Космос
РИА НовостиРоссия вывела на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb
Спутники связи британской компании OneWeb, запущенные российской ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома "Байконур", выведены на орбиту, сообщил "Роскосмос".
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