Девять вопросов по ситуации с Алексеем Навальным задало Европарламенту постпредство РФ при ЕС. В обращении дипломаты интересуются, почему немецкие эксперты избегают контактов с российскими коллегами и неохотно предоставляют документы о состоянии пациента.