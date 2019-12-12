Политика

Газета.RuГазета.RuМИД ФРГ считает высылку своих дипломатов из РФ безосновательной

МИД ФРГ посчитал высылку своих дипломатов из России "неправильным сигналом", об этом информирует "Интерфакс". Российское решение принято к сведению украинской стороной.
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Дмитрий Песков
Нам хотелось бы не видеть больших рисков. Вы знаете, что дипломаты высылаются в качестве ответной, вынужденной меры. Эти меры неизбежны после того, как были высланы два наших дипломата. Вы знаете, что мы считаем абсолютно безосновательным подобное решение Берлина. Мы с ним не согласны.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТВ Центр 04:58
с чего всё началось
«Руководствуясь принципом взаимности и статьёй 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, российская сторона в порядке ответной меры приняла решение об объявлении persona non grata двух сотрудников посольства ФРГ в России», – сообщается 12 декабря в заявлении
 российского внешнеполитического ведомства.
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