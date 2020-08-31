Россия высылает из страны трех дипломатов Словакии
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В МИД РФ сообщили о решении российской стороны выслать трех дипломатов Словакии. Данная мера принята в рамках принципа взаимности в ответ на высылку из Словакии трех дипломатических сотрудников посольства России.В источнике
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