Космос
Российская газетаРоссия вывела на орбиту 34 спутника связи OneWeb
Спутники связи британской компании OneWeb, запущенные российской ракетой-носителем "Союз-2.1б", выведены на орбиту. Получено подтверждение успешного отделения всех 34 спутников связи от разгонного блока "Фрегат", они выведены на целевые орбиты, говорится в сообщении "Роскосмоса" в Twitter.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 01:45, Ашберн
Здоровье
В школах Тюменского района из-за ОРВИ продлили карантин
В школах Тюменского района продлили карантин до 11 февраля включительно.
Футбол
Семак прокомментировал победу «Зенита» и игру Малкома
Футбол
«Барселона» вслед за «Реалом» вылетела из Кубка Испании
"Барселона" вслед за "Реалом" выбыла из Кубка Испании, уступив "Атлетику" - 0:1. Впервые за десять лет в полуфинале турнира не оказалось двух испанских грандов.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Армия и оружие
Постпред Турции при ООН предупредил о праве на самооборону в Сирии
Постоянный представитель Турции при ООН Феридун Синирлиоглу заявил, что Анкара оставляет за собой право на самооборону в случае каких-либо враждебных действий против страны в Сирии.
Футбол
Марадишвили: не осмелился бы перейти из ЦСКА в «Спартак»
Игнатов перешёл из ЦСКА в «Спартак», но в детском футболе такие вещи спокойнее воспринимаются.
Армия и оружие
Пассажирский лайнер чуть не попал под обстрел при атаке Израиля в САР
Политика
Алексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы
Экс-глава Минсельхоза Алексей Гордеев переходит в Госдуму и в перспективе может претендовать на пост вице-спикера нижней палаты парламента.
Экономика
Минпромторг просит госкомпании поддержать российскую радиоэлектронику
Правительство хочет сократить закупки иностранной радиоэлектроники госкомпаниями.
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Общество
Дочь министра культуры Татарстана отметила свадьбу в музее Казани
2 февраля в центре Казани дочь министра культуры Татарстана отметила свадьбу.
Общество
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
До сих пор нормы Семейного кодекса трактовали так, что привлечь родителя после развода к оплате расходов сверх суммы алиментов можно было в исключительных случаях, связанных со здоровьем несовершеннолетнего.
Общество
Путин проведёт заседание президиума Госсовета и Совета по науке
Сегодня, 6 февраля, президент РФ Владимир Путин проведёт совместное заседание президиума Госсовета и Совета по науке и образованию, сообщается на сайте Кремля.
Наука
Ученые установили, какими были на самом деле динозавры
В материале издания рассказывается о последних открытиях палеонтологов, которые кардинально поменяли предыдущие представления ученых.
Политика
МИД России прокомментировал подготовку США санкций против «Роснефти»
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления администрации США о подготовке санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами в отношении властей Венесуэлы.
Экономика
Philip Morris выплатила 24 млрд рублей после претензий российских налоговиков
Последние годы ФНС активно проверяет табачные компании, так как обнаружила манипуляции с налогами.
Хоккей
Александр Овечкин оформил хет-трик и принёс победу «Вашингтону»
Авто
Новый Renault Duster получил двигатель и салон от Arkana
Французский автопроизводитель опубликовал первые фото обновленного Duster второго поколения, который компания намерена продавать в Бразилии, а так же на других рынках Латинской Америки.
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
Здоровье
В Хабаровске введут масочный режим
Администрация Хабаровска решила с 10 февраля ввести в городе масочный режим, это связано с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также риском проникновения коронавируса.
Происшествия
Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61
Число инфицированных новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама, увеличилось втрое — до 61.
Экономика
Почему акции «Газпрома» могут вырасти до 290 рублей
Что ожидать от акций «Газпрома», окажет ли коронавирус длительный негативный эффект на мировые рынки, почему пара доллар-рубль может достигнуть отметки 70 рублей, в интервью fomag.ru рассказал трейдер Роман Андреев.
Экономика
Названы регионы с самой дешевой и дорогой водкой в России
Самая дешевая водка в России продается в Удмуртии, Мордовии и Вологодской области.
Спорт
Гимнастка Солдатова опровергла сообщения о попытке покончить с собой
Происшествия
Полицейский проехал три километра на крыше автомобиля с подозреваемыми
В Иркутске полицейский три километра проехал на крыше иномарки, в которой находились подозреваемые в хищениях из транспортных средств.
Общество
Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки
"Суд постановил ограничить родительские права родителей девочки - Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина", - зачитала решение судья Наталья Коржавина.
Экономика
В Минфине рассказали о риске для России от снятия санкций
Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев допустил, что отмена российских санкций вызовет поток капиталов, которые могут нарушить платежный баланс России.
Политика
Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края
Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
Шоу-бизнес
Валерий Гаркалин госпитализирован в Москве
Популярный актёр Валерий Гаркалин госпитализирован в одну из столичных клиник с жалобами на ухудшение здоровья.