Армия и оружие
ИзвестияРоссия вывела из хранилища советский боевой самолет для модернизации
Издание отмечает, что Россия располагает достаточным количеством самолетов в резерве, чтобы выставить несколько новых эскадрилий в полном составе. Тот же М3 по-прежнему является "грозным оружием", которое способно наносить ответные удары по Европе и Азиатско-Тихоокеанскому региону.
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