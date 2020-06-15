с чего всё началось

МИД России объявил персонами нон грата двух чешских дипломатов, сообщил посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька, передает ТАСС. Решение было принято на фоне скандала с якобы планировавшимся отравлением рицином, из-за которого из Чехии выслали двух российских дипломатов.

Россия вышлет двух чешских дипломатов после скандала с рицином

Политика Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной. 1,5K

Экономика В России отменили «банковский роуминг» По закону, подписанному президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2019 года, предусматривается, что величина комиссии, которая взимается кредитной организацией при переводе денег между счетами физических лиц, не может быть обусловлена открытием таких банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) банка. 1,2K

Шоу-бизнес Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина Рэпер Тимати в своем Instagram в нецензурной форме прокомментировал высказывание ведущей Ксении Собчак на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом. 20

Шоу-бизнес Наталья Орейро подала документы на российское гражданство Уругвайская певица Наталья Орейро рассказала, что посетила посольство РФ в Аргентине, где подала документы на получение российского гражданства. 355

Хоккей «Витязь» обменял Наиля Якупова в «Амур» «Витязь» сообщил о том, что обменял форварда Наиля Якупова в «Амур».

Экономика Борисов ждет принятия закона об обратном акцизе на СУГ в 2020 году Поручение правительству установить обратный акциз на сжиженные углеводородные газы (СУГ) и этан в зависимости от объема инвестиций в нефтегазохимические мощности давал президент России Владимир Путин.

Фигурное катание Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России. 3

Общество В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму. 2,8K

Экономика Эксперт рассказал, чем грозит повышение МРОТ в кризис Ранее в своем Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить минимальную зарплату по России в размере 30 тысяч рублей в месяц, среднюю - в размере 70 тысяч рублей. 263

Общество В Финляндии отменили режим ЧП по коронавирусу Чрезвычайное положение в Финляндии было введено решением правительства 16 марта из-за пандемии коронавируса.