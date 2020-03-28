Коронавирус

РБКРБКРоссия закроет границу с Белоруссией

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РБК направил запрос в МИД Белоруссии. 16 марта, когда Мишустин сообщил о планах закрыть границу, президент Александр Лукашенко заявил, что «мир с ума сошел от коронавируса», поскольку, как он ранее отмечал, закрытие границ не является целесообразным для борьбы с заболеванием.
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Происшествия

Стало известно, от чего умер петербуржец с коронавирусом

Причиной смерти пациента Боткинской инфекционной больницы Санкт-Петербурга, зараженного коронавирусом, стала сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила пресс-служба комитета Северной столицы по здравоохранению.
Вести.Ru 13:40
Путешествия

Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи

Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.
Интерфакс 12:55
Экономика

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
РБК 15:44
Здоровье

Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии

Управление делами президента (УДП) опубликовало в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram видеоролики с советами врачей о том, как защититься от коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК вчера в 22:18
Общество

Московское метро временно «переименовало» станции «Домодедовская» и «Бабушкинская»

Стикеры, напоминающие пожилым москвичам о необходимости находиться дома и соблюдать режим самоизоляции, разместили на дверях станций столичного метро "Домодедовская" и "Бабушкинская", на них названия станций обозначаются как "ДомаДедовская" и "ДомаБабушкинская".
ТАСС 16:09
Происшествия

При тушении пожара в Ростове-на-Дону погиб пожарный

В Ростове-на-Дону при тушении сухой травы погиб пожарный, сообщил РИА Новости представитель управления МЧС России по региону.
Радио Sputnik 12:10
Общество

Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт

К закону «О национальной платежной системе» добавили поправки, согласно которым банки РФ и другие платежные сервисы будут информировать своих клиентов о причинах блокировки платежного средства.
Live24 07:14
Общество

Минтруд дал рекомендации работодателям в связи с нерабочей неделей

Министерство труда России дало рекомендации работодателям и сотрудникам в связи с нерабочей неделей из-за распространения COVID-19.
Газета.Ru вчера в 09:34
Политика

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
RT на русском 13:08
Общество

Спецпоезд с россиянами выехал из Киева в Москву

Российская газета 01:37
Энергетика

Bloomberg предрек долгую нефтяную войну между Москвой и Эр-Риядом

Заявление Эр-Рияда свидетельствует, что Саудовская Аравия и Россия готовы к долгой ценовой войне, несмотря на протесты членов ОПЕК, считает агентство.
РИА Новости 11:48
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Политика

Берлускони поблагодарил Путина за помощь Италии

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони отправил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором поблагодарил за помощь в борьбе с коронавирусом, пишет ТАСС.
Газета.Ru 11:35
Здоровье

В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции

РИА Новости 09:03
Происшествия

В Москве ребенка ранили из пистолета на площадке

Московского школьника, игравшего в футбол, ранили в грудь из пистолета, сообщает ТАСС.
Российская газета 14:42
Происшествия

Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили

Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Lenta.ru вчера в 17:35
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости вчера в 11:00
Общество

Режим ЧС ввели в Череповце в связи с коронавирусом

Режим чрезвычайной ситуации вводят в Череповце в связи распространением коронавирусной инфекции.
ТАСС 14:51
Общество

Из-за коронавируса в Элисте ввели режим ЧС

Из-за распространившегося коронавируса в Элисте - столице Республики Калмыкии – ввели режим чрезвычайной ситуации.
Регион online 13:36
Футбол

Футболисты «Ювентуса» согласились четыре месяца не получать зарплату

Поскольку мировая экономика переживает кризис из-за пандемии коронавируса, футболисты «Юве» готовы четыре месяца не получать заработную плату.
ProstoProSport 15:47
Общество

Кадыров закрыл Грозный и объявил жёсткий карантин в Чечне

На определённое время резко ограничен въезд транспорта и людей в Чеченскую Республику и Грозный.
News.ru 15:45
Политика

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).
Газета.Ru 14:42
Спорт

Глава оргкомитета ОИ-2024: пандемия повлияет на подготовку Игр

Глава оргкомитета летней Олимпиады 2024 года Тони Эстанге заявил, что пандемия коронавируса внесет коррективы при подготовке и организации Игр в Париже.
РИА Новости 12:36
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В Омской области выявили три случая коронавируса

РИА Новости 16:08
Гаджеты

Apple Watch Series 6 получат Touch ID

Apple может оснастить следующие Apple Watch Series 6 сканером отпечатков пальцев Touch ID, который значительно упростит жизнь владельцам фирменных часов.
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Политика

Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита ЕС

Италия не подписала по итогам совещания лидеров Европейского союза документ по мерам борьбы с распространением COVID-19.
Газета.Ru вчера в 10:52
Авто

Появились изображения нового Nissan Qashqai

Премьера Nissan Qashqai третьего поколения ожидается осенью 2020 года на международном автосалоне во Франкфурте, но, учитывая неопределенность текущей ситуации с коронавирусом, планы могут измениться.
Автоновости дня вчера в 08:43
Общество

Более десяти тысяч человек в Италии умерли из-за коронавируса

Более десяти тысяч человек в Италии умерли от коронавируса.
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Пьяный росгвардеец протаранил две машины и показал половой орган

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина в форме росгвардейца протаранил две машины, а затем начал прилюдно мастурбировать.
Lenta.ru 10:04
Здоровье

Сотрудники ЦГБ в Каменск-Шахтинском заявили о неготовности к пандемии

В Каменск-Шахтинском Ростовской области к работе в условиях пандемии коронавируса оказалось не готово инфекционное отделение Центральной городской больницы (ЦГБ).
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Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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