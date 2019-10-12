Армия и оружие
Газета.RuРоссия выступила против заявления СБ ООН по операции Турции в Сирии
Как стало известно, в американском проекте документа действия турецкой стороны называют вторжением. Кроме того, Анкару просят перестать осуществлять военную операцию в Сирии. В свою очередь Россия выступила против проекта заявления, так как он не соответствует позиции Москвы.
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с чего всё началось
Россия выступила против американского заявления в Совбезе ООН по ситуации вокруг турецкой военной операции в Сирии, сообщил источник РИА Новости. Проект американского заявления Накануне члены Совбеза обсуждали действия Анкары в соседнем государстве, однако итоговый документ принят не был.РИА Новости11:35
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ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями
Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.
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Глава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса
Глава МИД Украины Вадим Пристайко намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
РИА Новости 09:17
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
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Семья Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировала состояние актрисы
Родные Заворотнюк подчеркнули, что последние сообщения СМИ о том, что актриса находится в состоянии сопора, то есть в предкоматозном состоянии, не соответствую действительности.
Московский Комсомолец вчера в 11:31
Происшествия
Полиция назвала причину массовой драки на рынке в Новосибирске
Днем 7 октября в районе Хилокского рынка Новосибирска произошла массовая драка, где, по данным СМИ, приняли участие около 50 человек.
РБК 12:43
Футбол
«Шальке» не комментирует разрыв контракта с Тедеско
Представители пресс-службы немецкого футбольного клуба "Шальке" отказались комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.
РИА Новости вчера в 08:19
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 07:54
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости 10 октября в 06:47
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Усик оказался легче Уизерспуна на 12 кг, Бивол легче Кастильо
Россиянин в канун встречи с доминиканцем показал на весах 79,0 кг, а вес Кастильо составил 79,3 кг.
Чемпионат вчера в 15:31
Экономика
Выпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили
«Наши чрезвычайные действия сегодня направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.
Lenta.ru 02:22
Происшествия
В Буркина-Фасо при атаке боевиков на мечеть погибли 16 человек
В Буркина-Фасо в результате нападения боевиков на мечеть погибли 16 человек, еще двое получили ранения, сообщает 12 октября AFP.
REGNUM 11:34
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о способах снижения риска возникновения рака
Роспотребнадзор рекомендует снизить потребление красного мяса, а также отказаться от курения и алкоголя, чтобы снизить вероятность возникновения онкологических заболеваний.
ТАСС 00:36
Происшествия
Безопасные подходы к школам проверят после убийства девочки в Саратове
Отмечается, что поручение о создании комиссий отдал губернатор Валерий Радаев.
РЕН ТВ 02:11
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк показала архивные фото актрисы
Накануне, 11 октября, родственники Заворотнюк опубликовали опровержение некоторых новостей о ее состоянии, а также показали фотографии преследующих семью артистки папарацци.
Lenta.ru 10:04
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России
Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны.
Известия вчера в 21:05
Происшествия
В ДТП в Подмосковье один человек погиб, семь пострадали
Обстоятельства ДТП до конца не установлены.
Говорит Москва 10:43
Политика
Переводивший ФБК деньги бизнесмен рассказал об угрозах в его адрес
Бизнесмен Юрий Маслихов, компанию которого Министерство юстиции назвало одним из источников иностранного финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), рассказал, что ему стали поступать угрозы.
Ведомости 10:58
Космос
Первый в Великобритании луноход запустят в 2021 году
Весом всего 1 килограмм четвероногий робот, построенный компанией Spacebit, будет запущен на борту Астроботического спутника Peregrine moon lander в июле 2021 года, сообщили недавно представители обеих компаний.
ГЛАС.RU 11:30
Авто
Обновленный Mercedes-Benz Actros будет выпускаться в России
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Наука
Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга
MedikForum.ru 10:06
Происшествия
Против экс-главы Челябинской области Дубровского возбуждено дело
Против экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено дело, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:00
Культура
Четыре российских актера пополнили список «врагов Украины»
В перечень деятелей культуры, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины, добавлены четыре российских актера.
Экономика сегодня 03:18
Политика
РПЦ оценит решение Элладской церкви об автокефалии ПЦУ
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) оценит последствия решения Элладской православной церкви признать правомерность присвоения автономии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Lenta.ru 11:46
Политика
Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму во времена Украины
Эксперты отмечают, что если Зеленский будет сохранять на протяжении всего своего президентства такую линию, то потом украинцам заводить о Крыме разговор будет сложнее.
ФедералПресс вчера в 03:43
Армия и оружие
Шойгу рассказал о силах, навязывающих россиянам чуждые ценности
РИА Новости вчера в 05:13