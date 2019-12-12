Политика
РИА НовостиВ Кремле прокомментировали высылку двух немецких дипломатов
В Кремле надеются, что высылка двух немецких дипломатов из РФ не станет негативным фактором для дальнейшего конструктивного диалога с ФРГ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Нам хотелось бы не видеть больших рисков. Вы знаете, что дипломаты высылаются в качестве ответной, вынужденной меры. Эти меры неизбежны после того, как были высланы два наших дипломата. Вы знаете, что мы считаем абсолютно безосновательным подобное решение Берлина. Мы с ним не согласны.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТВ Центр 04:58
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