Россия выслала норвежского дипломата в ответ на действия Осло
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Москва объявила сотрудника посольства Норвегии в России персоной нон грата, сообщается на сайте МИДа. Дипломат должны покинуть страну в течение трех дней. Это стало ответом на «недружественную акцию норвежских властей», которые на фоне шпионского скандала выслали из страны российского дипломата.В источнике
С чего всё началось
«В связи с недружественной акцией норвежских властей, объявивших 18 августа российского дипломата персоной нон грата, 28 августа посол Королевства Норвегия в Москве Р. Ресаланд был приглашен в МИД России и информирован, что в качестве ответной меры один из старших дипломатов посольства Норвегии также объявлен персоной нон грата»,— сообщили
в МИД России.
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