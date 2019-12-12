Подобная инициатива, конечно, натолкнулась бы на ожесточенное сопротивление в других международных институтах. Однако в рамках АБИИ наши западные партнеры вынуждены считаться с позицией остального мира. Это доказывает, что политика санкционных ограничений не может длиться вечно.

Россия взяла у Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) кредит в $500 млн. Финансовая структура уже одобрила заём, о чём стало известно 13 декабря из сообщения Министерства экономического развития РФ.

Россия взяла у Запада кредит в $500 млн впервые с начала санкций

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