Космос

RT на русскомRT на русскомРоссия вывела на орбиту 34 спутника OneWeb

Россия вывела на орбиту все 34 спутника связи британской компании OneWeb, которые были запущены с Байконура на российской ракете «Союз-2.1б» Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.
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Ракета «Союз-2.1Б» стартовала с космодрома Байконур

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Россия вывела на орбиту 34 спутника OneWeb

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Россия вывела на орбиту 34 спутника связи OneWeb

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