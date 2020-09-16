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Газета.Ru
Газета.Ru

Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным

Девять вопросов по ситуации с Алексеем Навальным задало Европарламенту постпредство РФ при ЕС. В обращении дипломаты интересуются, почему немецкие эксперты избегают контактов с российскими коллегами и неохотно предоставляют документы о состоянии пациента.В источнике
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Газета.Ru

Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным

Газета.Ru02:39
Комсомольская правда

Последние новости на утро 16 сентября 2020: Девять главных вопросов по «делу Навального» Россия передала Европе

Комсомольская правда00:23
Коммерсантъ

Постпредство России направило в Европарламент вопросы о нестыковках в ситуации с Навальным

Коммерсантъвчера в 14:57
РИА Новости

Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях в ситуации с Навальным

РИА Новости18:03
RT на русском

Россия направила ЕС вопросы о нестыковках в ситуации с Навальным

RT на русскомвчера в 16:38
РБК

Россия задала Евросоюзу вопросы о нестыковках в деле Навального

РБК17:55
ТАСС

Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях в ситуации с Навальным

ТАССвчера в 14:09

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с нынешними показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.
РИА Новости19:22
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Участникам испытаний российской вакцины от COVID-19 дали рекомендации

Женщинам, принимающим участие в пострегистрационных исследованиях российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», дали рекомендации не беременеть, а всем добровольцам посоветовали отказаться от алкоголя и ограничить курение.
Lenta.ru00:51
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«Вашингтон» подтвердил назначение Лавиолетта на пост главного тренера

Лавиолетт сменил на посту тренера "Вашингтона" Тодда Рирдена, уволенного с данной должности в августе после вылета клуба из плей-офф НХЛ, "Кэпиталз" уступили в серии первого раунда Кубка Стэнли "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 1-4.
РИА Новостивчера в 09:56

Концессионеру достанется не вся трасса Москва—Санкт-Петербург

Номинальные траты на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург могут сократиться с 1,7 до 1,4 трлн руб. за счет того, что в комплексный план модернизации инфраструктуры (КПМИ) войдет не вся ВСМ, а только 630 км от нее, без дорогостоящих подходов к столицам.
Коммерсантъ18:05
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Nissan представил новый спорткар Z Proto

Характеристики двигателя пока не раскрываются, если верить инсайдерской информации, то под капотом новинки будет находится 3,0-литровый 6-цилиндровый турбомотор VR с отдачей 400 л.с. Подготовка к серийному производству новинки займет некоторое время, автомобиль не появится в продаже раньше 2021 года, но внешний вид нового Nissan Z будет именно таким же, как у представленного прототипа.
Тарантас Ньюс01:47

РВ: в Сирии «Искандер» уничтожил объект с инструкторами западной ЧВК

В провинции Идлиб в Сирии 15 сентября в результате ракетно-бомбового удара самолетов ВКС РФ и комплекса «Искандер» уничтожены центры подготовки террористов инструкторами одной из западных ЧВК.
Недвижимость.RU02:45

Фрегат «Адмирал Эссен» начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море

По сообщению Национального центра управления обороной РФ, фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» приступил к слежению за действиями эсминца «Франклин Рузвельт» Военно-морских сил Соединенных Штатов, который зашел во вторник в акваторию Черного моря.
Военное дело23:29
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В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата", а это Германия, Россия, Украина и Франция, согласились на встречу на высшем уровне, которая может состояться после второй встречи политических советников.
Российская газета19:07
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