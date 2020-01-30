Россия с 31 января 2020 года ограничивает движение через 16 пунктов пропуска на границе с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в распоряжении российского правительства.

Россия ограничивает движение через границу с Китаем из-за коронавируса

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