Общество
Lenta.ruРоссия закроет въезд гражданам Италии
Россия закроет вьезд гражданам Италии и всем, кто прибывает с ее территории. Соответсвующее распоряжение появилось на сайте правительства РФ.
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с чего всё началось
Гражданам Италии в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19 запретили въезд в Россию с целью туризма, для работы, а также в частных и в транзитных целях, сообщает пресс-служба правительства.Коммерсантъ12:40
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Общество
В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - сообщили в штабе, отметив, что эти граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели.
Экономика
Кудрин заявил о возможном росте бедности в России
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что в России может вырасти уровень бедности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Энергетика
Названа себестоимость нефтедобычи в России
По словам чиновника федерального правительства, себестоимость составляет от 9 до 20 долларов за баррель.
Финансы
ЦБ повысил курс доллара на 13 марта до 74,03 рубля
Банк России установил на 13 марта официальный курс доллара на уровне 74,0274 рубля, что на два рубля 56 копеек выше предыдущего показателя.
Общество
ВЦИОМ: Более 60% россиян проголосуют за поправки в Конституцию
Доля россиян, готовых проголосовать за поправки в Основной Закон, за последние пять дней увеличилась с 42% до 64%, следует из опроса ВЦИОМ.
Происшествия
В коронавирусной больнице в Москве умер пациент
Известно, что 75-летний мужчина в середине февраля вернулся с севера Италии, а 10 марта он почувствовал недомогание и вызвал домой врача.
Общество
Премьер-министр Канады изолировался из-за проверки жены на коронавирус
Телеканал CTV сообщает, что у жены Трюдо взяты пробы для проведения анализа на COVID-19, результата анализов пока нет.
Футбол
Черчесов продлил контракт со сборной России до конца 2022 года
Экономика
Торги на биржах США остановлены из-за падения на 7%
Индекс широкого рынка S&P500 упал на 7,02%, до 2549,05 пункта по состоянию на 16:39 мск, свидетельствуют данные торгов.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Кино
Из-за коронавируса на 2021 год перенесена премьера боевика «Форсаж 9»
Общество
Китайские учёные обнаружили «слабое» место у коронавируса
Общество
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
Происшествия
Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой
Политика
Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США
Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США.
Музыка
Новый клип дуэта «Аигел» набирает популярность в сети
Более 16 тысяч просмотров за четыре часа набрал новый клип на песню You’re Born дуэта поэтессы Айгель Гайсиной из Набережных Челнов и музыканта Ильи Барамия .
Шоу-бизнес
Постройневшая Елена Степаненко вышла на сцену в джинсах и косухе
Примерила Елена Степаненко и дерзкий лук. В одном из номеров артистка предстала в рваных джинсах, кедах, черной кожаной куртке и кепке.
Футбол
УЕФА перенесет чемпионат Европы по футболу
Как сообщает LʼEquipe, УЕФА уже принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу из-за эпидемии коронавируса.
Шоу-бизнес
Иван Охлобыстин показал 21-летнюю красавицу-дочь
Пара воспитывает двоих сыновей Василия, который появился на свет 5 марта 2001 года, и Савву (22 марта 2006 г. р.) и четырех дочек Анфису (8 августа 1996 г. р.), Евдокию (2 ноября 1997 г. р.), Варвару (9 марта 1999 г. р.) и Иоанну (17 августа 2002 г. р.). Кстати, старший сын актеров учится во ВГИКе.
Политика
Госдума одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому нарушителям общероссийского голосования по поправкам к Конституции может грозить до четырех лет лишения свободы.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом
Модель Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками после скандала с Джиганом.
Политика
Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор
Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Биатлон
Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира
Общество
В Чехии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса
Правительство Чехии в связи с угрозой расширения заболевания коронавирусом объявило с 14.00 (16.00 мск) четверга чрезвычайное положение на всей территории республики на 30 дней, сообщил в четверг на пресс-конференции после четырехчасового заседания кабинета премьер Андрей Бабиш.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Гаджеты
Представлен игровой смартфон Nubia Red Magic 5G
Компания Nubia, наполовину принадлежащая китайскому телекоммуникационному гиганту ZTE, представила свой новый игровой смартфон Nubia Red Magic 5G.
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки в Конституции
Депутат Госдумы от «Единой России» и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции РФ и обнулить сроки после принятия поправок в Конституцию.