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ТК Звезда
ТК Звезда

Россия высылает из страны трех дипломатов Словакии

В МИД РФ сообщили о решении российской стороны выслать трех дипломатов Словакии. Данная мера принята в рамках принципа взаимности в ответ на высылку из Словакии трех дипломатических сотрудников посольства России.В источнике
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ТАСС

В Словакии не считают высылку своих дипломатов из Москвы адекватным ответом России

ТАСС08:51
Газета.Ru

Россия высылает трех словацких дипломатов

Газета.Ru08:40
Коммерсантъ

Россия высылает трех словацких дипломатов

Коммерсантъ06:15
Интерфакс

РФ вышлет из Москвы трех словацких дипломатов в качестве ответной меры

Интерфакс05:59
РБК

Россия зеркально выслала трех словацких дипломатов

РБК05:49
RT на русском

Россия высылает трёх словацких дипломатов

RT на русском05:47
РИА Новости

Россия высылает трех словацких дипломатов

РИА Новости05:42

Прокуратура Нидерландов еще не получила документов по делу MH17

Прокуратуре Нидерландов пока не удалось получить у Совбеза страны засекреченные документы по делу о катастрофе рейса MH17 в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс 31 августа журналистам.
ИА Красная Весна06:24
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Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости20:16
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