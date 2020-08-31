Россия высылает трех словацких дипломатов
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«Послу объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников посольства Словакии в Москве»,— добавили в ведомстве. Напомним, Словакия сообщила, что высылает трех российских дипломатов 10 августа.В источнике
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