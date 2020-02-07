Космос
Рифей-ПермьРоссия вывела на орбиту 34 британских спутника OneWeb
Россия вывела на орбиту 34 спутника связи британской компании OneWeb. Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» был осуществлен ночью 7 февраля с космодрома Байконур в Казахстане.
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Спорт
Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы
Происшествия
У берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер
Семь человек спасены с российского рыболовного траулера, который затонул у берегов Эстонии. Об этом сообщает 7 февраля портал ERR.
Здоровье
В Хабаровске введут масочный режим
Хабаровская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла решение с 10 февраля ввести в городе масочный режим.
Шоу-бизнес
Молодая жена Евгения Петросяна сменила имидж
Политика
Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Политика
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Общество
Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки
"Суд постановил ограничить родительские права родителей девочки - Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина", - зачитала решение судья Наталья Коржавина.
Политика
Алексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы
Экс-глава Минсельхоза Алексей Гордеев переходит в Госдуму и в перспективе может претендовать на пост вице-спикера нижней палаты парламента.
Экономика
En+ Group выкупит долю ВТБ в группе
En+ Group выкупит долю ВТБ в группе за $1,58 млрд. Об этом говорится в сообщении группы.
Общество
Из-за аномально теплой зимы в России могут исчезнуть комары
Из-за аномально теплой зимы 2020 года в России могут исчезнуть комары, а также на треть сократится популяция речной рыбы, предупредил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
Шоу-бизнес
Актер Валерий Гаркалин госпитализирован с пневмонией
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Политика
В России могут появиться «федеральные территории»
По словам Клишаса, федеральные территории не будут включены в состав регионов.
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.
Наука
Ученые установили, какими были на самом деле динозавры
В материале издания рассказывается о последних открытиях палеонтологов, которые кардинально поменяли предыдущие представления ученых.
Происшествия
Еще у десяти человек с круизного судна в Японии обнаружили коронавирус
Армия и оружие
Президент Турции поставил Москве и Дамаску военный ультиматум по Сирии
Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил Москве и Дамаску о военном ультиматуме по Сирии.
Футбол
«Реал» и «Барселона» в один вечер вылетели из кубка Испании
Вчера состоялись матчи 1/4 финала Кубка Испании. Так, «Реал Мадрид» дома принимал «Реал Сосьедад» и, неожиданно, проиграл со счетом 3:4.
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Кино
Как снимает Тайка Вайтити — и почему «Кролик Джоджо» достоин «Оскара»
Наш последний герой — новозеландский режиссер Тайка Вайтити, чей "Кролик Джоджо" претендует на шесть статуэток Американской академии.
Происшествия
В Ростовской области завершили расследование дела серийного убийцы
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Ростовской области Давида Сарабашяна, обвиняемого в насилии и убийствах пяти девушек, сообщает СУСК России по региону.
Культура
Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
Политика
Иностранцам упростят процедуру получения гражданства России
Наконец, 29 января стало известно, что МВД России планирует упростить процедуру получения гражданства для граждан Белоруссии и Украины.
Политика
Президент России назначил нового главу Следственного комитета РТ
Политика
Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка
Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами».
Армия и оружие
Американцы уничтожили С-400 с вертолета
Американская компания Bell показала анимационный ролик, в котором их новое "детище" Bell 360 Invictus уничтожает на земле ЗРК очень похожий на российский С-400 "Триумф".
Происшествия
В Иркутске полицейский три километра проехал на крыше угнанного авто
Шоу-бизнес
Продюсеру Илье Бачурину приписали роман с подругой дочери
49-летнему кинопродюсеру Илье Бачурину приписывают роман с 21-летней Александрой Наумовой, которая учится в Государственном университете управления на PR-специалиста.
Экономика
Партнер UFG рассказала о доходах семьи Мишустина. Письмо компании
Мишустин стал президентом UFG Capital Partners и управляющим партнером UFG Asset Management, которые входят в группу компаний UFG.