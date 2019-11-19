Армия и оружие
ИзвестияРоссия вывела из хранилища советский боевой самолет для модернизации
Издание отмечает, что Россия располагает достаточным количеством самолетов в резерве, чтобы выставить несколько новых эскадрилий в полном составе. Тот же М3 по-прежнему является "грозным оружием", которое способно наносить ответные удары по Европе и Азиатско-Тихоокеанскому региону.
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В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
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Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с эффектом «голого тела»
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МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину
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Hyundai выпустил бюджетную альтернативу Hyundai Solaris
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Уровень закиси азота в атмосфере Земли серьезно вырос
Международная группа исследователей проанализировала количество закиси азота — сильного парникового газа, который в том числе производит и человек — в атмосфере и пришли к выводу, что его уровни значительно выше, чем предполагалось ранее.
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Cтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК
Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные ЧВК теряют контракты и терпят убытки.
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В Киеве суд отпустил на поруки Ляшко
Бориспольский горрайонный суд принял решение отпустить на поруки лидера украинской Радикальной партии Олега Ляшко в рамках дела о его драке с депутатом Рады Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
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Максим Фадеев показал архивное фото с юной Глюкозой
Недавно Максим Фадеев решил вспомнить времена, когда сотрудничал с одной из своих «наиболее талантливых» подопечных, и опубликовал на странице в социальной сети Instagram архивное фото с Глюкозой.
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Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
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В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога
Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).
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Путину доложили о сроках изготовления первых электронных паспортов
Первая партия электронных паспортов в России будет изготовлена в первой половине 2020 года, заявил вице-премьер Максим Акимов в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
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Согласован проект итогового документа «нормандского саммита»
Помощники лидеров России, Украины, Франции и Германии согласовали проект итогового документа саммита в "нормандском формате", который состоится 9 декабря в Париже.
Музыка
Ротару снова начнет выступать в России
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Рассекречен обновлённый кроссовер Mitsubishi ASX
Что касается технических параметров, то новый кроссовер Mitsubishi ASX может обзавестись единственным вариантом мотора на 2 литра с мощностью 167 л.с. В зависимости от комплектации, станет возможным купить кроссовер с механической или автоматической коробкой передач.
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Крупнейшая в стране нарколаборатория ликвидирована в Подмосковье
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«Росконтроль» назвал лучшую «Докторскую» колбасу
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование популярных российских брендов колбасы «Докторская» и назвал лучшие из них.
Армия и оружие
НАТО хочет признать космос своей новой оперативной сферой
Страны — члены НАТО намерены признать космос своей новой оперативной сферой, но не будут размещать там оружие, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.