проблемы после высылки дипломатов из России

РБК08:09

Россия выслала двух сотрудников посольства Чехии

Эхо Москвы06:04

МИД РФ объявил о высылке из страны двоих сотрудников посольства Чехии

Интерфакс05:18

МИД России объявил двух чешских дипломатов персонами нон грата

RT на русском10:55

В Госдуме оценили будущее отношений России и Чехии на фоне скандала

Известия05:59

Россия вышлет двух чешских дипломатов

РИА Новости07:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 11:07, Ашберн
Общество

СК возбудил дело против Навального из-за клеветы на ветерана

Следственный комитет возбудил в отношении Алексея Навального уголовное дело о клевете в адрес ветерана, сообщает в понедельник столичный главк СК РФ.
РИА Новости 10:34
391
Происшествия

В Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте

Инцидент произошел на Ленинском проспекте возле гостиницы "Салют". По предварительным данным, стреляли из такси.
РИА Новости 09:47
933
Авто

2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер

В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня 13 июня в 02:10
147
Здоровье

Текслер: Коронавирус не прощает легкомыслия и безответственности

«Вирус никуда не ушел, он не прощает легкомыслия и безответственности», - предупреждает Алексей Текслер.
Урал-пресс-информ 10:34
3
Политика

Путин освободил Песенко от должности замглавы Минюста

Заместитель министра юстиции России Валерий Песенко освобожден от должности.
iReactor 09:22
Общество

Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора

Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
Газета.Ru 08:40
289
Общество

В Пермском крае продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции из-за ситуации с COVID-19 продлен в Пермском крае до 23 июня, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
РИА Новости 08:56
62
Происшествия

В центре Волгограда убили студента-медика

Российская газета 02:32
204
Общество

Пекин заявил о высоком риске распространения коронавируса

Китайские власти предупредили население о высокой вероятности дальнейшего распространения коронавируса в Пекине.
РБК 08:45
513
Общество

Скуратов признал увольнения из «Уральских авиалиний»

В авиакомпании «Уральские авиалинии» с начала 2020 года уволено около 100 сотрудников.
Правда УрФО 10:17
Общество

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым высказалась о наказании для актера

РИА Новости 07:52
44
Происшествия

В МВД объяснили поведение душившего подростка полицейского

Lenta.ru 09:35
99
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
4,4K
Футбол

Определились претенденты на премию Golden Boy 2020

Определились 100 претендентов на премию Golden Boy, которая вручается лучшему игроку до 21 года в Европе, сообщает издание Tuttosport.
BetOn 10:12
Политика

Путин назвал рост безработицы в России не таким драматичным

Президент РФ Владимир Путин считает, что ситуация с безработицей в России лучше, чем в других странах, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн 10:03
67
Происшествия

Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости 09:17
52
Религия

Экс-духовник Поклонской сбежал со слушания Церковного суда

Схиигумен Сергей (Романов) сбежал из Епархиального суда Екатеринбургской епархии во время заседания, посвященного его поведению.
Телеканал 360° 10:11
31
Энергетика

Польская PGNiG ждет $1,5 млрд от «Газпрома»

Польская компания Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) и "Газпром" подписали приложение к договору по поставке природного газа от 25 сентября 1996 года (Ямальский контракт).
РЕН ТВ 09:27
445
Футбол

«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче

RT на русском вчера в 11:50
1
Шоу-бизнес

Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина

Рэпер Тимати в своем Instagram в нецензурной форме прокомментировал высказывание ведущей Ксении Собчак на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Московский Комсомолец вчера в 19:40
28
Общество

Ограничения по коронавирусу в Смоленской области продлили

В ближайшее время будет опубликован соответствующий Указ губернатора В Смоленской области продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с коронавирусом.
Главная Тема 10:19
8
Политика

Кремль сожалеет о «раздражителях» в отношениях с Чехией

Кремль сожалеет о «раздражителях» в отношениях с Прагой и заинтересован в налаживании добрых и партнерских отношений, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ФАН 06:34
3
Происшествия

Очередная смерть афроамериканца привела к новым протестам в США

Вести.Ru вчера в 01:05
453
Общество

Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии за шпионаж против России

Мосгорсуд в понедельник признал виновным бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана в шпионаже против России и приговорил его к 16 годам колонии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 04:45
358
Шоу-бизнес

Батрутдинов впервые после шоу «План Б» рассказал о личной жизни

Рамблер 09:06
Авто

Nissan представил новый Nissan X-Trail

Продажи нового Nissan X-Trail в США (там он представлен под именем Rogue) начнутся уже этой осенью.
Автоновости дня 09:27
28
Шоу-бизнес

О последней трагической встрече с Жанной Фриске рассказал Влад Лисовец

Незадолго до очередной годовщины смерти артистки Лисовец вспомнил о своей последней встрече с ней.
Цензуры.Нет вчера в 13:36
5
Происшествия

ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе

1. ФСБ предотвратила теракт в Волгограде Утром в понедельник, 15 июня, стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда, — об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Lenta.ru 07:56
1,5K
Религия

Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил России в Кубинке

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил России.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 03:32
2,3K
Политика

«Я бы попробовал утопить в крови войска РФ в Крыму» — Турчинов

Киев, 15 июня 2020, 11:45 — REGNUM У Киева не хватило сил в 2014 году, чтобы «утопить в крови» российские войска в Крыму, заявил бывший глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов в интервью в эфире «Пятого канала».
REGNUM 04:45
9
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Богемия
Историческая область в Чехии
Историческая область в Центральной Европе, занимающая западную половину современной Чешской Республики, устаревшее немецкое название собственно Чехии - территории исторического расселения чехов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное