Политика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу

Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. Диппредставительство со ссылкой на «противников ликвидации мемориала» сообщает, что компания готовила доклад с обоснованием сноса.
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Анатолий Антонов
На наши обращения вашингтонский офис фирмы не ответил. По всей видимости, им есть что скрывать. Надеемся, истина и степень соучастия данной компании в вандализме будет установлена.
— Анатолий Антонов, российский политикКоммерсантъ 00:24
с чего всё началось
«По сообщениям противников ликвидации мемориала, доклад с обоснованием соответствующего решения подготовила американская фирма Squire Patton Boggs», — цитирует
 его пресс-служба российского посольства в Facebook.
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