Политика

Газета.RuГазета.RuРоссия высказалась о списании долгов Африки на сумму $20 млрд

Президент России Владимир Путин заявил, что общая сумма списанных Россией долгов странам Африки превысила $20 млрд.
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Как Россия списывала долги странам Африки

ТАСС12:56

Россия списала долги африканских стран на 20 миллиардов долларов

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Известия05:10

Путин сообщил о списании Россией долгов африканских стран на $20 млрд

Интерфакс05:42

Путин объявил о списании $20 млрд долгов странам Африки

РБК05:29

Россия списала странам Африки долги на сумму более $20 млрд

RT на русском06:23

Россия списала странам Африки долги на более чем $20 млрд

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