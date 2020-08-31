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ТК Звезда
ТК Звезда

Россия высылает из страны трех дипломатов Словакии

В МИД РФ сообщили о решении российской стороны выслать трех дипломатов Словакии. Данная мера принята в рамках принципа взаимности в ответ на высылку из Словакии трех дипломатических сотрудников посольства России.В источнике
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ТАСС

В Словакии не считают высылку своих дипломатов из Москвы адекватным ответом России

ТАСС08:51
Интерфакс

РФ вышлет из Москвы трех словацких дипломатов в качестве ответной меры

Интерфакс05:59
Коммерсантъ

Россия высылает трех словацких дипломатов

Коммерсантъ06:15
Газета.Ru

Россия высылает трех словацких дипломатов

Газета.Ru08:40
РБК

Россия зеркально выслала трех словацких дипломатов

РБК05:49
RT на русском

Россия высылает трёх словацких дипломатов

RT на русском05:47
РИА Новости

Россия высылает трех словацких дипломатов

РИА Новости05:42

Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости20:16
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс29 августа в 14:11
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В сети появились фото серийной версии электрокара Zetta

По сравнению с прототипом, который был показан на ранних фото и тизерах, двери электрокара Zetta лишились черных молдингов, на дверце багажника появились ручка и надпись Zetta, а над ней — стандартный разъем для зарядки.
Тарантас Ньюс11:25
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В офисе Зеленского прокомментировали заявление Фокина по Донбассу

Слова первого замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Витольда Фокина о предоставлении особого статуса региону и всеобщей амнистии не являются официальной позицией украинского государства, заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
РИА Новости07:55
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Тихановская предостерегла Россию от отправки силовиков в Белоруссию

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция "крайне обеспокоена" словами президента России Владимира Путина о возможности отправки российских правоохранителей в Белоруссию.
РИА Новости03:42
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Черчесов допустил выход Дзюбы и Соболева на поле в матче с Сербией

Помимо 196-сантиметрового Дзюбы и 191-сантиметрового Соболева в распоряжении наставника есть Николай Комличенко, чей рост составляет 193 см. Черчесов не исключил, что против сербов и венгров с первых минут могут сыграть сразу два фактурных форварда.
RT на русском12:18
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