Космос

Рифей-ПермьРифей-ПермьРоссия вывела на орбиту 34 британских спутника OneWeb

Россия вывела на орбиту 34 спутника связи британской компании OneWeb. Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» был осуществлен ночью 7 февраля с космодрома Байконур в Казахстане.
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Россия вывела на орбиту 34 спутника связи OneWeb

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Все спутники OneWeb выведены на орбиту

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Live: запуск ракеты «Союз-2.1б» cо спутниками OneWeb

Naked Science04 февраля в 11:02

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РБКвчера в 17:38

Россия вывела на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb

Коммерсантъвчера в 21:56
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