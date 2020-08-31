Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Россия высылает трех словацких дипломатов

«Послу объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников посольства Словакии в Москве»,— добавили в ведомстве. Напомним, Словакия сообщила, что высылает трех российских дипломатов 10 августа.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Россия зеркально выслала трех словацких дипломатов

РБК05:49
Газета.Ru

Россия высылает трех словацких дипломатов

Газета.Ru08:40
Коммерсантъ

Россия высылает трех словацких дипломатов

Коммерсантъ06:15
Интерфакс

РФ вышлет из Москвы трех словацких дипломатов в качестве ответной меры

Интерфакс05:59
ТАСС

В Словакии не считают высылку своих дипломатов из Москвы адекватным ответом России

ТАСС08:51
RT на русском

Россия высылает трёх словацких дипломатов

RT на русском05:47
РИА Новости

Россия высылает трех словацких дипломатов

РИА Новости05:42

Тихановская предостерегла от силового вмешательства РФ в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила обеспокоенность заявлением президента РФ Владимира Путина о создании резерва российских силовых структур для возможной отправки в республику.
Тихановская предостерегла от силового вмешательства РФ в Белоруссии
Интерфакс08:27
893

«Газпром» запланировал инвестиции на 2020 год в объеме 1,3 трлн рублей

"Газпром" планирует капитальные вложения в 2020 году в объеме 1,3 трлн рублей против намеченных ранее 1,6 трлн рублей, сообщил в ходе телефонной конференции начальник финансово-экономического департамента "Газпрома" Александр Иванников.
ТАСС10:42

Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости20:16
324