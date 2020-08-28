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REGNUM
REGNUM

Россия высылает одного из дипломатов посольства Норвегии

Москва, 28 августа 2020, 12:06 — REGNUM Россия высылает одного из старших дипломатов посольства Норвегии, сообщили 28 августа в Министерстве иностранных дел РФ. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что дипломат должен покинуть территорию РФ в течение трех дней.В источнике
С чего всё началось
«В связи с недружественной акцией норвежских властей, объявивших 18 августа российского дипломата персоной нон грата, 28 августа посол Королевства Норвегия в Москве Р. Ресаланд был приглашен в МИД России и информирован, что в качестве ответной меры один из старших дипломатов посольства Норвегии также объявлен персоной нон грата»,— сообщили
 в МИД России.
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Россия выслала норвежского дипломата в ответ на действия Осло

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Россия вышлет норвежского дипломата

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ТАСС

Россия высылает одного из старших дипломатов посольства Норвегии

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Россия вышлет норвежского дипломата в ответ на действия властей страны

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Газета.Ru

Источник: Россия высылает норвежского дипломата

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