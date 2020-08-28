Россия выслала норвежского дипломата в ответ на действия Осло

Москва объявила сотрудника посольства Норвегии в России персоной нон грата, сообщается на сайте МИДа. Дипломат должны покинуть страну в течение трех дней. Это стало ответом на «недружественную акцию норвежских властей», которые на фоне шпионского скандала выслали из страны российского дипломата.