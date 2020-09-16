Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным
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Девять вопросов по ситуации с Алексеем Навальным задало Европарламенту постпредство РФ при ЕС. В обращении дипломаты интересуются, почему немецкие эксперты избегают контактов с российскими коллегами и неохотно предоставляют документы о состоянии пациента.В источнике
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Постпредство России направило в Европарламент вопросы о нестыковках в ситуации с Навальным
Коммерсантъвчера в 14:57