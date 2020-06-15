Политика
Lenta.ruРоссия вышлет двух чешских дипломатов
Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны Витезслав Пивонька рассказал РИА Новости. По его словам, Москва объявила, что это ответные меры на высылку российских дипломатов из Чехии.
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Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
Общество
Выплаты и пособия россияне смогут получить без справок
В пояснительной записке к документу говорится, что все нужные сведения государственные органы, которые отвечают за назначение выплат и пособий, будут собирать сами, путем взаимодействия между различными ведомствами.
RuNews24.ru 13 июня в 05:24
Шоу-бизнес
11-летний сын Анджелины Джоли показал, как звезда выглядит дома
Может быть, ее 11-летнему сыну на самом деле стоит обратить внимание на карьеру фотографа, поскольку фото получились просто изумительными.
ToDay News Ufa 05:29
Общество
В Свердловской области режим ограничений продлен до 22 июня
Режим ограничений в Свердловской области вновь продлен - до 22 июня.
Российская газета 05:11
Общество
Жириновский предложил ввести стандарт зарплат
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России зарплатный стандарт, минимальная заработная плата должна быть не меньше 30 тысяч рублей, то есть одной тысячи рублей в сутки, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 05:19
Экономика
Программа сельской ипотеки получит утроенное финансирование
Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что программа сельской ипотеки получит дополнительно 2 млрд рублей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:22
Происшествия
ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда: его готовил подросток 2005 года рождения.
Lenta.ru 04:05
Политика
Посол США в России заявил, что возмущён приговором Уилану
Посол США в России Джон Салливан прокомментировал решение суда по делу американца Пола Уилана, которого приговорили к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж.
RT на русском 05:55
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске рассказал о наследстве семьи
Известный российский телеведущий Дмитрий Шепелев на даёт родителям Жанны Фриске видеться с шестилетнем внуком Платоном.
Аргументы недели 02:44
Общество
В двух регионах России отменили парады Победы
В Москве парад Победы было решено перенести с 9 мая на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 05:07
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 13 июня в 19:47
Происшествия
В Дижоне десять человек пострадали при массовых столкновениях
Не менее десяти человек были ранены в результате массовых столкновений с участием выходцев из Чечни в центре французского города Дижона, сообщает телеканал France Info со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 03:24
Политика
Путин считает причиной беспорядков в США глубинные кризисы
Президент России Владимир Путин заявил, что беспорядки в США были следствием внутренних проблем.
Коммерсантъ вчера в 05:54
Политика
В МИД России оценили новый статус Украины в НАТО
Североатлантический альянс предоставил Украине 12 июня статус партнера с расширенными возможностями.
Известия 06:12
Политика
В Госдуму внесён законопроект о запрете на блокировку Telegram
В Госдуму внесли законопроект о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС, следует из базы данных нижней палаты парламента.
RT на русском 04:34
Энергетика
Нефть дешевеет из-за всплеска коронавируса в США
Мировые цены на нефть снижаются на 2-3% из-за всплеска коронавируса в США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:03
Экономика
«Известия»: в России выпуск банковских карт может стать платным
Сохранение эквайринговых комиссий для онлайн-ретейла и медицинских учреждений на уровне 1% может привести к тому, что банки, потеряв порядка 10-15 млрд рублей, будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на текст письма АБР в правительство.
ТАСС вчера в 20:44
Экономика
В Краснодаре дан старт строительству логистического комплекса площадью 250 тысяч квадратных метров
Логистический комплекс на территории Восточной промзоны краевого центра станет крупнейшим в Южном федеральном округе.
Администрация Краснодарского края 06:16
Футбол
Дини: «В каждой футбольной команде есть гей. Это сто процентов»
Капитан "Уотфорда" Трой Дини считает, что в каждой футбольной команде есть один гей или бисексуал.Я бы сказал, что в каждой футбольной команде, вероятно, есть один гей или би.
Soccer.ru 04:46
Политика
Президент Польши вынужден оправдываться за свои слова о ЛГБТ
Варшава, 15 июня 2020, 13:16 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда на своей странице в Twitter потребовал от западных СМИ прекратить «распространять дезинформацию» о его заявлениях по поводу ЛГБТ.
REGNUM 06:16
Авто
Renault Dokker покинул российский рынок
Напомним, продажи Renault Dokker стартовали на российском рынке в декабре 2017 года.
Автостат 03:14
Политика
Глава МИД Украины объявил о готовности к диалогу с Лавровым
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил о готовности к переговорам с российским коллегой Сергеем Лавровым.
ФАН вчера в 13:39
Политика
Япония приостанавливает развертывание комплексов ПРО Aegis Ashore
Японские власти приняли решение приостановить развертывание американских систем ПРО наземного базирования Aegis Ashore на территории страны.
Российская газета 05:45
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
Политика
Варшава назвала «недоразумением» вторжение польских военных в Чехию
Политика Сегодня вчера в 02:36
Политика
Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия вчера в 06:33
Общество
ЦБ Белоруссии ввёл временную администрацию в «Белгазпромбанке»
Руководителем временной администрацией назначена экс-глава Нацбанка Белоруссии в 2011—2014 годах Надежда Ермакова.
REGNUM 03:09
Общество
Историк Соколов во время суда отказался от защиты Почуева
Народные новости 06:26