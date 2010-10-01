В отборочном турнире команда Станислава Черчесова забила 33 гола и уступила только сборным Бельгии (40), Англии и Италии (обе – по 37). Это второй по результативности европейский отбор в истории россиян. В квалификации Евро-1996 Россия забила 34 гола.

Россия забила 33 гола в отборе к Евро. На мяч меньше, чем в квалификации Евро-1996

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