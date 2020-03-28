Коронавирус
РБКРоссия закроет границу с Белоруссией
РБК направил запрос в МИД Белоруссии. 16 марта, когда Мишустин сообщил о планах закрыть границу, президент Александр Лукашенко заявил, что «мир с ума сошел от коронавируса», поскольку, как он ранее отмечал, закрытие границ не является целесообразным для борьбы с заболеванием.
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Происшествия
Стало известно, от чего умер петербуржец с коронавирусом
Причиной смерти пациента Боткинской инфекционной больницы Санкт-Петербурга, зараженного коронавирусом, стала сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила пресс-служба комитета Северной столицы по здравоохранению.
Путешествия
Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи
Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.
Экономика
«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов
«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
Здоровье
Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии
Управление делами президента (УДП) опубликовало в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram видеоролики с советами врачей о том, как защититься от коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Московское метро временно «переименовало» станции «Домодедовская» и «Бабушкинская»
Стикеры, напоминающие пожилым москвичам о необходимости находиться дома и соблюдать режим самоизоляции, разместили на дверях станций столичного метро "Домодедовская" и "Бабушкинская", на них названия станций обозначаются как "ДомаДедовская" и "ДомаБабушкинская".
Происшествия
При тушении пожара в Ростове-на-Дону погиб пожарный
В Ростове-на-Дону при тушении сухой травы погиб пожарный, сообщил РИА Новости представитель управления МЧС России по региону.
Общество
Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт
К закону «О национальной платежной системе» добавили поправки, согласно которым банки РФ и другие платежные сервисы будут информировать своих клиентов о причинах блокировки платежного средства.
Общество
Минтруд дал рекомендации работодателям в связи с нерабочей неделей
Министерство труда России дало рекомендации работодателям и сотрудникам в связи с нерабочей неделей из-за распространения COVID-19.
Политика
Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке
Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
Общество
Спецпоезд с россиянами выехал из Киева в Москву
Энергетика
Bloomberg предрек долгую нефтяную войну между Москвой и Эр-Риядом
Заявление Эр-Рияда свидетельствует, что Саудовская Аравия и Россия готовы к долгой ценовой войне, несмотря на протесты членов ОПЕК, считает агентство.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Политика
Берлускони поблагодарил Путина за помощь Италии
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони отправил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором поблагодарил за помощь в борьбе с коронавирусом, пишет ТАСС.
Происшествия
В Москве ребенка ранили из пистолета на площадке
Московского школьника, игравшего в футбол, ранили в грудь из пистолета, сообщает ТАСС.
Происшествия
Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили
Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
Общество
Режим ЧС ввели в Череповце в связи с коронавирусом
Режим чрезвычайной ситуации вводят в Череповце в связи распространением коронавирусной инфекции.
Общество
Из-за коронавируса в Элисте ввели режим ЧС
Из-за распространившегося коронавируса в Элисте - столице Республики Калмыкии – ввели режим чрезвычайной ситуации.
Футбол
Футболисты «Ювентуса» согласились четыре месяца не получать зарплату
Поскольку мировая экономика переживает кризис из-за пандемии коронавируса, футболисты «Юве» готовы четыре месяца не получать заработную плату.
Общество
Кадыров закрыл Грозный и объявил жёсткий карантин в Чечне
На определённое время резко ограничен въезд транспорта и людей в Чеченскую Республику и Грозный.
Политика
В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе
Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).
Спорт
Глава оргкомитета ОИ-2024: пандемия повлияет на подготовку Игр
Глава оргкомитета летней Олимпиады 2024 года Тони Эстанге заявил, что пандемия коронавируса внесет коррективы при подготовке и организации Игр в Париже.
Происшествия
В Омской области выявили три случая коронавируса
Гаджеты
Apple Watch Series 6 получат Touch ID
Apple может оснастить следующие Apple Watch Series 6 сканером отпечатков пальцев Touch ID, который значительно упростит жизнь владельцам фирменных часов.
Политика
Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита ЕС
Италия не подписала по итогам совещания лидеров Европейского союза документ по мерам борьбы с распространением COVID-19.
Авто
Появились изображения нового Nissan Qashqai
Премьера Nissan Qashqai третьего поколения ожидается осенью 2020 года на международном автосалоне во Франкфурте, но, учитывая неопределенность текущей ситуации с коронавирусом, планы могут измениться.
Общество
Более десяти тысяч человек в Италии умерли из-за коронавируса
Более десяти тысяч человек в Италии умерли от коронавируса.
Происшествия
Пьяный росгвардеец протаранил две машины и показал половой орган
В Санкт-Петербурге пьяный мужчина в форме росгвардейца протаранил две машины, а затем начал прилюдно мастурбировать.
Здоровье
Сотрудники ЦГБ в Каменск-Шахтинском заявили о неготовности к пандемии
В Каменск-Шахтинском Ростовской области к работе в условиях пандемии коронавируса оказалось не готово инфекционное отделение Центральной городской больницы (ЦГБ).