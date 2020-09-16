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Газета.Ru
Газета.Ru

Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным

Девять вопросов по ситуации с Алексеем Навальным задало Европарламенту постпредство РФ при ЕС. В обращении дипломаты интересуются, почему немецкие эксперты избегают контактов с российскими коллегами и неохотно предоставляют документы о состоянии пациента.В источнике
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Царьград

Скандальное фото из палаты Навального: «Скрытые и явные сигналы» вызвали неудобные вопросы

Царьград03:56
Газета.Ru

Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным

Газета.Ru02:39
Коммерсантъ

Постпредство России направило в Европарламент вопросы о нестыковках в ситуации с Навальным

Коммерсантъвчера в 14:57
РИА Новости

Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях в ситуации с Навальным

РИА Новости18:03
RT на русском

Россия направила ЕС вопросы о нестыковках в ситуации с Навальным

RT на русскомвчера в 16:38
Комсомольская правда

Последние новости на утро 16 сентября 2020: Девять главных вопросов по «делу Навального» Россия передала Европе

Комсомольская правда00:23
ТАСС

Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях в ситуации с Навальным

ТАССвчера в 14:09

В России могут разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья

Москва, 16 сентября 2020, 07:32 — REGNUM Разрешить использование материнского капитала для покрытия расходов на капитальный ремонт жилья предложили в Общероссийском народном фронте (ОНФ), пишут 16 сентября «Известия».
REGNUM00:32
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10 игроков «Ротора» заболели коронавирусом

На отмену матча с "Краснодаром" повлияла жесткая позиция Сергея Галицкого, аргументированная высоким риском заражения игроков южной команды, которой скоро играть в квалификации Лиги чемпионов.
RuNews24.ru03:34

Военная прокуратура утвердила обвинение Рамилю Шамсутдинову

Во вторник 15 сентября военная прокуратура Читинского гарнизона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь человек в воинской части Забайкалья в октябре 2019 года.
Коммерсантъвчера в 12:29
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Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Live2414 сентября в 04:41
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«Трезвая Россия» предложила ограничить продажу алкоголя на Новый год

Москва, 16 сентября 2020, 08:51 — REGNUM Член Общественной палаты РФ и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
REGNUM01:51
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Фигуристка Медведева решила вернуться в группу Тутберидзе

Призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева возвращается в группу тренера Этери Тутберидзе, сообщили РИА Новости несколько источников, не связанных друг с другом.
РИА Новости04:19