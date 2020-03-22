Россия вывела на орбиту все 34 спутника связи британской компании OneWeb, которые были запущены с Байконура на российской ракете «Союз-2.1б» Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.

Здоровье Академик спрогнозировал спад коронавируса в России Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.

Общество Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.

Здоровье Установлен средний инкубационный период коронавируса "Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.

Авто В России подорожают автомобили из-за коронавируса Пандемия коронавируса, волатильность на рынке нефти и обвал рубля приведут к подорожанию автомобилей в России вплоть до 10%.

Политика Россию попросили помочь охваченной коронавирусом Италии Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» и член парламентской ассамблеи Совета Европы Ульрих Эме направил письмо в Россию с просьбой помочь Италии.

Технологии Системы Apple CarPlay и Android Auto оказались опаснее алкоголя Британская организация безопасности IAM RoadSmart, исследовательский центр TRL и фонд Rees Jeffreys Road провели эксперимент и установили, что Apple CarPlay и Android Auto, используемые в движении, опаснее, чем легальная доза алкоголя у водителя (в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии это 80 мг на 100 мл крови) и даже чем каннабис.

Политика В Абхазии начались президентские выборы Предыдущие президентские выборы прошли в Абхазии осенью 2019-го. Победу тогда одержал Рауль Хаджимба.

Здоровье Всех врачей и медсестер России зарегистрируют в единой базе Минздрав поручил руководителям медицинских организаций (как государственных, так и частных) зарегистрировать всех своих врачей и медсестер в Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ).

Футбол «Локомотив» опроверг информацию об отставке Сёмина Напомним, сегодня венгерское издание «Nemzeti Sport» опубликовали информацию, согласно которой сербский специалист Марко Николич должен сменить на посту тренера «Локомотива» Юрия Сёмина.

Политика Америка задыхается от ненависти к себе Газета The Independent — британские собратья американских демократов — отмечает: достаточно, чтобы ты был республиканцем в момент выборов Дональда Трампа (даже если потом ушел), чтобы у тебя были сегодня проблемы с демократической общественностью, которая здорово научилась взбивать пену морального негодования и отметать всякие дискуссии и оправдания обвиненного.

Футбол Дзюба пошутил над возрастом Кокорина Форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба в шутку предположил, что нападающий «Сочи» Александр Кокорин на самом деле старше, чем написано в документах.