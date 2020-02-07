Космос

РИА НовостиРИА НовостиРоссия вывела на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb

Спутники связи британской компании OneWeb, запущенные российской ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома "Байконур", выведены на орбиту, сообщил "Роскосмос".
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Все спутники OneWeb выведены на орбиту

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