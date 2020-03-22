Космос
RT на русскомРоссия вывела на орбиту 34 спутника OneWeb
Россия вывела на орбиту все 34 спутника связи британской компании OneWeb, которые были запущены с Байконура на российской ракете «Союз-2.1б» Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.
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Комментарии
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Премьеры России и Беларуси обсудили двустороннее сотрудничество
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Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии.
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Два человека погибли под лавиной на Камчатке
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Космический телескоп "Хаббл" зафиксировал потоки вещества, которые, вероятно, являются самыми мощными за всю историю астрономических наблюдений.
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Издание Мilitary Watch Magazine включило два российских танка в рейтинг лучших танков мира.
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Новый министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что хочет иметь взвешенные отношения с Россией, как и с любой другой страной.
Общество
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Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин рассказал о подарках, полученных на день рождения.
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Россияне с лайнера Costa Pacifica вылетели в Москву
«Все 37 российских и 4 белорусских туриста, утром 21:03 сошедшие в Генуе с круизного лайнера «Коста Пачифика», прибыли в Рим и вылетели в Москву», — указано в тексте.
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Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть
Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
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Чалов рассказал, как отреагировал на предложение «Кристал Пэлас»
Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, как отреагировал, когда узнал, что его хочет приобрести «Кристал Пэлас».
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На складе в восточной части Москвы вечером 21 марта произошел крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
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На Сахалине оторвалась льдина с десятками рыбаков
Льдина, на которой были несколько десятков рыболовов, оторвалась на Сахалине. Об этом сообщает агентство Sakh.com.
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Армия и оружие
У военных США в Европе выявили 35 случаев заражения коронавирусом
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Доверенному лицу президента не доверило следствие
В последние годы господин Паскачев вел активную общественную деятельность — был членом Общественной палаты России, ОНФ, сопредседателем «Российского конгресса народов Кавказа», а на последних президентских выборах был доверенным лицом кандидата Владимира Путина.
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