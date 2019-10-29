Российские инвестиционные банки и негосударственные пенсионные фонды выразили заинтересованность в предстоящем проведении IPO компании Saudi Aramco (первичное размещение акций на фондовом рынке). Об этом заявил Кирилл Дмитриев, являющийся главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Россия заинтересована в инвестициях в компанию Saudi Aramco

Происшествия В Домодедове экстренно сел самолет, летевший из Лондона в Бангкок В московском аэропорту Домодедово совершил экстренную посадку самолет А-380 авиакомпании Thai Airways, летевший из Лондона с Бангкок.

Авто Опытную партию новых Lada 4х4 собрали на «АвтоВАЗе» Опытная партия новой версии внедорожника Lada 4х4 была выпущена на автозаводе "ВАЗ" в Тольятти.

Армия и оружие Летчики НАТО похвастались, что сопровождали «мощный Су-35» Бельгийские военные летчики, которые несут дежурство в Балтийском регионе, заявили, что им удалось сопроводить российские самолеты, в том числе "мощный" Су-35.

Космос Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.

Футбол ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Московский ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Гильерме Арану в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb.

Политика Премьер Ливана объявил о своей отставке Премьер-министр Ливана Саад Харири в обращении к нации сообщил, что уходит в отставку с поста главы коалиционного кабинета.

Политика В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.

Футбол Х. Ларссон: в переходе Джордана в «Спартак» деньги сыграли роль В случае с сыном деньги «Спартака» сыграли роль. Но это не единственный повод, почему Джордан играет в РПЛ.

Происшествия Самолет упал на жилой дом в США В штате Нью-Джерси легкомоторный самолет упал на жилой дом, в результате чего начался пожар.

Общество Преподаватель ВШЭ назвал убогим современный русский язык Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим.

Шоу-бизнес Фадеев перенес сердечный приступ Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.

Общество Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей Истцами по делу выступали акционеры совхоза, которые утверждали, что за передачу в уставный капитал компании ООО "ТТ Девелопмент" двух земельных участков стоимостью свыше миллиарда получили взамен только долю в этой организации, которая оценивалась в 29 млн рублей.

Политика Москва примет ответные меры на высылку дипломата из Болгарии Москва рассмотрит ответные меры на высылку российского дипломата из Болгарии, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко.

Культура Rolling Stone составил список самых страшных сериалов в истории Журнал Rolling Stone представил рейтинг самых страшных сериалов в истории кинематографа.

Происшествия В Ленобласти задержали директора дома престарелых по делу о растрате В Ленобласти по делу о растрате бюджетных средств задержали директора Лодейнопольского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Общество В «Зените» прокомментировали информацию об обыске ФСБ Петербургский "Зенит" прокомментировал информацию о том, что в данный момент экономическая полиция и служба экономической безопасности ФСБ проводит проверки по делу о мошенничестве в особо крупном размере во время строительства домашнего стадиона команды "Газпром-арены", передает "Чемпионат.com".

Религия Элладская православная церковь официально признала ПЦУ Элладская православная церковь официально признала так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), передает ТАСС.

Политика Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.

Общество Количество моногородов в России может сократиться вдвое По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.

Космос Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе Сообщается, что изображение напоминает чьё-то лицо. Астрофизики пояснили, что на фото — момент столкновения двух галактик.

Армия и оружие Найдены сокровища «Исламского государства» Иракские пастухи обнаружили в пустыне тайник, в котором боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, группировка запрещена в России) спрятали деньги и ценности.

Армия и оружие В Кремле не получали подтверждения ликвидации главаря ИГ аль-Багдади Россия пока не получила официального подтверждения смерти главаря запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади.

Происшествия Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом Архангельский областной суд рассмотрит дело 51-летнего жителя Архангельска, которого обвиняют в убийстве трех человек и каннибализме.