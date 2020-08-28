Россия выслала норвежского дипломата за аналогичные действия Норвегии

Российский МИД выслал норвежского посла в качестве зеркальных мер в ответ на высылку дипломата РФ из Осло. Ранее Норвегия начала расследование передачи гостайны, способной навредить интересам страны. Посла Норвегии в России Руне Ресаланда вызвали в МИД после высылки из Осло российского дипломата.