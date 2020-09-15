Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным
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Постоянное представительство России при Евросоюзе направило в Европарламент письмо с вопросами по ситуации с Алексеем Навальным. Дипломаты считают, что в обвинениях, выдвинутых в адрес Москвы, имеется много несостыковок. Соответствующий комментарий опубликован на сайте российской миссии.В источнике
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Постпредство России направило в Европарламент вопросы о нестыковках в ситуации с Навальным
Коммерсантъвчера в 14:57