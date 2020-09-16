Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
RT на русском
RT на русском

Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным

Постоянное представительство России при Европейском союзе обратилось к официальным лицам ЕС и депутатам Европарламента с призывом ответить на вопросы российской стороны, связанные с обвинениями в адрес Москвы после инцидента с Алексеем Навальным.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным

RT на русском05:58
Царьград

Скандальное фото из палаты Навального: «Скрытые и явные сигналы» вызвали неудобные вопросы

Царьград03:56
Коммерсантъ

Постпредство России направило в Европарламент вопросы о нестыковках в ситуации с Навальным

Коммерсантъвчера в 14:57
Комсомольская правда

Последние новости на утро 16 сентября 2020: Девять главных вопросов по «делу Навального» Россия передала Европе

Комсомольская правда00:23
РИА Новости

Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях в ситуации с Навальным

РИА Новости18:03
Газета.Ru

Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным

Газета.Ru02:39
ТАСС

Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях в ситуации с Навальным

ТАССвчера в 14:09

Канье Уэст разместил в Twitter фотографию Путина с тренировки по дзюдо

Как сообщает РИА Новости, кандидат в президенты США рэпер Канье Уэст опубликовал в Twitter фотографию российского лидера Владимира Путина, запечатленного в кимоно с черным поясом во время выполнения одного из приемов дзюдо.
Инфорос05:52
2

Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
538

СМИ: Один из юниоров «Феррари» может получить место в «Хаасе», Шварцман среди кандидатов

Если ранее сообщалось о том, что в следующем году пилот юниорской программы скудерии, предположительно Мик Шумахер, может получить место в «Альфа Ромео», то теперь появилась информация, что «Феррари» ведет переговоры о получении второго места в «Ф-1» для своего пилота.
Матч ТВ01:49

США начали испытания истребителя нового поколения

США приступили к испытаниям опытного образца истребителя-бомбардировщика нового поколения, пишет 15 сентября Defense News со ссылкой на помощника министра американских ВВС по закупкам, технологиям и логистике Уилла Ропера.
Известия19:23
59