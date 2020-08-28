Россия выслала норвежского дипломата за аналогичные действия Норвегии
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Российский МИД выслал норвежского посла в качестве зеркальных мер в ответ на высылку дипломата РФ из Осло. Ранее Норвегия начала расследование передачи гостайны, способной навредить интересам страны. Посла Норвегии в России Руне Ресаланда вызвали в МИД после высылки из Осло российского дипломата.В источнике
С чего всё началось
«В связи с недружественной акцией норвежских властей, объявивших 18 августа российского дипломата персоной нон грата, 28 августа посол Королевства Норвегия в Москве Р. Ресаланд был приглашен в МИД России и информирован, что в качестве ответной меры один из старших дипломатов посольства Норвегии также объявлен персоной нон грата»,— сообщили
в МИД России.
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