Общество

RT на русскомRT на русскомРоссия ограничивает движение через границу с Китаем из-за коронавируса

Россия с 31 января 2020 года ограничивает движение через 16 пунктов пропуска на границе с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в распоряжении российского правительства.
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Россия закроет 16 пунктов пропуска через границу с Китаем

Известия06:51

Россия закрыла 16 КПП на границе с Китаем

Интерфакс06:20

Россия закроет 16 пунктов пропуска на границе с Китаем

ТАСС06:45

Россия закрыла 16 КПП на границе с Китаем

Российская газета06:39

Названа дата закрытия границы России с Китаем

Lenta.ru06:38

Россия ограничивает движение через границу с Китаем из-за коронавируса

RT на русском06:22

Россия частично закрывает границу с Китаем

Вести.Ru06:50
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 12:16, Ашберн
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Общество

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Сотрудники правоохранительных органов не нашли взрывное устройство в сумке 35-летней пассажирки, угрожавшей взорвать самолет в Домодедово.
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