Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUРоссия заинтересована в инвестициях в компанию Saudi Aramco

Российские инвестиционные банки и негосударственные пенсионные фонды выразили заинтересованность в предстоящем проведении IPO компании Saudi Aramco (первичное размещение акций на фондовом рынке). Об этом заявил Кирилл Дмитриев, являющийся главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
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