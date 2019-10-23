Политика
Газета.RuРоссия высказалась о списании долгов Африки на сумму $20 млрд
Президент России Владимир Путин заявил, что общая сумма списанных Россией долгов странам Африки превысила $20 млрд.
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Политика
Трамп снял санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил снять санкции против Турции. Их ввели после начала операции в Сирии против курдов.
Коммерсантъ 11:55
Спорт
Бельгийская чемпионка Паралимпиады Марике Верворт совершила эвтаназию
Чемпионка Паралимпиады из Бельгии Марике Верворт совершила эвтаназию — спортсменка добровольно ушла из жизни вчера, 22 октября.
Salt Mag 06:51
Здоровье
Рак простаты провоцируют три молочных продукта
Врачи определили три молочных продукта, которые провоцируют у мужчин возникновение рака простаты, сообщает профильное издание medikforum.
Ugpressa.ru вчера в 14:47
Экономика
Кабмин Украины утвердил макропрогноз с ростом ВВП в 2020 году на 3,7%
Кабинет министров Украины утвердил макроэкономический прогноз с ростом ВВП в 2020 году на 3,7%, исходя из него будет рассчитана доходная часть госбюджета, заявил в среду премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
ПРАЙМ 09:40
Общество
Елена Малышева госпитализирована в Москве
Телеведущая Елена Малышева доставлена в Боткинскую больницу в Москве после резкого скачка давления.
RT на русском 03:08
Авто
Представлен патрульный автомобиль на базе Renault Logan Stepway
Renault Logan Stepway – автомобиль, который, сочетая в себе надежность, современные технологии и характер кроссовера, подойдет правоохранительным органам для решения широкого спектр задач.
Автоновости дня 07:26
Происшествия
Полиция нашла похищенного в Киевской области младенца
Полиция разыскала трехмесячного мальчика, которого неизвестная женщина украла в Коцюбинском районе Киевской области и повезла на легковом автомобиле в неизвестном направлении.
Украина.ру 09:59
Хоккей
«Металлург» победил «Ак Барс» в матче КХЛ
РИА Новости 12:49
Футбол
Объявлен стартовый состав «Зенита» на матч с «Лейпцигом»
Петербургский дневник 12:09
Футбол
Сергей Ребров: «Семак не выдавал секреты ЦСКА»
Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча с ЦСКА на пресс-конференции.
Евро-футбол.ру 11:44
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Политика
Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса
Мэр Киева Виталий Кличко попытался выбить телефон у журналиста во время встречи с жителями Соломенского района.
РИА Новости 09:09
Общество
У Fallout 76 появилась премиальная подписка за 8599 рублей в год
Bethesda анонсировала и запустила премиальную подписку для Fallout 76, стоимость которой на удивление высокая — сейчас её можно купить пока только в PS Store для PS4: месяц обойдётся в 1069 рублей 12 месяцев — 8599 рублей.
Игромания.ру 10:24
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru 07:00
Армия и оружие
Удар российской авиации по террористам в Сирии показали на видео
Об активизации российской авиации в Сирии 23 октября сообщил военный аналитик Бабак Тагвей.
Lenta.ru 12:10
Кино
Мединский представил «доску позора» российского кино
Министр культуры Владимир Мединский на презентации в Минкультуры представил анонсированную им ранее «доску позора» отечественных фильмов, которые получили государственную поддержку, но в итоге не вернули возвратные субсидии или так и не вышли в прокат, передает корреспондент RNS.
Rambler News Service 21 октября в 05:10
Футбол
Оздоев отказался переходить в «Вердер»
Metaratings 04:24
Общество
«Русский Букер» сообщил о закрытии премии из-за отсутствия денег
Организаторы литературной премии «Русский Букер» прекратили присуждение награды из-за отсутствия спонсоров.
РБК 12:27
Футбол
Божович дисквалифицирован на 5 матчей за оскорбление арбитра
В среду, 23-го октября, КДК РФС принял решение дисквалифицировать главного Миодраг Божович, который оскорбил арбитра во время матча 13-го тура РПЛ "Крылья Советов" - "Оренбург", на пять поединков.
Sport.ru 11:13
Футбол
Александр Бубнов: «Осторожно, вас обманывают!»
Постоянный эксперт Sportbox.ru и Mathctv.ru Александр Бубнов сделал заявление в связи участившейся публикацией в интернете фейковых комментариев от его имени.
Sportbox.RU 09:05
Здоровье
Минздрав не исключил запуск дистанционной продажи рецептурных лекарств
Минздрав допустил возможность запуска дистанционной продажи рецептурных лекарств.
Доктор Питер 03:34
Общество
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM 05:53
Политика
В Берлине прокомментировали договоренности Путина и Эрдогана по Сирии
Германия обсудит с европейскими партнерами договоренность президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по Сирии.
Известия 09:54
Политика
Столтенберг оценил перспективы работы по контролю над вооружениями
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Западу и РФ в перспективе удастся договориться по вопросам контроля за вооружениями, потому что это рациональный подход в интересах всех сторон.
РИА Новости 10:22
Кино
Эмилию Кларк расстроила критика «Игры престолов»
Британская актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в фантастическом сериале "Игра престолов", отреагировала на негативные отзывы о концовке шоу.
Газета.Ru вчера в 04:46
Здоровье
Почти 5 тысяч москвичек прошли бесплатное обследование груди
Более 4,9 тысячи москвичек прошли бесплатное обследование груди за первые выходные с начала акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы против рака молочной железы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 00:34
Экономика
Россия и страны Африки создали фонд поддержки сделок объёмом $5 млрд
«Соглашение направлено на развитие сотрудничества со странами Африки путем организации механизмов кредитования совместных внешнеторговых проектов и открывает возможности увеличения объемов российского экспорта через финансовую поддержку поставок российский товаров на африканский континент», — говорится в сообщении РЭЦ.
REGNUM 08:09
Политика
Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе
Депутатов Верховной рады от партии "Слуга народа" проверят на детекторе лжи, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Газета.Ru 09:27