Россия напрямую обратилась к ООН с просьбой перенести вопрос о невыдаче виз США представителям РФ в арбитраж.

РФ попросила ООН перенести вопрос о невыдаче виз США в арбитраж

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