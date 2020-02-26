Политика

ИзвестияИзвестияРФ попросила ООН перенести вопрос о невыдаче виз США в арбитраж

Россия напрямую обратилась к ООН с просьбой перенести вопрос о невыдаче виз США представителям РФ в арбитраж.
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Россия захотела решить вопрос о невыдаче виз в США в арбитраже ООН

РБК20:58

Зампостпреда РФ при ООН рассказал о нарастающем кризисе из-за невыдачи виз США

Газета.Ru20:45

Источник: РФ обратилась к ООН с просьбой перенести вопрос о невыдаче виз США в арбитраж

ТАСС17:44

Россия потребовала арбитраж в ООН из-за невыдачи виз властями США

РИА Новости21:18

Россия и ряд стран потребовали запустить работу арбитража между США и ООН

Интерфакс21:01

РФ попросила ООН перенести вопрос о невыдаче виз США в арбитраж

Известия18:33

Россия указала на кризис в ООН

Lenta.ru18:31
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 22:27, Ашберн
Политика

Посольство России направило в Госдеп ноту в связи с содержанием Бута

«В связи с помещением В.А. Бута в спецблок тюрьмы «Мэрион», штат Иллинойс, с дополнительными режимными ограничениями в адрес Госдепартамента были направлены соответствующие ноты протеста», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 21:44
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Захарова рассказала о нападении грузинских журналисток на делегацию РФ

Известия 07:22
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В Улан-Удэ все школы эвакуируют из-за поступивших сообщений с угрозами

Занятия во всех школах Улан-Удэ приостановлены после поступивших сообщений "об угрозе жизни детей", школьников эвакуируют, сообщает мэрия города.
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«Вашингтон» взял верх над «Виннипег», Овечкин набрал два очка

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800 социальных объектов подключат к интернету в Вологодской области к 2022 году

800 социальных объектов подключат к интернету в Вологодской области к 2022 году. Речь идет о реализации нацпроекта "Цифровая экономика".
Медиа-Центр 35media.ru 10:20
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В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе

Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".
Газета.Ru 15:56
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В Амурской области с рельсов сошли 18 вагонов с углем

ТАСС 02:22
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Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»

Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Известия 14:16
Политика

Трамп на год продлил антироссийские санкции из-за Крыма

Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные из-за ситуации в Крыму в марте 2014 года.
РИА Новости 17:36
Происшествия

В Приморье рассказали об эвакуированных с Diamond Princess россиянах

РИА Новости 01:50
Происшествия

Двоих детей унесло в море во время шторма в Сочи

РБК 15:05
Общество

Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Известия 11:22
Хоккей

«Рейнджерс» переиграли «Айлендерс», Панарин отметился голом

Спорт-Экспресс 21:35
Политика

Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
РИА Новости 12:30
Происшествия

Очевидцев столкновения трех автомобилей ищут в Южно-Сахалинске

Очевидцев ДТП просит откликнуться ОГИБДД Южно-Сахалинска. Авария произошла 5 октября 2019 года в 19:28 .
АСТВ 22:18
Футбол

«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионов

Футболисты немецкой команды «Бавария» победили лондонский «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Коммерсантъ 16:59
Общество

На Канарах изолирован отель, где у постояльца нашли коронавирус

Не менее тысячи постояльцев отеля на Канарских островах поместили на карантин после того, как у одного из них диагностировали коронавирус.
Аргументы и Факты 05:58
Хоккей

«Тампа» дома проиграла «Торонто», Кучеров забросил 30-ю шайбу в сезоне

Матч ТВ 21:30
Хоккей

Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции КХЛ

Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 14:53
Происшествия

На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на востоке Турции, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
РИА Новости 20:24
Происшествия

Нидерланды засекретят личности 13 свидетелей по делу MH17

Вся личная информация о свидетелях, проходящих по делу о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году, останется в тайне от широкой общественности.
Газета.Ru 18:57
Общество

Число жертв коронавируса в Китае превысило 2,6 тыс. человек

За минувшие сутки в Китае из-за коронавируса нового типа 2019-nCoV погиб 71 человек; общее число жертв достигло отметки 2663 человека.
РБК вчера в 20:21
Футбол

«Наполи» и «Барселона» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

На 89-й минуте красную карточку получил чилийский полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль. В итоге матч завершился со счётом: 1:1.
ГЛАС.RU 17:06
Общество

Ветеранов обеспечат кнопочными мобильными телефонами ко Дню Победы

Государство и сотовые операторы договорились о выдаче ветеранам Великой Отечественной войны бесплатных кнопочных телефонов ко Дню Победы.
Известия 17:38
Происшествия

В Пермском крае прорвало магистральный газопровод

В Горнозаводском районе Пермского края произошел прорыв магистрального газопровода "Ямбург-Елец-2".
Российская газета 12:31
Общество

Бывшего главу ФСИН Реймера освободили по УДО

Центральный районный суд Калининграда условно-досрочно освободил бывшего руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера.
РБК 02:14
Экономика

В России из-за коронавируса взлетели цены на чеснок

Ранее "Российская газета" писала, что из-за вспышки коронавируса начала дешеветь рыба, так как в Китае ее стали употреблять намного меньше.
Российская газета 20:49
Общество

Хамство школьников предложили пресекать штрафами для родителей

Согласно исследованию НИУ ВШЭ, около 70 процентов российских учителей сталкивались с травлей со стороны родителей, учеников или коллег.
Lenta.ru 17:07
Политика

Зюганов и Жириновский начинают нервничать из-за своего будущего

После церемонии возложения венков 23 февраля лидеры КПРФ и ЛДПР попытались прояснить эту ситуацию лично у президента: Вчера Зюганов с Жириновским успели в небольшом разговоре с Путиным уточнить, насколько устойчиво их будущее как глав политических партий.
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Технологии

Личные данные пользователей iPhone оказались под угрозой

Как только пользователь копирует фотографию, в буфере обмена оказываются не только само изображение, но и все те данные, которые сохранены в его свойствах, объясняет программист.
Lenta.ru 22:01
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