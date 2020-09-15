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РИА Новости
РИА Новости

Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным

Постоянное представительство России при Евросоюзе направило в Европарламент письмо с вопросами по ситуации с Алексеем Навальным. Дипломаты считают, что в обвинениях, выдвинутых в адрес Москвы, имеется много несостыковок. Соответствующий комментарий опубликован на сайте российской миссии.В источнике
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Известия

Россия адресовала ЕС ряд вопросов по «делу Навального»

Известия00:27
Комсомольская правда

Последние новости на утро 16 сентября 2020: Девять главных вопросов по «делу Навального» Россия передала Европе

Комсомольская правда00:23
ТАСС

Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях в ситуации с Навальным

ТАССвчера в 14:09
РИА Новости

Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным

РИА Новости18:03
RT на русском

Россия направила ЕС вопросы о нестыковках в ситуации с Навальным

RT на русскомвчера в 16:38
Коммерсантъ

Постпредство России направило в Европарламент вопросы о нестыковках в ситуации с Навальным

Коммерсантъвчера в 14:57
ИА Красная Весна

Россия задала вопросы по поводу ситуации с Навальным Европарламенту

ИА Красная Весна22:44

Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске
Газета.Ru17:31
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РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.
РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
РИА Новости19:22
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Беларусь намерена принять участие в проекте России и ЕКА «ЭкзоМарс»

РФ и Европейское космическое агентство собираются исследовать красную планету, в том числе ответить на вопрос, есть ли жизнь на Марсе Беларусь ведет переговоры с «Роскосмосом» об участии в проекте «ЭкзоМарс».
Союзное Вече14 сентября в 05:24
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Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о нелегитимности президентских выборов в республике, передает «РИА Новости».
Ведомостивчера в 13:45
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США начали испытания истребителя нового поколения

США приступили к испытаниям опытного образца истребителя-бомбардировщика нового поколения, пишет 15 сентября Defense News со ссылкой на помощника министра американских ВВС по закупкам, технологиям и логистике Уилла Ропера.
Известия19:23
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СК завершил расследование в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет завершил расследование в отношении генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского, владевшего сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово.
РБКвчера в 10:06
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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUMвчера в 10:58
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Как выглядит One UI 3.0 с Android 11 на Samsung Galaxy S20 и что нового

Компания Samsung анонсировала программу бета-тестирования фирменной оболочки One UI 3.0 на основе Android 11 для смартфонов Galaxy S20 в прошлом месяце, а сегодня зарегистрировавшиеся разработчики в США начали получать обновление.
iXBT.comвчера в 05:26

Глава «Нафтогаза» оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2

Германия вряд ли откажется от "Северного потока — 2" без санкций со стороны США, такое мнение высказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью Янине Соколовой, опубликованном на ее YouTube-канале.
РИА Новости17:27
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