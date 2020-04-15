с чего всё началось

На наши обращения вашингтонский офис фирмы не ответил. По всей видимости, им есть что скрывать. Надеемся, истина и степень соучастия данной компании в вандализме будет установлена.

Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. Диппредставительство со ссылкой на «противников ликвидации мемориала» сообщает, что компания готовила доклад с обоснованием сноса.

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Происшествия Двойное убийство произошло в Благовещенске По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Общество Советская «Мечта» восхитила и покорила сердца поляков Моравецкий встречает "Мечту" Канцелярия премьера Польши Прибытие советского транспортника Ан-225 "Мечта" (" Мрія"), самого большого и грузоподъемного самолета в мире за всю историю авиации, в варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена с грузом медицинских средств и оборудования из Китая вызвало восторг поляков. 56

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Интернет В Роскачестве рассказали о рисках при установке мобильных приложений Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскачестве рекомендовали пользователям ноутбуков и смартфонов заклеивать камеру и микрофон на своих гаджетах в то время, когда они не используются.

Спорт Трамп заявил, что устал смотреть бейсбольные матчи 14-летней давности Президент США Дональд Трамп заявил, что необходимо возобновить проведение спортивных матчей в стране, переживающей эпидемию коронавирусной инфекции.

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