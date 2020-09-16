Nissan представил новый спорткар Z Proto

Характеристики двигателя пока не раскрываются, если верить инсайдерской информации, то под капотом новинки будет находится 3,0-литровый 6-цилиндровый турбомотор VR с отдачей 400 л.с. Подготовка к серийному производству новинки займет некоторое время, автомобиль не появится в продаже раньше 2021 года, но внешний вид нового Nissan Z будет именно таким же, как у представленного прототипа.