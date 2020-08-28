Россия высылает одного из дипломатов посольства Норвегии

Москва, 28 августа 2020, 12:06 — REGNUM Россия высылает одного из старших дипломатов посольства Норвегии, сообщили 28 августа в Министерстве иностранных дел РФ. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что дипломат должен покинуть территорию РФ в течение трех дней.