Футбол
Sports.ruРоссия забила 33 гола в отборе к Евро. На мяч меньше, чем в квалификации Евро-1996
В отборочном турнире команда Станислава Черчесова забила 33 гола и уступила только сборным Бельгии (40), Англии и Италии (обе – по 37). Это второй по результативности европейский отбор в истории россиян. В квалификации Евро-1996 Россия забила 34 гола.
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Общество
В Роструде рассказали, как продлить новогодние каникулы
В 2020 году новогодние каникулы приходятся на 1-8 января. При этом 30 и 31 декабря 2019 года останутся рабочими днями.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем
Средняя температура воздуха выше нормы в декабре ожидается в северной части европейской территории России, на Урале и на севере Красноярского края.
Политика
Эстония требует от России вернуть 5 процентов территории
По Тартускому мирному договору в состав независимой Эстонии были включены Ивангород, Изборск, Печоры, Кингисепп и новообразованная волость Нарва.
Технологии
Google запустила облачный игровой сервис Stadia
Компания Google запустила 19 ноября облачный игровой сервис Stadia. Об этом сообщили в блоге компании.
Хоккей
Кучеров получил травму в матче против «Сент-Луиса»
Экономика
В России могут создать новый орган управления структурными реформами
Предполагается, что их проведением займётся правительственная комиссия по экономическому развитию, а для оперативной работы появится специальный орган — подкомиссия по обеспечению экономического роста и содействию реализации структурных реформ.
Гаджеты
Анонсирован сверхширокий 43-дюймовый монитор Philips 439P9H
Партнёр компании Philips фирма MMD анонсировала уникальный сверхширокий монитор. Philips 439P9H имеет диагональ 43 дюйма и изогнутый экран.
Происшествия
На Кубани нашли пропавшую девятилетнюю школьницу
В Новокубанском районе Краснодарского края нашли девочку, пропавшую вчера в хуторе Родниковском.
Футбол
Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
Армия и оружие
Двое американских военных погибли в Афганистане при крушении вертолета
Двое военнослужащих США погибли при крушении вертолета в Афганистане.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Наука
Ученые назвали главную причину возникновения рака
Общество
Ростуризм выделил средства на доработку туристического бренда России
Представитель Ростуризма пояснил РБК, что за основу будет взята концепция туристического бренда России, которая победила в 2018 году в финале открытого всероссийского конкурса «Туристический бренд России», а Plenum доработает визуальную и смысловую идентификацию бренда.
Футбол
Опубликованы составы корзин для жеребьевки Евро-2020
Россия уже точно сыграет с Бельгией и Данией. Сегодня, 20 ноября, завершились последние матчи отборочного этапа к финальной части Евро-2020.
Происшествия
Пилот объявил пассажирам о посадке в Москве вместо Киева
Вместо Киева, где приземлилось воздушное судно, он назвал Москву.
Происшествия
Сына экс-президента Германии убили во время лекции
Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Политика
МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Общество
Госорганы прекратят принимать россиян к 2024 году
Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году.
Общество
Политолога Фёдора Крашенинникова оштрафовали за неуважение к власти
В комментарии уральский политолог употребил словосочетание «путинские судьи», что заявитель посчитал неуважением ко всей российской судебной системе.
Армия и оружие
Сирийские ПВО сбили несколько ракет около Дамаска
Средства противовоздушной обороны Сирийской Арабской Республики сбили несколько ракет над окрестностями сирийской столицы, передает агентство SANA.
Экономика
ЦБ вернулся к идее уравнять комиссии за карточные переводы
С другой стороны, инициатива ЦБ и ФАС может привести к тому, что комиссии появятся за переводы внутри банков, допускает он.
Общество
ПФР подтвердил права более 1,1 млн предпенсионеров на льготы
Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста - за пять лет до выхода на пенсию - на меры социальной поддержки и льготы.
Общество
Более 80% россиян считают себя счастливыми, сообщает ВЦИОМ
Более 80% россиян в разной степени считают себя счастливыми, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Общество
В России подсчитали потери авиакомпаний из-за запрета полётов в Грузию
Запрет на полёты в Грузию, введённый летом этого года, привёл к потерям примерно 3,2 млрд рублей, подсчитали российские авиакомпании.
Экономика
Американская TJX Companies купила 25% в ритейлере Familia за $225 млн
Происшествия
Грузовик протаранил 13 машин в Волгограде
Сообщается, что у грузовика Scania, который перевозил морковь, отказали тормоза, в результате чего 30-летний водитель протаранил 13 автомобилей.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Экономика
Россия может ограничить импорт детских молочных смесей
Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минсельхозу рассмотреть возможность ограничения импорта детских молочных смесей и ингредиентов для их производства, в том числе путем квотирования, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию протокола совещания о мерах по развитию производства заменителей грудного молока.
Здоровье
Единый стандарт бережливых поликлиник придумали в Минздраве
Напомним, в ноябре 2016 года Минздрав запустил проект «Бережливая поликлиника», который подразумевает улучшение работы и качества услуг медицинских учреждений.