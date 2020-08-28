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РБК
РБК

Россия выслала норвежского дипломата в ответ на действия Осло

Москва объявила сотрудника посольства Норвегии в России персоной нон грата, сообщается на сайте МИДа. Дипломат должны покинуть страну в течение трех дней. Это стало ответом на «недружественную акцию норвежских властей», которые на фоне шпионского скандала выслали из страны российского дипломата.В источнике
С чего всё началось
«В связи с недружественной акцией норвежских властей, объявивших 18 августа российского дипломата персоной нон грата, 28 августа посол Королевства Норвегия в Москве Р. Ресаланд был приглашен в МИД России и информирован, что в качестве ответной меры один из старших дипломатов посольства Норвегии также объявлен персоной нон грата»,— сообщили
 в МИД России.
Коммерсантъ05:11
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Lenta.ru

Россия вышлет норвежского дипломата

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Россия вышлет норвежского дипломата в ответ на действия Осло

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ТАСС05:09
Интерфакс

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РБК

Россия выслала норвежского дипломата в ответ на действия Осло

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Газета.Ru

Источник: Россия высылает норвежского дипломата

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