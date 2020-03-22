Космос
RT на русскомРоссия вывела на орбиту 34 спутника OneWeb
Россия вывела на орбиту все 34 спутника связи британской компании OneWeb, которые были запущены с Байконура на российской ракете «Союз-2.1б» Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.
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Авто
Сборку Chevrolet Niva протестировали на конвейере АвтоВАЗа
Происшествия
Преподавателя МГУ задержали во время пикета в поддержку Мифтахова
Преподавателя механико-математического факультета МГУ и члена профсоюза «Университетская солидарность» Михаила Лобанова задержали во время одиночного пикета в поддержку заключённого математика Азата Мифтахова.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Политика
Президент Грузии утвердила введение ЧС в стране
Президент Грузии Саломе Зурабишвили утвердила предложение правительства о введении режима чрезвычайного положения в стране сроком на месяц.
Гаджеты
Финальный отсчёт. Характеристики Huawei P40 и P40 Pro стали известны за неделю до анонса
В сети появились довольно подробные характеристики горячо ожидаемых флагманских камерофонов Huawei P40 и P40 Pro, чей анонс состоится на следующей неделе.
Экономика
WSJ: ВВП США может снизиться на 4-10% во втором квартале 2020 года
Эксперты полагают, что экономике США будет нанесен серьезный ущерб из-за распространения нового коронавируса, ВВП страны может сократиться на 4-10% во втором квартале текущего года.
Общество
Фитнес-центры Петербурга могут закрыться из-за коронавируса
Фитнес-центры Петербурга могут закрыться из-за коронавируса. Пристальное внимание и к общепиту.
Спорт
Большунов рассказал об обиде на норвежских лыжников
Происшествия
Военный вертолет разбился в Мексике
Многоцелевой вертолет Black Hawk Министерства военно-морского флота Мексики разбился в субботу в восточном штате Веракрус.
Общество
В Подмосковье зафиксировали 35 случаев заражения коронавирусом
В Московской области сообщили о 35 новых случаев заболевания новым типом коронавируса.
Энергетика
Белоусов заявил, что обвал нефти инициировали арабские партнеры РФ
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что арабские партнеры РФ хотели обвалить цены на нефть и разорвать соглашение ОПЕК+, а российская сторона этого не желала.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Общество
Медики подали в суд на премьера Франции из-за «правительственной лжи»
Французские медицинские работники подали в суд на премьер-министра Эдуара Филиппа и бывшего министра здравоохранения Аньес Бюзен за бездействие и утаивание информации о распространении коронавируса на территории страны.
Общество
В Москве закрывают бассейны, фитнес-центры и аквапарки
На Москву и Подмосковье приходится почти половина рынка фитнес-услуг — 47%, следует из данных Ассоциации операторов фитнес-индустрии.
Происшествия
В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба
Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.
Наука
Окаменелость предка кур и уток обнаружили в каменоломне
Окаменелость предка кур и уток ученые обнаружили в каменоломне. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Экономика
Вассерман оценил вероятность начала войны после спада мирового кризиса
После спада мирового экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, может начаться глобальный конфликт.
Авто
Эксперты предупредили о росте цен на автомобили в России
Автомобили в России начинают дорожать под воздействием увеличения курса основных валют к рублю, этот рост не будет одномоментным и составит порядка 10% в зависимости от состояния макроэкономических показателей, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты.
Общество
США решили создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией
Соединенные Штаты рассматривают возможность нефтяного альянса с Саудовской Аравией, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Армия и оружие
Россия отправит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом
"По готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование", — говорится в сообщении.
Общество
В Италии за сутки скончалось рекордное количество людей
В Италии за сутки от коронавируса скончались 627 человек, что превышает суточный рекорд Китая, пишет ТАСС со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Общество
Экс-губернатор Псковской области заразился коронавирусом
Бывший глава Псковской области Михаил Кузнецов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил корреспонденту РБК.
Здоровье
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Крыму
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен в Крыму.
Хоккей
Хоккейный чемпионат мира отменен
Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отменить проведение чемпионата мира среди мужчин из-за распространения коронавируса.
Общество
В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность
Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
Экономика
Россиянам не выплатят по 1000 долларов из-за коронавируса, как в США
В США приняли решение раздать каждому взрослому американцу 1000 долларов из-за коронавируса.
Игры
Авторы The Messenger представили пошаговую RPG Sea of Stars
Студия Sabotage анонсировала пошаговую RPG Sea of Stars. Разработчики запустили на Kickstarter кампанию по сбору средств на разработку.
Футбол
Футболист «Айнтрахта» оказался заражен коронавирусом
Футболист франкфуртского «Айнтрахта» сдал тест на коронавирус, и он оказался положительным.
Здоровье
Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер
Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.