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ТАСС
ТАСС

Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях в ситуации с Навальным

Постоянное представительство России при Евросоюзе задало депутатам Европарламента и институтам Евросоюза девять вопросов по обвинениям в адрес Москвы со стороны Запада в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, указав на ключевые нестыковки в версии о его отравлении.В источнике
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РБК

Россия задала Евросоюзу вопросы о нестыковках в деле Навального

РБК17:55
Коммерсантъ

Постпредство России направило в Европарламент вопросы о нестыковках в ситуации с Навальным

Коммерсантъвчера в 14:57
RT на русском

Россия направила ЕС вопросы о нестыковках в ситуации с Навальным

RT на русскомвчера в 16:38
Lenta.ru

В России представили список несостыковок в деле Навального

Lenta.ruвчера в 15:49
Царьград

ЕС получил 9 неудобных вопросов по Навальному: "Берлин знал то, о чём не знали ни Москва, ни Омск?"

Царьградвчера в 15:20
РИА Новости

Россия задала ЕС девять вопросов о ситуации с Навальным

РИА Новости18:03
ТАСС

Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях в ситуации с Навальным

ТАССвчера в 14:09

«Вашингтон» подтвердил назначение Лавиолетта на пост главного тренера

Лавиолетт сменил на посту тренера "Вашингтона" Тодда Рирдена, уволенного с данной должности в августе после вылета клуба из плей-офф НХЛ, "Кэпиталз" уступили в серии первого раунда Кубка Стэнли "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 1-4.
РИА Новостивчера в 09:56

В России предложили увеличить акцизы на сигареты из-за пандемии

В Министерстве финансов России предложили увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% для компенсации расходов бюджета, связанных с пандемией коронавируса.
Газета.Ru19:00
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Apple показала новый планшет iPad Air в дизайне iPad Pro

В роли "лица" нового iPad Air выступает 10,9-дюймовая панель Liquid Retina с разрешением 2360х1640 пикселей, поддержкой True Tone (технологией, подстраивающей цвета на картинке под окружающее освещение) и антибликовым покрытием.
Вести.Ruвчера в 14:31
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В Новой Зеландии произошло столкновение поезда и школьного автобуса

Веллингтон, 16 сентября 2020, 02:07 — REGNUM Не менее 40 человек получили травмы легкой и средней степени тяжести из-за столкновения школьного автобуса и поезда вблизи населенного пункта Банниторп на Северном острове Новой Зеландии, сообщает издание The New Zealand Herald.
REGNUM19:07

Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUMвчера в 10:58
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В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомостивчера в 06:35
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Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о нелегитимности президентских выборов в республике, передает «РИА Новости».
Ведомостивчера в 13:45
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