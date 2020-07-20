«В 2019 году поступили для оплаты 1240 решений ЕСПЧ, по которым осуществлены денежные выплаты на общую сумму более 1,1 миллиарда рублей (с учетом курсовой разницы), или 66,8% от утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 1,7 миллиарда рублей», — сказано в сообщении.

Россия за год выплатила более 1 млрд рублей по искам в ЕСПЧ

Общество В «Шереметьево» запускают проект по экспресс-тестам на коронавирус «Услуга экспресс-диагностики на коронавирус с возможностью получения максимально достоверного результата через 60 минут вводится в аэропорту Шереметьево в преддверии предстоящего открытия международных регулярных воздушных сообщений и отвечает на существующие запросы пассажиров», — говорится в сообщении. 1

Политика Канье Уэст провел первый митинг в качестве кандидата в президенты США Рэпер Канье Уэст, зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома, в воскресенье провел свой первый предвыборный митинг в штате Южная Каролина. 18

Общество Алексей Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией Навлаьный опубилковал скрины с сайта Службы судебных приставов, из которых следует, что он должен 29 миллионов рублей, Любовь Соболь 29 миллионов рублей и Фонд борьбы с коррупцией 29 миллионов.

Общество В Минздраве прокомментировали сообщения о раннем доступе к вакцине Ранее, 20 июля, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что топ-менеджерам российских компаний, крупным бизнесменам и чиновникам еще в апреле был предоставлен доступ к экспериментальной вакцине, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. 1,5K

Общество В Госдуме предложил снять ограничения на работу ТЦ и кафе в Петербурге Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский просит Роспотребнадзор разъяснить, почему в Санкт-Петербурге не снимается запрет на работу торговых центров, кафе, баров и ресторанов, а также предлагает открыть перечисленные заведения при условии соблюдения мер по профилактике распространения коронавируса. 212

Авто Компания FAW зарегистрировала в РФ бренд для нового кроссовера Москва, 20 июля 2020, 12:33 — REGNUM Китайская компания FAW собирается начать поставку в Россию новых кроссоверов Bestune T77.

Шоу-бизнес Диденко подтвердила новый роман спустя 5 месяцев после гибели мужа Блогер Екатерина Диденко, на дне рождения которой в феврале этого года в Москве произошла трагедия из-за сухого льда, подтвердила информацию о своем новом романе. 27

Хоккей Прохоркин подписал контракт с «Магниткой» на 2 года Магнитогорский «Металлург» подписал контракт с нападающим Николаем Прохоркиным, информирует официальный сайт клуба.

Транспорт Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров. 9

Политика Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России. 73

Происшествия Следствие отменило арест администратора «Омбудсмена полиции» Худякова Администратору интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Игорю Худякову отменена мера пресечения в виде заключения под стражу в связи со смягчением обвинения по делу о распространении порнографии.

Происшествия Расследование дела о детской площадке в Лесопарке Рязани завершено СК России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова, его подчиненного — бывшего начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игоря Ковалева и гендиректора ООО «Уютный двор62» Михаила Пузанова.

Футбол Жиго может покинуть «Спартак» в ближайшее трансферное окно Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.

Армия и оружие Строительство подлодок с гиперзвуковым оружием началось в России Генеральный директор петербургского завода «Севмаш» Михаил Будниченко заявил, что предприятие преступило к строительству двух подводных лодок «Воронеж» и «Владивосток», которым будет под силу нести гиперзвуковое оружие. 6

Экономика Новые акции на СПб Бирже: Volkswagen, Daimler, Metro, Adidas и другие Российские инвесторы смогут купить такие бумаги как Volkswagen и Daimler, Deutsche Воrsе, Adidas и Puma, Lufthansa, Siemens и даже футбольного клуба "Боруссия".