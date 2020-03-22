Космос
RT на русскомРоссия вывела на орбиту 34 спутника OneWeb
Россия вывела на орбиту все 34 спутника связи британской компании OneWeb, которые были запущены с Байконура на российской ракете «Союз-2.1б» Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.
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Разгонный блок «Фрегат-М» с 34 спутниками OneWeb отделился от третьей ступени ракеты «Союз»
Эхо Москвывчера в 13:33
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Комментарии
Политика
Путин пообещал помочь Италии в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин пообещал помочь Италии в борьбе с коронавирусом.
Здоровье
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Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария развития пандемии
Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.
Общество
В России за сутки выявили 53 новых случая заражения коронавирусом
Новые случаи заражения были зафиксированы в 18 регионах. В Московской области заболели 17 человек (общее число — 35), в Москве шесть (137).
Общество
«Почта России» приостанавливает сообщение с 15 странами
Речь идет о государствах, которые временно прекратили обработку международной почты из-за пандемии коронавируса.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Здоровье
Установлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
Общество
США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом
США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
Авто
В России подорожают автомобили из-за коронавируса
Пандемия коронавируса, волатильность на рынке нефти и обвал рубля приведут к подорожанию автомобилей в России вплоть до 10%.
Здоровье
Итальянский врач развеял миф, что коронавирус опасен лишь для пожилых
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Общество
В Италии за день от коронавируса умерло рекордное количество людей
В Италии за последние сутки было зарегистрировано рекордное число жертв коронавируса — 793.
Политика
Россию попросили помочь охваченной коронавирусом Италии
Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» и член парламентской ассамблеи Совета Европы Ульрих Эме направил письмо в Россию с просьбой помочь Италии.
Технологии
Системы Apple CarPlay и Android Auto оказались опаснее алкоголя
Британская организация безопасности IAM RoadSmart, исследовательский центр TRL и фонд Rees Jeffreys Road провели эксперимент и установили, что Apple CarPlay и Android Auto, используемые в движении, опаснее, чем легальная доза алкоголя у водителя (в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии это 80 мг на 100 мл крови) и даже чем каннабис.
Футбол
Левандовский пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом
Политика
В Абхазии начались президентские выборы
Предыдущие президентские выборы прошли в Абхазии осенью 2019-го. Победу тогда одержал Рауль Хаджимба.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею отменен
Отмечается, что возможности перенести ЧМ 2020 в другую страну нет.
Здоровье
Переболевшая коронавирусом врач подробно описала симптомы
Британский врач Клэр Герада, переболевшая коронавирусом, подробно описала симптомы болезни.
Политика
МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»
Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Общество
ABC сообщил о резком росте спроса на оружие в США на фоне коронавируса
Частные компании и полиция нескольких американских штатов зафиксировали значительный рост продаж огнестрельного оружия на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Музыка
Новый клип Вячеслава Мясникова покорил интернет
Здоровье
Всех врачей и медсестер России зарегистрируют в единой базе
Минздрав поручил руководителям медицинских организаций (как государственных, так и частных) зарегистрировать всех своих врачей и медсестер в Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ).
Футбол
«Локомотив» опроверг информацию об отставке Сёмина
Напомним, сегодня венгерское издание «Nemzeti Sport» опубликовали информацию, согласно которой сербский специалист Марко Николич должен сменить на посту тренера «Локомотива» Юрия Сёмина.
Армия и оружие
Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160
10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Политика
Аналитик Луонго рассказал, как РФ ввергла США в «стратегический ад»
Россия выбрала удачный момент для того, чтобы нанести удар по экономике США и ввергнуть Вашингтон в «стратегический ад», считает американский политический и экономический аналитик Том Луонго.
Политика
Америка задыхается от ненависти к себе
Газета The Independent — британские собратья американских демократов — отмечает: достаточно, чтобы ты был республиканцем в момент выборов Дональда Трампа (даже если потом ушел), чтобы у тебя были сегодня проблемы с демократической общественностью, которая здорово научилась взбивать пену морального негодования и отметать всякие дискуссии и оправдания обвиненного.
Общество
У двух жителей Сахалина заподозрили коронавирус
У двух жителей Сахалина заподозрили коронавирусную инфекцию, у них взяты анализы, сообщает региональное правительство.
Футбол
Дзюба пошутил над возрастом Кокорина
Форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба в шутку предположил, что нападающий «Сочи» Александр Кокорин на самом деле старше, чем написано в документах.
Общество
В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность
Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.