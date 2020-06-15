с чего всё началось

Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны Витезслав Пивонька рассказал РИА Новости. По его словам, Москва объявила, что это ответные меры на высылку российских дипломатов из Чехии.

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Экономика Программа сельской ипотеки получит утроенное финансирование Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что программа сельской ипотеки получит дополнительно 2 млрд рублей, передает РИА "Новости". 23

Политика Посол США в России заявил, что возмущён приговором Уилану Посол США в России Джон Салливан прокомментировал решение суда по делу американца Пола Уилана, которого приговорили к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. 377

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Общество В двух регионах России отменили парады Победы В Москве парад Победы было решено перенести с 9 мая на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса. 323

Происшествия В Дижоне десять человек пострадали при массовых столкновениях Не менее десяти человек были ранены в результате массовых столкновений с участием выходцев из Чечни в центре французского города Дижона, сообщает телеканал France Info со ссылкой на местные власти. 7

Политика В МИД России оценили новый статус Украины в НАТО Североатлантический альянс предоставил Украине 12 июня статус партнера с расширенными возможностями.

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Авто Renault Dokker покинул российский рынок Напомним, продажи Renault Dokker стартовали на российском рынке в декабре 2017 года. 24

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