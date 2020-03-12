с чего всё началось

Россия закроет вьезд гражданам Италии и всем, кто прибывает с ее территории. Соответсвующее распоряжение появилось на сайте правительства РФ.

Общество В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом "За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - сообщили в штабе, отметив, что эти граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели.

Энергетика Названа себестоимость нефтедобычи в России По словам чиновника федерального правительства, себестоимость составляет от 9 до 20 долларов за баррель.

Происшествия В коронавирусной больнице в Москве умер пациент Известно, что 75-летний мужчина в середине февраля вернулся с севера Италии, а 10 марта он почувствовал недомогание и вызвал домой врача.

Общество Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.

Музыка Новый клип дуэта «Аигел» набирает популярность в сети Более 16 тысяч просмотров за четыре часа набрал новый клип на песню You’re Born дуэта поэтессы Айгель Гайсиной из Набережных Челнов и музыканта Ильи Барамия .

Футбол УЕФА перенесет чемпионат Европы по футболу Как сообщает LʼEquipe, УЕФА уже принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу из-за эпидемии коронавируса.

Шоу-бизнес Иван Охлобыстин показал 21-летнюю красавицу-дочь Пара воспитывает двоих сыновей Василия, который появился на свет 5 марта 2001 года, и Савву (22 марта 2006 г. р.) и четырех дочек Анфису (8 августа 1996 г. р.), Евдокию (2 ноября 1997 г. р.), Варвару (9 марта 1999 г. р.) и Иоанну (17 августа 2002 г. р.). Кстати, старший сын актеров учится во ВГИКе.

Политика Госдума одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому нарушителям общероссийского голосования по поправкам к Конституции может грозить до четырех лет лишения свободы.

Политика Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.

Общество В Чехии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса Правительство Чехии в связи с угрозой расширения заболевания коронавирусом объявило с 14.00 (16.00 мск) четверга чрезвычайное положение на всей территории республики на 30 дней, сообщил в четверг на пресс-конференции после четырехчасового заседания кабинета премьер Андрей Бабиш.

Общество ВОЗ объявила пандемию коронавируса Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.

Гаджеты Представлен игровой смартфон Nubia Red Magic 5G Компания Nubia, наполовину принадлежащая китайскому телекоммуникационному гиганту ZTE, представила свой новый игровой смартфон Nubia Red Magic 5G.