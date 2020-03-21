Российская ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Байконур с 34 спутниками связи британской компании OneWeb. Трансляция запуска ведется в субботу, 21 марта, на сайте «Роскосмоса». Старт состоялся в 20:06:58 мск стартовыми расчетами предприятий российской ракетно-космической отрасли.

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