Россия выступила против американского заявления в Совбезе ООН по ситуации вокруг турецкой военной операции в Сирии, сообщил источник РИА Новости. Проект американского заявления Накануне члены Совбеза обсуждали действия Анкары в соседнем государстве, однако итоговый документ принят не был.

с чего всё началось

Как стало известно, в американском проекте документа действия турецкой стороны называют вторжением. Кроме того, Анкару просят перестать осуществлять военную операцию в Сирии. В свою очередь Россия выступила против проекта заявления, так как он не соответствует позиции Москвы.

Россия выступила против заявления СБ ООН по операции Турции в Сирии

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