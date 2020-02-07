Космос
ЗакC.РуРоссия вывела на орбиту 34 спутника связи OneWeb
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и спутниками успешно стартовала в 00:42. Спустя 562 секунды головная часть штатно отделилась от третьей ступени носителя. Все спутники успешно выведены на целевые орбиты.
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