Общество

КомпанияКомпанияРоссия за год выплатила более 1 млрд рублей по искам в ЕСПЧ

«В 2019 году поступили для оплаты 1240 решений ЕСПЧ, по которым осуществлены денежные выплаты на общую сумму более 1,1 миллиарда рублей (с учетом курсовой разницы), или 66,8% от утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 1,7 миллиарда рублей», — сказано в сообщении.
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Минюст выплатил за год ₽1,1 млрд по решениям ЕСПЧ

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Минюст России израсходовал более 1,1 млрд рублей на выплаты по решениям ЕСПЧ в 2019 году

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В Cyberpunk 2077 появится возможность пройти игру, не выполняя сюжетные квесты

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