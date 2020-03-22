Космос

RT на русскомRT на русскомРоссия вывела на орбиту 34 спутника OneWeb

Россия вывела на орбиту все 34 спутника связи британской компании OneWeb, которые были запущены с Байконура на российской ракете «Союз-2.1б» Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.
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Рогозин сообщил об успешном выводе на орбиту всех спутников OneWeb

РБК20:05

Cпутники OneWeb выведены на орбиту

Коммерсантъ18:24

Разгонный блок «Фрегат-М» с 34 спутниками OneWeb отделился от третьей ступени ракеты «Союз»

Эхо Москвы13:33

Россия вывела на орбиту 34 спутника OneWeb

RT на русском18:36

Более 30 спутников связи OneWeb успешно вывели на орбиту

ТАСС18:15

Россия вывела на орбиту 34 спутника связи OneWeb

РИА Новости18:06

На ракете «Союз» выведены на орбиту 34 спутника OneWeb

REGNUM20:13
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