Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Rambler News Service
Rambler News Service

Россия высылает из страны трех дипломатов Словакии

«Послу (Словакии в Москве Петру Препутену) объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников посольства Словакии в Москве», — говорится в сообщении.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Россия выслала трех сотрудников посольства Словакии

Lenta.ru05:53
ТАСС

Россия высылает трех сотрудников посольства Словакии в Москве

ТАСС06:10
Интерфакс

РФ вышлет из Москвы трех словацких дипломатов в качестве ответной меры

Интерфакс05:59
Коммерсантъ

Россия высылает трех словацких дипломатов

Коммерсантъ06:15
РБК

Россия зеркально выслала трех словацких дипломатов

РБК05:49
RT на русском

Россия высылает трёх словацких дипломатов

RT на русском05:47
РИА Новости

Россия высылает трех словацких дипломатов

РИА Новости05:42

В Сыктывкаре состоялась премьера фильма «Шугалей-2»

В Сыктывкаре состоялся премьерный показ второй части художественного фильма о российском социологе Максиме Шугалее, которого почти полтора года незаконного удерживают в ливийской тюрьме террористы ПНС.
Pravda.Ru29 августа в 12:55
10

Генпрокуратура потребовала изъять имущество экс-главы «Дальспецстроя»

Генпрокуратура России потребовала изъять в доход государства незаконно нажитое имущество экс-главы «Дальспецстроя» Юрия Хризмана на сумму более 1 млрд рублей, сообщает надзорное ведомство.
RT на русском07:49

«Газпром» подал жалобы в суд Польши на решение по «Северному потоку-2»

"Газпром" неделю назад подал апелляционные жалобы в отношении Управления по защите конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK) по поводу ограничения доступа российской компании к доказательствам, которые были собраны во время расследования предполагаемой концентрации "Газпрома" и зарубежных инвесторов при строительстве газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2).
РБК04:10
69

Суд не выбрал присяжных по делу старших сестер Хачатурян

Московский городской суд не смог с первого раза отобрать присяжных заседателей по уголовному делу двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, заявил один из адвокатов девушек Алексей Липцер.
Газета.Ru07:04
2