Экономика
ГЛАС.RUРоссия заинтересована в инвестициях в компанию Saudi Aramco
Российские инвестиционные банки и негосударственные пенсионные фонды выразили заинтересованность в предстоящем проведении IPO компании Saudi Aramco (первичное размещение акций на фондовом рынке). Об этом заявил Кирилл Дмитриев, являющийся главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
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Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Газета.Ru вчера в 13:18
Происшествия
В Домодедове экстренно сел самолет, летевший из Лондона в Бангкок
В московском аэропорту Домодедово совершил экстренную посадку самолет А-380 авиакомпании Thai Airways, летевший из Лондона с Бангкок.
Вести.Ru 13:30
Авто
Опытную партию новых Lada 4х4 собрали на «АвтоВАЗе»
Опытная партия новой версии внедорожника Lada 4х4 была выпущена на автозаводе "ВАЗ" в Тольятти.
РЕН ТВ 11:52
Армия и оружие
Летчики НАТО похвастались, что сопровождали «мощный Су-35»
Бельгийские военные летчики, которые несут дежурство в Балтийском регионе, заявили, что им удалось сопроводить российские самолеты, в том числе "мощный" Су-35.
РИА Новости 13:56
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС 27 октября в 18:07
Футбол
ЦСКА может арендовать защитника «Севильи»
Московский ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Гильерме Арану в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb.
Чемпионат 14:30
Политика
Премьер Ливана объявил о своей отставке
Премьер-министр Ливана Саад Харири в обращении к нации сообщил, что уходит в отставку с поста главы коалиционного кабинета.
News.ru 09:57
Политика
В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
REGNUM 07:31
Футбол
Х. Ларссон: в переходе Джордана в «Спартак» деньги сыграли роль
В случае с сыном деньги «Спартака» сыграли роль. Но это не единственный повод, почему Джордан играет в РПЛ.
Чемпионат 14:05
Авто
Ford полностью прекращает продажи кроссовера Ford Flex
Для Ford Flex преемника создавать не будут.
Tvoe-avto.com 07:57
Происшествия
Самолет упал на жилой дом в США
В штате Нью-Джерси легкомоторный самолет упал на жилой дом, в результате чего начался пожар.
Газета.Ru 13:29
Общество
Преподаватель ВШЭ назвал убогим современный русский язык
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим.
Известия 12:35
Шоу-бизнес
Фадеев перенес сердечный приступ
Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
Рамблер вчера в 05:34
Происшествия
Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа
REGNUM вчера в 09:03
Общество
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей
Истцами по делу выступали акционеры совхоза, которые утверждали, что за передачу в уставный капитал компании ООО "ТТ Девелопмент" двух земельных участков стоимостью свыше миллиарда получили взамен только долю в этой организации, которая оценивалась в 29 млн рублей.
Российская газета 08:41
Политика
Москва примет ответные меры на высылку дипломата из Болгарии
Москва рассмотрит ответные меры на высылку российского дипломата из Болгарии, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко.
РИА Новости 13:19
Культура
Rolling Stone составил список самых страшных сериалов в истории
Журнал Rolling Stone представил рейтинг самых страшных сериалов в истории кинематографа.
iReactor 27 октября в 12:50
Происшествия
В Ленобласти задержали директора дома престарелых по делу о растрате
В Ленобласти по делу о растрате бюджетных средств задержали директора Лодейнопольского дома-интерната для престарелых и инвалидов.
DP.RU 11:51
Общество
В «Зените» прокомментировали информацию об обыске ФСБ
Петербургский "Зенит" прокомментировал информацию о том, что в данный момент экономическая полиция и служба экономической безопасности ФСБ проводит проверки по делу о мошенничестве в особо крупном размере во время строительства домашнего стадиона команды "Газпром-арены", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 11:37
Религия
Элладская православная церковь официально признала ПЦУ
Элладская православная церковь официально признала так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), передает ТАСС.
Газета.Ru 12:52
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском вчера в 12:38
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Космос
Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе
Сообщается, что изображение напоминает чьё-то лицо. Астрофизики пояснили, что на фото — момент столкновения двух галактик.
Life.ru 11:00
Армия и оружие
Найдены сокровища «Исламского государства»
Иракские пастухи обнаружили в пустыне тайник, в котором боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, группировка запрещена в России) спрятали деньги и ценности.
Lenta.ru 13:05
Армия и оружие
В Кремле не получали подтверждения ликвидации главаря ИГ аль-Багдади
Россия пока не получила официального подтверждения смерти главаря запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади.
Rambler News Service 11:55
Происшествия
Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом
Архангельский областной суд рассмотрит дело 51-летнего жителя Архангельска, которого обвиняют в убийстве трех человек и каннибализме.
ТАСС 05:44
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa вчера в 13:27