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Sports.ruSports.ruРоссия забила 33 гола в отборе к Евро. На мяч меньше, чем в квалификации Евро-1996

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В отборочном турнире команда Станислава Черчесова забила 33 гола и уступила только сборным Бельгии (40), Англии и Италии (обе – по 37). Это второй по результативности европейский отбор в истории россиян. В квалификации Евро-1996 Россия забила 34 гола.
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