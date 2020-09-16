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Постоянное представительство России при Европейском союзе обратилось к официальным лицам ЕС и депутатам Европарламента с призывом ответить на вопросы российской стороны, связанные с обвинениями в адрес Москвы после инцидента с Алексеем Навальным.В источнике
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Постпредство России направило в Европарламент вопросы о нестыковках в ситуации с Навальным
Коммерсантъвчера в 14:57