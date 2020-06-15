Политика
РБКРоссия вышлет двух чешских дипломатов после скандала с рицином
МИД России объявил персонами нон грата двух чешских дипломатов, сообщил посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька, передает ТАСС. Решение было принято на фоне скандала с якобы планировавшимся отравлением рицином, из-за которого из Чехии выслали двух российских дипломатов.
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с чего всё началось
«Послу было сказано, что мера является зеркальной в ответ на провокационную акцию официальной Праги, которая была предпринята без каких-либо на то оснований, что признают сами чешские власти», — говорится в сообщении на сайте российского ведомства.Известия05:04
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В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
RT на русском 07:20
Общество
Все заместители главного редактора уволились из «Ведомостей»
Все пять заместителей главного редактора покидают «Ведомости». Об этом говорится в публикации на сайте издания.
BFM.ru 07:21
Политика
В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах
РИА Новости 06:24
Происшествия
На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа
На строящемся в Петербурге ледоколе "Иван Папанин" произошел хлопок газовоздушной смеси.
Вести.Ru 04:43
Игры
На разработку игры Star Citizen от поклонников собрали более $300 млн
Вашингтон, 14 июня 2020, 15:09 — REGNUM Студия Cloud Imperium Games Corporation собрала на разработку космического симулятора Star Citizen от игроков более $300 млн.
REGNUM вчера в 08:09
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись
Российские актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись, сообщила "360" адвокат Жанна Маргулис.
РИА Новости 05:46
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Экономика
В России отменили «банковский роуминг»
По закону, подписанному президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2019 года, предусматривается, что величина комиссии, которая взимается кредитной организацией при переводе денег между счетами физических лиц, не может быть обусловлена открытием таких банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) банка.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 03:37
Экономика
В Краснодаре построят логистический комплекс за 6,5 млрд рублей
Общая площадь комплекса составит 250 тыс. кв. метров, объём инвестиций — около 6,5 млрд рублей, запуск комплекса позволит создать 10 тыс. новых рабочих мест.
REGNUM 06:31
Общество
Жириновский предложил перенести на октябрь начало учебного года
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своём Telegram-канале предложил из-за коронавируса перенести начало учебного года на октябрь, пишет «РИА Новости».
Газета Кемерова 05:34
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
Вести.Ru 04:58
Шоу-бизнес
Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина
Рэпер Тимати в своем Instagram в нецензурной форме прокомментировал высказывание ведущей Ксении Собчак на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Московский Комсомолец вчера в 19:40
Происшествия
Американский F-15 упал в Северном море
Российская газета 06:44
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
BFM.ru вчера в 07:40
Шоу-бизнес
Наталья Орейро подала документы на российское гражданство
Уругвайская певица Наталья Орейро рассказала, что посетила посольство РФ в Аргентине, где подала документы на получение российского гражданства.
RT на русском 02:16
Хоккей
«Витязь» обменял Наиля Якупова в «Амур»
«Витязь» сообщил о том, что обменял форварда Наиля Якупова в «Амур».
Metaratings вчера в 05:28
Экономика
Борисов ждет принятия закона об обратном акцизе на СУГ в 2020 году
Поручение правительству установить обратный акциз на сжиженные углеводородные газы (СУГ) и этан в зависимости от объема инвестиций в нефтегазохимические мощности давал президент России Владимир Путин.
ТАСС 05:12
Футбол
Экс-футболист «Зенита»: «Судьба Азмуна зависит от Кокорина»
Евро-футбол.ру 01:24
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Экономика
Эксперт рассказал, чем грозит повышение МРОТ в кризис
Ранее в своем Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить минимальную зарплату по России в размере 30 тысяч рублей в месяц, среднюю - в размере 70 тысяч рублей.
РИА Новости вчера в 05:16
Шоу-бизнес
Влад Лисовец рассказал о последней трагической встрече с Жанной Фриске
Экономика сегодня вчера в 12:42
Общество
В Финляндии отменили режим ЧП по коронавирусу
Чрезвычайное положение в Финляндии было введено решением правительства 16 марта из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 07:41
Здоровье
160 заражений коронавирусом выявили за сутки в Ростовской области
На 15 июня в Ростовской области у 7641 человека выявлен коронавирус. Показатель заболевших — 182 на 100 тыс. населения.
Kursk.com 04:45
Политика
Путин анонсировал появление у страны контргиперзвукового оружия
РИА Новости вчера в 06:20
Политика
В Госдуму внесен закон о разблокировке Telegram
Депутаты от «Справедливой России» Дмитрий Ионин, Александр Терентьев и Федот Тумусов внесли в Госдуму проект закона о прекращении блокировок мессенджера Telegram.
BFM.ru 07:46